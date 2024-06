Durch die Möglichkeiten generativer KI erleben digitale Assistenten gerade so etwas wie einen zweiten Frühling. Apple will Siri stark aufbohren, Google arbeitet mit Gemini an einem Nachfolger für den Google Assistant, und natürlich dient sich auch ChatGPT selbst für immer mehr Aufgaben am Smartphone an. Doch ein Name, der für dieses Feld in den vergangenen Jahren wie kein zweiter stand, fehlt in dieser Liste: Alexa.

Es ist ruhig geworden

Dabei hatte Amazon bereits im September 2023 groß die nächste Generation des eigenen Sprachassistenten angekündigt. Viel persönlicher und smarter sollte die neue Alexa-Version auf Basis von großen Sprachmodellen (LLM) werden, hieß es damals noch vom scheidenden Technikchef Dave Limp. Mittlerweile ist diese Ankündigung fast neun Monate her. Neun Monate, in denen es verdächtig ruhig rund um Alexa geworden ist. Das offenbar aus gutem, aber leider wenig erfreulichem Grund, wie nun ein neuer Bericht nahelegt.

Alexa steckt vor allem in den smarten Lautsprechern von Amazon selbst, die Entwicklung scheint aber schon länger zu stagnieren. AP

Die Entwicklung der nächsten Generation von Alexa soll in groben Problemen stecken, schreibt Fortune unter Berufung auf zahlreiche ehemalige Mitarbeiter von Amazon. Darunter einige, die das Unternehmen aus genau diesem Grund verlassen haben. Sie hatten also zunehmend Zweifel daran, dass die nächste Alexa-Generation konkurrenzfähig sein wird – oder überhaupt je fertig wird.

Probleme

Vom "weltbesten digitalen Assistenten" soll der Stand der Entwicklung jedenfalls weit entfernt sein. So soll die KI Probleme dabei haben, Anfragen in natürlicher Sprache zu verstehen, auch die Anbindung an die bestehenden Schnittstellen der alten Alexa soll eine große Herausforderung darstellen. Amazon habe bisher nicht herausgefunden, wie manche der Funktionalitäten, die vergangenen Herbst bereits angekündigt worden sind, zuverlässig umgesetzt werden können, heißt es in dem Bericht.

Es steht aber offenbar nicht nur die alte Version von Alexa der neuen im Weg, auch die Organisation von Amazon soll die Entwicklung erschweren. Die Alexa-Abteilung sei stark dezentral aufgebaut, es arbeiten unzählige Teams parallel an ihren Aufgaben, wodurch es laufend zu Reibereien und Frustrationen komme.

Umbruch

Dazu kommt, dass das Alexa- und auch das Hardware-Team schon zuvor im Umbruch waren, es zu zahlreichen Entlassungen, aber eben auch zu einem Wechsel an der Spitze kam. Statt Limp steht nun der ehemalige Surface-Boss Panos Panay an der Spitze von Amazons Hardwaregeschäft. Viel von ihm zu hören gab es bislang allerdings nicht. Spätestens im Herbst, wenn Amazons nächster Hardwareevent ansteht, sollte sich das hoffentlich ändern.

Bis dahin gilt es, mit recht nichtssagenden Entgegnungen der Presseabteilung von Amazon auszukommen: Gegenüber The Verge versichert man etwa, dass die beschriebenen Probleme nicht (mehr) die aktuelle Situation von Alexa widerspiegeln. Zudem betont das Unternehmen, dass es weiterhin das erklärte Ziel von Amazon sei, den "weltbesten persönlichen Assistenten" zu bauen.

Angesichts der Entwicklung der Konkurrenz gilt es wohl anzufügen: Amazon sollte sich dabei besser beeilen, wenn Alexa nicht in die Bedeutungslosigkeit rutschen soll. (apo, 17.6.2024)