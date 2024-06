Müssen muslimische Frauen ihre Haare bedecken oder nicht? Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich duckt sich vor einer Antwort auf diese Frage

Wenn muslimische Frauen aus Sicht der IGGÖ ein Kopftuch tragen müssen, muss die Glaubensgemeinschaft das auch begründen. So klar, wie manche Funktionäre es im Prozess gegen eine Ex-Lehrerin darstellten, ist die Glaubenslehre aber nicht. IMAGO/Morteza Nikoubazl

15.000 Euro Schadenersatz stehen einer Ex-Islamlehrerin zu, weil sie von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) religiös diskriminiert wurde: Sie hatte das Kopftuch ablegen wollen und wurde unter Druck gesetzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die IGGÖ will in Berufung gehen.

Der Prozess offenbarte den moralischen Spagat, den die IGGÖ zu machen versucht. Einerseits wollte sie nicht auf die Frage eingehen, ob die Lehrerin nun das Kopftuch hätte ablegen können. Stattdessen warf sie ihr mangelhafte Qualifikationen vor.

Andererseits betonten mehrere Funktionäre, dass eine Islamlehrerin sich "an die Glaubenslehre" zu halten habe – und zu der gehöre dazu, ein Kopftuch zu tragen.

Doppelmoral Freiwilligkeit

Diese Ambiguität offenbart die IGGÖ auch in der Öffentlichkeit. Sie ließ immer wieder wissen, dass sie das Kopftuch als muslimische Pflicht betrachtet. Gleichzeitig betonte sie die Freiwilligkeit, die es zu respektieren gelte – meistens in dem Kontext, dass Trägerinnen diskriminiert würden.

Stets den eigenen Antrieb hervorzuheben, gleichzeitig aber Frauen in den eigenen Reihen zu sanktionieren, wenn sie sich nicht verhüllen – das geht sich nicht aus. Ein Zwang zum Kopftuch mag dem aktuellen Mainstream der Glaubenslehre entsprechen. Aber so schwarz-weiß ist das alles nicht: Die IGGÖ könnte dazu mit ihrer eigenen Ex-Frauensprecherin reden, die den Stoff ablegte und die IGGÖ aufgrund ihres konservativen Kurses verließ.

Anstatt starke, eigensinnige Stimmen zum Verstummen zu bringen – noch dazu weibliche, von denen die IGGÖ dringend mehr bräuchte –, wäre es angemessen, in einen Dialog zu treten. Die Islamlehrerin zeigte damit, dass sie ihr Kopftuch ablegte, dass sie bereit ist, sich kritisch mit Religion zu befassen. Sie bewies Qualifikationen, die für eine Lehrerin eines liberalen und säkularen Islams zu begrüßen wären – eigentlich. (Muzayen Al-Youssef, 17.6.2024)