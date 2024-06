Hinter "Shadow of the Erdtree" steckt vermutlich die stärkste Erweiterung des Jahres. Und sie verlangt Spielern auch etwas ab, um sie überhaupt spielen zu können

Vor neuen Abenteuern in The Lands Between gilt es offenbar noch ein paar Hürden zu überwinden. Bandai Namco/FromSoftware

Elden Ring ist durch und durch eine Erfolgsgeschichte. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der erfolgreichste Titel von Genrebegründer Fromsoftware mehr als 25 Millionen Mal verkauft hat. Ab 21. Juni geht das Abenteuer mit einer neuen Erweiterung weiter. Endlich! Shadow of the Erdtree wird Spielerinnen und Spieler einmal mehr in die Spielwelt von The Lands Between entführen, wo neue Geheimnisse und Herausforderungen auf leidgeprüfte Abenteurer warten.

Neben neuem Equipment, neuen Kampfstilen und neuer Magie warten natürlich auch jede Menge neuer Bosse im Spiel: zuerst, um das Fürchten zu lehren, und dann, um mit der richtigen Taktik verdroschen zu werden. Wer gedacht hat, sofort drauflosspielen zu können, wenn man 40 Euro für den DLC bezahlt und ihn heruntergeladen hat, wird enttäuscht.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree | Official Gameplay Reveal Trailer

BANDAI NAMCO Europe

Zumindest gilt das nicht für diejenigen unter uns, die schnurstracks bis zum letzten Boss gerauscht sind und froh über das Ende der Tortur waren. Nicht nur haben sie vermutlich die beiden geheimen Areale im Spiel und zwei absolute Highlights verpasst, sondern auch einen Boss, der den Zugang zum kommenden DLC versperrt.

Ein "versteckter" Türsteher für den DLC

Um in den Genuss von Shadow of the Erdtree zu kommen, muss man nämlich zwei Bosse besiegt haben. Um die Sternengeißel Radahn muss man sich eher keine Gedanken machen, wenn man das Spiel bereits durchgespielt hat – die Wahrscheinlichkeit, ihn auf dem Weg in die königliche Hauptstadt Leyndell bereits niedergestreckt zu haben, ist recht hoch. Ganz anders verhält es sich mit dem Blutfürsten Mohg.

Um den Boss konfrontieren zu können, der den Zutritt zum DLC mehr oder weniger blockiert, muss man einen Weg in Mohgwyns Palast finden. Das gelingt entweder über ein Portal eines zuvor erwähnten geheimen Areals oder über eine Quest-Reihe. Um das nicht zu spoilern, sei an dieser Stelle auf einen sehr guten Guide von Fextralife verwiesen, der die Wege dorthin detailliert erklärt.

Hochleveln ratsam

Unabhängig davon empfiehlt es sich, den Charakter seiner Wahl ausreichend erfahren in den Kampf zu schicken. Man kann es sich fast schon denken: Schöpfer Hidetaka Miyazaki setzt in Shadow of the Erdtree fort, wo er in Elden Ring aufgehört hat – und wird dementsprechend die garstigsten Viecher auf die Spielerinnen und Spieler hetzen.

Ein Preview-Event zur Erweiterung legt nahe, dass sich der Protagonist ungefähr auf Level 150 befinden sollte, um erneut in den Kampf zu ziehen. Andernfalls ist man gut beraten, versäumte Spielerlebnisse des Hauptabenteuers vielleicht doch noch vorzuziehen. Angeblich empfiehlt es sich auch, dem eigenen Build genügend Kraft (mindestens Stufe 60) und Kondition mit auf den Weg zu geben.

Wer sich bei seinem Build verzettelt haben sollte, dem ist ein Besuch bei Rennala in der Akademie der Zauberer zu empfehlen. Abgesehen davon, dass das Bezwingen der Mondhexe auch den Fortschritt im Hauptspiel vorantreiben kann, hilft sie gegen den Tausch von Larventränen dabei, die Eigenschaftspunkte neu verteilen zu können.

Bonustipp

Abgesehen davon, dass man natürlich seine bestehenden Waffen maximal verstärkt haben sollte, noch ein naheliegender Hinweis: Es kann auch nicht schaden, vor der Erweiterung ausreichend Schmiedematerialien zu farmen, die in den zahlreichen Dungeons der Spielwelt zu finden sind. Sie ermöglichen es, eine neu gefundene Waffe in Shadow of the Erdtree gleich hochzuleveln, falls man Gefallen daran gefunden haben sollte. Genügend Zeit ist bis zur Veröffentlichung am 21. Juni jedenfalls noch vorhanden, um etwaige Versäumnisse nachzuholen – und sich dann gleich in neue Abenteuer stürzen zu können. (Benjamin Brandtner, 17.6.2024)