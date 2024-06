Geht es nach Paris? IMAGO/ Matthieu Mirville

Paris/Tulln – ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer sieht noch eine kleine Chance, dass Dominic Thiem kurz vor seinem Karriere-Ende noch zum Olympia-Debüt kommt. "Ganz unrealistisch würde ich es nicht finden, wenn man sich so die Nachrichten von (Andy) Murray anschaut. Schauen wir, wie er sich die nächsten drei Wochen verhält", meinte Melzer am Montag auf APA-Nachfrage.

Nominiert worden sei Thiem selbstverständlich vom Verband, dies ist auch eine Grundvoraussetzung für die Chance auf die spezielle Wildcard für frühere Major-Sieger oder Olympiasieger. "Nächsten Mittwoch ist die Nominierungsdeadline, Mitte Wimbledon gibt es dann einen Cut", weiß Melzer. Allerdings gehe auch er davon aus, dass Murray nicht nur in Wimbledon, sondern auch in Paris spielen will.

Ofner dabei

Bei den Männern hat Sebastian Ofner sein Ticket abgesehen von der ÖOC-Nominierung fix. Und auch die derzeit nicht fitte Julia Grabher möchte in Paris gerne dabei sein. "Sie fängt gerade langsam an, mit Softbällen wieder zu trainieren." Die Vorarlbergerin befinde sich aktuell knapp außerhalb des Cuts. "Sie hat die Bereitschaft erklärt, wenn sie reinkommt, dass sie spielt", sagte Melzer.

Besonders kompliziert ist die Situation rund um ein mögliches Olympia-Antreten von Alexander Erler/Lucas Miedler. "Es ist sehr interessant, das Ganze rauszufinden", meinte Melzer leicht sarkastisch im Hinblick auf die Komplexität des Regulativs.

24 Teams sind fix dabei, davon die Top Ten plus irgendein Partner, dann noch weitere 14 Teams nach kombiniertem Ranking. "Dann werden die restlichen acht Teams aufgefüllt, entweder wieder mit 'combined rankings', wenn aber eine gewisse Zahl von Tennisspielern im Einzel schon nominiert worden ist, dann werden die letzten acht Teams mit Einzelspielern aufgefüllt, die schon vor Ort sind." Dies dient zur Reduktion der Gesamtzahl an Athleten. "Somit wissen wir auch da erst Mitte Wimbledon, wie der Cut ausschaut."

Sabalenka lässt die Spiele aus. AFP/DIMITAR DILKOFF

Nicht dabei sein wird jedenfalls Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka. Das verriet die Weltranglisten-Dritte am Montag beim Tennisturnier in Berlin. "Es ist einfach eine schlechte Planung der WTA. Nach Olympia müssen wir direkt nach Kanada zu einem Pflichtturnier fliegen. Das ist so viel Druck und wirkt sich auf die Gesundheit aus. Leider muss ich ein Turnier opfern, und in diesem Stadium meiner Karriere sind es die Spiele", sagte Sabalenka. (APA, 17.6.2024)