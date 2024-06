Am Samstag wurde Peter Pellegrini als Staatsoberhaupt angelobt. Bereits am Montag vertrat er in Brüssel Premier Robert Fico, der bei einem Attentat schwer verletzt worden war

Am vergangenen Samstag wurde der ehemalige Regierungschef Peter Pellegrini als Staatspräsident vereidigt. AFP/JOE KLAMAR

Schon die Angelobung des neuen Staatspräsidenten Peter Pellegrini am Samstag hatte es erkennen lassen: Von business as usual kann in der slowakischen Politik noch längst keine Rede sein. Premierminister Robert Fico, der Pellegrini im Wahlkampf unterstützt hatte und am 15. Mai bei einem Schussattentat schwer verletzt worden war, fehlte bei der Zeremonie.

Zwar hat Fico sich inzwischen per Video zu Wort gemeldet und angekündigt, vielleicht schon in wenigen Wochen die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen zu können. Noch aber ist es nicht so weit. Deshalb flog Pellegrini bereits am Montag, zwei Tage nach seiner Vereidigung, nach Brüssel, um den Premier beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs zu vertreten. Unter anderem wurde dort über das Ergebnis der EU-Wahl vom vergangenen Wochenende beraten und die Vergabe der künftigen EU-Spitzenposten sondiert.

Dass die EU zum Schauplatz innenpolitischer Grabenkämpfe in der Slowakei werden könnte, drohte dadurch freilich nicht. Pellegrini gilt als Verbündeter Ficos, auch wenn er sich 2020 mit seiner eigenen Partei namens Hlas (Stimme) von Ficos linkspopulistischer Smer (Richtung) abgespalten hatte. Seit Herbst bildet die Hlas gemeinsam mit der stärkeren Smer und der schwächeren rechtspopulistischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) eine Regierungskoalition.

Dämpfer bei EU-Wahl

Als Ex-Premier Pellegrini im April die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, zählte Fico zu den ersten Gratulanten. Die ehemalige liberale Staatspräsidentin Zuzana Čaputová, die als Gegenspielerin Ficos galt, hatte sich nicht um eine zweite Amtszeit beworben. Als Grund nannte sie unter anderem wachsenden Druck, Beleidigungen und Drohungen gegen sich selbst und ihre Familie in dem zuletzt immer mehr vergifteten politischen Klima im Land.

Das Regierungslager, das seit Samstag sämtliche Spitzenposten in der Hand hält, musste lediglich bei der EU-Wahl einen Dämpfer hinnehmen: Die oppositionelle linksliberale Partei Progressive Slowakei, der auch Čaputová nahesteht, konnte sich mit 27,8 Prozent der Stimmen an die Spitze setzen. Ficos Smer folgt mit drei Prozentpunkten Abstand erst auf dem zweiten Platz.

Mit Blick auf die Polarisierung im Land sprach Pellegrini in der ersten Rede nach seiner Vereidigung am Samstag von einer "hohen mentalen Mauer", die das Land teile und über die hinweg sich "zwei unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gegenseitig anschreien" würden. Diese Mauer müsse gemeinsam eingerissen werden. Dennoch: Mehrere wichtige Themen, die zuletzt heftig umstritten waren, bestimmen nach wie vor das Klima im Land. Und derzeit deutet kaum etwas darauf hin, dass Pellegrini auf Distanz zur Regierung gehen könnte.

Konflikt um öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Da ist zum Beispiel das Gesetz zum Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (RTVS). Künftig soll ein neunköpfiger Rat die Leitung des Senders wählen, der zum Teil vom Parlament, zum Teil vom Kultur- und Finanzministerium bestellt werden soll. Teile der Belegschaft und die Opposition fürchten, dass die Regierung den Sender auf diesem Weg unter ihre Kontrolle bringen will. Immer wieder gab es zuletzt Demonstrationen gegen das Vorhaben. Für Dienstagabend war ein Konzert zur Unterstützung von RTVS geplant. Das wurde inzwischen aber abgesagt, die Menschen wurden stattdessen aufgefordert, sich einem allgemeinen "Marsch für Freiheit und Demokratie" anzuschließen.

Kritisch sieht das neue Rundfunkgesetz auch RTVS-Redakteurin Soňa Weissová: "Zusätzlich zu dem Rat ist auch eine neue Ethikkommission geplant", sagte Weissová auf einer Veranstaltung des Weiterbildungsinstituts fjum in Wien vor Journalisten. "Wir fürchten, dass es sich dabei um eine neue Zensurbehörde handeln wird." Dass Präsident Pellegrini sich dem Gesetz entgegenstellen könnte, kann nicht erwartet werden. Doch selbst wenn Pellegrini künftige Gesetzesvorhaben der Regierung mit seinem Veto blockieren sollte: Im 150-köpfigen Slowakischen Nationalrat reicht eine absolute Mehrheit von 76 Stimmen, um auch gegen den etwaigen Widerstand des Staatsoberhaupts Gesetze abzusegnen.

Ein anderes umstrittenes Feld ist die Außenpolitik des Landes. Zwar stellt auch Fico die Mitgliedschaft in der EU und der Nato nicht infrage, gleichzeitig betont er aber stets, die Slowakei "nach allen vier Himmelsrichtungen" ausrichten zu wollen. Die westliche Unterstützung für die Ukraine hat Fico häufig kritisiert, staatliche Waffenlieferungen an Kiew wurden inzwischen eingestellt. Außenminister Juraj Blanár von der Smer wiederum sorgte jüngst mit seiner Teilnahme an einem Empfang in der russischen Botschaft für Aufregung.

Geopolitisches Lavieren

Allerdings hat der neue Präsident Pellegrini angekündigt, bald alle Nachbarländer besuchen zu wollen. Dazu zählt auch die Ukraine. Nach der Teilnahme am Brüsseler Gipfel wird ihn sein erster bilateraler Besuch, wie es der Tradition entspricht, aber nach Tschechien führen: Beide Länder waren bis zur Teilung Anfang 1993 in der gemeinsamen Tschechoslowakei vereint.

Nach wie vor gibt es enge persönliche, familiäre und wirtschaftliche Verbindungen zwischen beiden Staaten. Auf höchster Ebene jedoch waren die Beziehungen auch schon mal besser: Tschechien zählt in Europa neben Polen und den baltischen Staaten zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine – eine Position, von der die Slowakei nun abgerückt ist. Pellegrini versuchte aber auch hier, beruhigende Signale auszusenden: Die Nato sei der Schutzschirm, dank dem sich die Menschen im Land sicher fühlen könnten: "In geopolitischer Hinsicht muss das auch so bleiben", so Pellegrini. Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass die Slowakei den Vorschlag unterstützt, den niederländischen Premier Mark Rutte zum nächsten Nato-Generalsekretär zu machen. Ursprünglich hatte Bratislava sich für einen Kandidaten aus Osteuropa ausgesprochen, etwa den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis.

Geht es nach dem slowakischen Soziologen Michal Vašečka vom Bratislava Policy Institute, muss man auch in der EU vorerst nicht mit allzu viel Störfeuer aus Bratislava rechnen. Selbst Premier Fico, der gerne nach Osten blinkt und zuletzt häufig mit dem rechtspopulistischen ungarischen Premier Viktor Orbán verglichen wurde, werde Beschlüsse der europäischen Außenpolitik wohl weitgehend mittragen, sagte Vašečka bei der Veranstaltung im fjum – freilich unter der Bedingung, dass sich Brüssel nicht zu sehr mit den innenpolitischen Belangen der Slowakei beschäftigt, also zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit im Land anprangert oder gar EU-Fonds für die Slowakei blockiert.

"Es ist offensichtlich, dass etwa die Ukraine-Politik für die EU wichtiger ist als die Situation innerhalb eines kleinen Mitgliedslands", so Vašečka. "Und Fico weiß das natürlich." (Gerald Schubert, 18.6.2024)