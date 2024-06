Auch in Österreich erfreuen sich Tablets weiterhin großer Beliebtheit. aam, STANDARD

Wer in Österreich ein Tablet besitzt, hat aller Voraussicht nach ein Gerät von Samsung oder Apple. Zusammen machen sie laut einer neuen Analyse drei Viertel des heimischen Tablet-Marktes aus. Andere, etwa Google oder Lenovo, kämpfen um die verbleibenden Marktanteile.

Vor allem die Dominanz von Apple war in den letzten Jahren spürbar, doch scheinbar ändert sich trotz spektakulärer Neugeräte aus Cupertino die Stimmungslage in Sachen Tabletkauf. Zumindest dann, wenn Apple kurz einmal keine neuen Geräte vorstellt.

Eine aktuelle Analyse der Vergleichsplattform Geizhals, die den Zeitraum Juni 2021 bis Juni 2024 miteinbezieht, zeichnet ein Bild rund um Nachfrage- und Preisentwicklung von unterschiedlichen Apple- und Samsung-Tablet-Modellen. Es werden so Schlüsse gezogen, welche Geräte besonders gefragt sind, wie sich die einzelnen Produkte seit der Markteinführung im Preis verändert haben und welches Modell aktuell besonders günstig zu haben ist.

Samsung erstmals vor Apple

Historisch gesehen lag die Nachfrage nach Apples iPads über Jahre hinweg über jener nach Samsung-Tablets, verrät die aktuelle Analyse. Im Dezember 2023 drehte sich kurzfristig das Blatt. "Erstmals übertraf die Nachfrage nach Samsung-Galaxy-Tablets auf Geizhals.at jene von Apple-iPads", ist nachzulesen. War Apple im April 2023 noch für rund 45 Prozent der Tablet-Nachfrage auf der Plattform verantwortlich, lag dieser Anteil ein Jahr später nur noch bei 33 Prozent.

Wie mächtig Apple auf diesem Gebiet allerdings ist, zeigen die Folgen der Vorstellungen der neuen iPad-Air- und iPad-Pro-Modelle am 7. Mai 2024. Ab diesem Zeitpunkt konnte Apple Samsung neuerlich überholen. Konkret stieg die Nachfrage nach iPads wieder deutlich auf einen bemerkenswerten Anteil von knapp 47 Prozent. Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at, erklärt sich diese Entwicklung folgendermaßen: "Der Nachfragerückgang bei Apple-iPads Ende letzten Jahres war unter anderem darauf zurückzuführen, dass Apple im Jahr 2023 keine neue iPad-Generation auf den Markt gebracht hatte. Die rasante Nachfrageerholung nach der Einführung der neuen iPad-Modelle im Mai 2024 zeigt jedoch, dass Apple weiterhin eine starke Anziehungskraft besitzt und durch Produktneuheiten schnell Marktanteile zurückgewinnen kann."

Laut Nigl kaufen Konsumentinnen und Konsumenten gerade Tablets sehr gezielt ein. "Der Hersteller-Filter ist der mit Abstand meistgenutzte in der Tablet-Kategorie. Danach entscheiden Faktoren wie Displaygröße, Betriebssystem, CPU und Arbeitsspeicher."

Nachfrageentwicklung am österreichischen Tablet-Markt. geizhals.at

Der Preis entscheidet

Interessant ist auch die Preisentwicklung. Ein Blick auf die High-End-Modelle beider Hersteller zeige, dass das aktuelle iPad Pro (13 Zoll) mit seinem M4-Prozessor deutlich teurer ist als das Galaxy Tab S9+ von Samsung, das im Sommer 2023 erschienen ist. Und das, obwohl auch Samsung die Preise von Generation zu Generation bislang stets erhöht hat. "Konkret startete das neuste iPad Pro (13 Zoll) zuletzt bei 1444 Euro, das Samsung Galaxy Tab S9+ bei 799 Euro beziehungsweise das Galaxy Tab S9 Ultra bei 969 Euro."

Preislich wesentlich umkämpfter zeigt sich laut Analyse der Markt der Mittelklasse-Tablets. Samsungs Versuch, den Preis der Mittelkasse-Modelle mit der Vorstellung des Galaxy Tab S9 auf rund 900 Euro anzuheben, hielt nicht lange an. "Sehr rasch setzten sich im Preisvergleich günstigere Preise durch." So findet man das Galaxy Tab S9 zuletzt schon für unter 550 Euro. Das entspricht einem Wertverlust von über 30 Prozent in weniger als einem Jahr. Auch beim neuesten iPad Air (11 Zoll) mit M2-Prozessor sind auf der Vergleichsplattform bereits erste Preissenkungen zu beobachten, auch wenn diese im Vergleich eher zu vernachlässigen sind. Nimmt man beispielsweise das günstigste iPad Air (11 Zoll) her, das bei der Vorstellung Anfang Mai noch 699 Euro gekostet hat, ist es nun im Juni bereits ab 666 Euro erhältlich.

Neue Modelle sorgen für Preisanstieg

Allgemein verhielt sich der gesamte Tablet-Markt über alle Hersteller hinweg in den letzten Jahren recht preisstabil, erklärt Nigl. Der nachfragebasierte durchschnittliche Warenkorbpreis von Tablets schwankte meist zwischen 600 und 700 Euro. Einzelne Spitzen markieren in der Regel Produktneuvorstellungen. Wie auch zuletzt im Mai, als der Durchschnittspreis durch das Interesse an den neuen iPad Pros wieder deutlich anstieg. (red, 17.6.2024)