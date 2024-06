Nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann es in der Zukunft besser machen. Das finden auch Journalist Georg Mascolo (li.) und Virologe Christian Drosten. Siediskutieren deshalb die Pandemie im Rückblick und ziehen Lehren für die Zukunft daraus. Ullstein / Urban Zintel

Corona? Masken? Anleitungen zum Händewaschen und einen Babyelefanten Abstand? Das ist Ewigkeiten her, denkt man. Bei den meisten scheint die Corona-Pandemie gedanklich schon weit weg zu sein – obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO den globalen Gesundheitsnotstand erst im Mai 2023 aufgehoben hat. Und die Gräben, die diese Pandemie und der Umgang damit in der Gesellschaft aufgerissen haben, sind noch lange nicht zugeschüttet. Es kann passieren, dass eine harmlose Bemerkung über Pandemie oder Impfung zu heftigen, höchst emotionalen Diskussionen führt. Weiter befeuert wird das durch politische Instrumentalisierung.

Was wurde richtig gemacht, wo sollte man für die Zukunft lernen? Was war die Aufgabe der Wissenschaft, wofür war die Politik verantwortlich? Woher kommt dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, und was war die Rolle der Medien? Das sind wichtige Fragen, auf die es Antworten zu finden gilt. Genau das versuchen Christian Drosten, Corona-Experte und pandemiebedingt der wohl bekannteste Virologe im deutschsprachigen Raum, und Georg Mascolo, investigativer Journalist und ehemaliger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Spiegel, nun in Buchform: Alles überstanden? Ein überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird erscheint im Ullstein-Verlag.

Im STANDARD-Interview reflektieren sie die Geschehnisse und plädieren für einen klugen und angstfreien Blick zurück – damit wir alle, als Individuen und als Gesellschaft, für die nächste Gesundheitskrise besser gerüstet sind.

STANDARD: Die Pandemie ist vorbei, aber die Gräben in der Gesellschaft bleiben. Immer noch kursiert die Erzählung, dass das alles ja nichts weiter als eine Grippe gewesen sei, obwohl Sars-CoV-2 Millionen Menschenleben forderte. War das für Sie, als Sars-Experte, erwartbar, Herr Drosten?

Drosten: Dass viele Menschen sterben werden, das war erwartbar, ja. Die Spaltung der Gesellschaft dagegen, die war für mich nicht erwartbar. Ich bin kein Sozialwissenschaftler und befasse mich nicht mit solchen Themen. Aber es hat mich schon recht erstaunt und macht mir Sorgen, was da in der Gesellschaft passiert ist.

Mascolo: Wir erleben Pandemien zum Glück ja nicht so häufig, deswegen ist es in so einer Situation schwer zu abstrahieren. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass Seuchen, um ein anderes Wort zu gebrauchen, nicht nur gesundheitliche, sondern auch erhebliche gesellschaftliche Konsequenzen haben. Sie haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Und wir erleben jetzt, dass das auch für Sars-Cov-2 gilt.

STANDARD: Wie schnell war eigentlich klar, dass das, was da kommt, gravierende Folgen haben wird?

Drosten: Es war relativ schnell klar, dass es sich um ein Sars-ähnliches Virus handelt, damit wusste ich, dass es gefährlich ist. Und bereits Ende Januar 2020, mit dem Lockdown in Wuhan, war klar, dass sich dieses Virus, anders als Sars-CoV-1 im Jahr 2003, nicht aufhalten lässt, weil es viel infektiöser ist. Dann hat sich schon bei den ersten Patienten in Deutschland gezeigt, dass Infizierte das Virus weitergeben, noch bevor sie selbst überhaupt Symptome entwickelt haben. Da hatten wir schon bald ein recht eindeutiges Bild.

STANDARD: Wenn so bald klar war, was da kommt, warum waren alle so hoffnungslos überfordert? Man hat im Rückblick den Eindruck, dass es gar keine Vorbereitung auf die Situation gab.

Mascolo: Stimmt, und diese Frage ist aus meiner Sicht bis heute unbeantwortet. Mich irritiert, dass selbst im Januar 2020, als sich die Anzeichen verdichteten, das kann richtig bedrohlich werden, nicht geschaut wurde, ob man genügend Masken hat. Oder wo man sie schnell herbekommt. Zu Beginn entstand in Deutschland auch ein falsches Bild, es hat sich das Narrativ durchgesetzt, dass die Menschen ja gar nicht schwer krank werden. Natürlich stellt sich die Frage, ob man auf eine Pandemie überhaupt gut vorbereitet sein kann. Aber man hat auch das, was man hätte tun können, nicht getan.

STANDARD: Ziemlich bald ist es dann aber Schlag auf Schlag gegangen, Lockdown, Schulschließungen, Maskenpflicht. Welche Maßnahmen waren wirklich sinnvoll? Und wo hätte man genauer diskutieren müssen?

Drosten: Die Wirkung der Maßnahmen ist zum Glück mittlerweile wissenschaftlich gut beantwortet. Eine Evidenzsynthese, also eine qualitätsgesicherte Auswertung der wissenschaftlichen Gesamtliteratur, ist beispielsweise bis Auswertungsstand Ende 2021 von der britischen Royal Society koordiniert worden. Danach war ja ein großer Teil der Bevölkerung geimpft, dann wurde die Qualität der Maßnahmen weniger wichtig. Und da kann man ganz klar sagen, die effizienteste, aber auch einschneidendste Maßnahme, um Krankenhausaufnahmen und Todesfälle zu verhindern, waren die Gruppenobergrenzen und Ausgangssperren, also Lockdowns.

Christian Drosten (52) ist Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie der Charité Berlin. Er ist der führende deutsche Corona-Experte und wurde während der Pandemie zu einer der wichtigsten Informationsquellen für Millionen Menschen, vor allem durch seinen NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Auf Basis aktuellster Forschung setzt er gefühlten Wahrheiten wissenschaftliche Erkenntnisse entgegen. Ullstein / Urban Zintel

STANDARD: Was ist mit den Schulschließungen? Die sorgen ja bis heute für Diskussionen.

Drosten: Die sind ja, genauso wie Maßnahmen in Arbeitsstätten, also Homeoffice, und Schließungen in Handel und Gastronomie, Varianten der Gruppenobergrenzen. Und es ist auch ganz klar nachweisbar, dass Schulschließungen und Homeoffice sehr viel gebracht haben. Einigermaßen klar ist das auch für die Beschränkungen im Handel und in der Gastronomie, wobei es bei Letzterem am schwierigsten ist, den Nachweis zu erbringen. Bei Umgebungsmaßnahmen wie regelmäßig lüften, Maske tragen und Hygienekonzepten fand man deutlich schwächere Belege, teils wegen unzureichend angelegter Studien. Aber immerhin, mit diesen Erkenntnissen können wir für die Zukunft arbeiten.

Mascolo: Aber reden wir doch auch darüber, was sich nicht nachweisen ließ. Die Einschränkungen an der frischen Luft, zwei Menschen zu verbieten, gemeinsam auf einer Parkbank zu sitzen. Dafür gab es keine Evidenz, und es war falsch. Einige der Dinge, die Menschen als gravierendste Eingriffe empfunden haben, etwa dass man nicht mit seinen Kindern rauskonnte auf den Spielplatz, das sollte man nicht mehr wiederholen.

STANDARD: Aber bleiben wir bei den Schulschließungen. Die haben offensichtlich einen wichtigen Beitrag geleistet, trotzdem war das eine der am meisten kritisierten Maßnahmen überhaupt, mit teils massiven sozialen Langzeitfolgen. War es das wert?

Drosten: Das müssen andere beurteilen. Als Privatperson würde ich sagen, nein, das war es nicht wert. Aber das ist eine Laienaussage, die ich als Wissenschaftler so nicht treffen sollte. Da gibt es viele andere Wissenschaftler, die das vielleicht beziffern können. Nach Ansicht der verfügbaren Daten kann ich sagen, dass in den großen europäischen Industrieländern, die eine alte Bevölkerung haben, praktisch kein Land nur mit entweder Arbeitsplatzbeschränkungen oder Schulschließungen ausgekommen ist. Alle haben in unterschiedlicher Gewichtung beide Maßnahmen getroffen. In Deutschland etwa war die Gewichtung stärker auf die Schulen ausgerichtet, in den Benelux-Staaten oder Skandinavien lag der Fokus deutlicher auf Homeoffice, die Schulen waren stärker geöffnet. Am Ende war der Unterschied zwischen den Staaten aber gar nicht so groß, was die Zahl der Tage mit komplett geschlossenen Schulen betrifft.

Mascolo: Die Schulschließungen stehen in Wahrheit auch als Chiffre für eine größere Frage: Ist es eigentlich gerecht zugegangen? Wer hatte in dieser Pandemie welche Lasten zu tragen? Da haben viele Menschen das Gefühl – und ich glaube, zu Recht –, dass Kinder, Jugendliche und die Familien einen übergroßen Anteil zu tragen hatten, während die Wirtschaft das für sehr lange Zeit nicht musste. Viele sind ins Homeoffice gegangen und konnten sich so schützen. Aber es gab auch die Kassiererin, die mit Maske hinter einer Plexiglasscheibe gesessen ist, während jeden Tag hunderte Menschen vor ihr standen. Vermutlich hätte sie sich auch gern zurückgezogen, hatte aber gar keine Wahl. Daher kommt, denke ich, diese große Emotion und Sensibilität, die bis heute zu spüren ist. Da stellt sich die Frage, ist das gesehen worden? Ist das gewürdigt worden? Deshalb muss man auch für eine womögliche zukünftige Pandemie darüber diskutieren, wie Lasten gerecht verteilt werden können.

STANDARD: Ein weiteres sehr emotionales Thema ist die Impfung. In Österreich hat der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Sommer 2021 öffentlich gesagt, für Geimpfte sei die Pandemie vorbei. Das hat sich, wie von vielen Experten erwartet, als falsch herausgestellt und gleichzeitig viele Menschen weiter gegen die Impfung aufgebracht. Aber gab es überhaupt jemals die gerechtfertigte Hoffnung, dass die Impfung die Pandemie beenden könnte?

Drosten: Grundsätzlich war klar, dass die Impfung die meisten Menschen vor schwerer Erkrankung schützt. Aber wir hatten aus den großen Zulassungs- und Anwendungsstudien auch die Daten, dass eine erhebliche Schutzwirkung vor Infektion und damit auch vor Übertragung besteht. Diese Schutzwirkung bestand im Grunde auch so lange, wie sich das Virus nicht großartig verändert hat, also in seiner Ursprungsform und in der gesamten Zeit der Alpha-Variante. Delta brachte dann die ersten Immunfluchteigenschaften, obwohl noch ein gewisser Schutz vor Übertragung bestand.

Gleichzeitig war da die Tatsache, dass die Impfrate weder in Deutschland noch in Österreich so hoch war, wie man sich das erhofft hatte. Und mit Omikron hat sich der Infektionsschutz nachhaltig geändert, dadurch fiel einfach die Hoffnung weg, dass man mit hohen Impfquoten Kontaktmaßnahmen in der Winterwelle verhindern könnte. Nur wurde das nicht in der Deutlichkeit kommuniziert. Kein Politiker hat sich hingestellt und gesagt: So, jetzt ist alles anders, als wir das dachten.

Mascolo: Hier wäre es wichtig gewesen, besonders verantwortungsvoll zu kommunizieren. Ich habe mich zum Beispiel gewundert über einen damaligen Tweet von Karl Lauterbach über die nebenwirkungsfreie Impfung. Wir wissen, dass es nebenwirkungsfreie Medikamente nicht gibt. Die Impfung ist segensreich, aber eben nicht nebenwirkungsfrei. Aus meiner Sicht der vielleicht schwierigste Punkt in der Kommunikation war, eine Impfpflicht zunächst auszuschließen und sie dann politisch voranzutreiben. Das hat erheblich zur Polarisierung beigetragen.

STANDARD: Aber bedeutet das, dass der "Lockdown für Ungeimpfte", der in Österreich im Spätherbst 2022 umgesetzt wurde, sinnlos war?

Drosten: Ich nehme an, man hoffte ursprünglich, damit die Zahl der Geimpften auf über 90 Prozent bringen zu können. Das hätte das Infektionsgeschehen auch sicher beruhigt. Nur ging mit der Omikron-Variante, die sich um diese Zeit durchsetzte, der Schutz vor Übertragung völlig verloren. Das heißt, die wissenschaftliche Basis, um Beschränkungen für Ungeimpfte zu rechtfertigen, wurde durch das Virus einfach untergraben. Zum Glück ging Omikron dann mit milderen Verläufen einher, auch wenn es keineswegs harmlos war und vor allem für ungeimpfte Personen durchaus gefährlich.

STANDARD: Die Wissenschaft war im Grunde beratendes Organ, ihre Vertreterinnen und Vertreter haben keine Entscheidungen getroffen. Trotzdem haben sie viele zum Sündenbock gemacht. Was ist da schiefgelaufen? Und was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen?

Drosten: Ich denke, wir müssen vor allem darüber reden, wie Wissenschaft mitgeteilt wurde. Die Wissenschaft intern hat sicher ihre eigenen Dinge zu klären, da ist aber an sich vieles sehr gut gelaufen, da gibt es keine ganz großen Brüche. Aber die Kommunikation der Wissenschaft, sowohl an die Bevölkerung als auch an die Politik, ist ein großes Thema. Da ist es zu einer Personifizierung von Wissenschaft gekommen und gleichzeitig zu einer Identifikation mit naturwissenschaftlichen Inhalten, aber auf eine falsche Art und Weise.

STANDARD: Warum falsch?

Drosten: Naturwissenschaftliche Inhalte sind ja erst einmal frei von Meinung. Da gibt es Unsicherheiten, und die sind Gegenstand der Forschung, dadurch wird das Wissen immer besser, man tastet sich an die Erkenntnis heran. Und über diesen Vorgang, über diese grundsätzliche Neutralität, mit der man eine Sache betrachtet, ist man sich im Wesentlichen einig. In der Öffentlichkeit ist aber das Gefühl entstanden, dass naturwissenschaftliche Inhalte auch so etwas sind wie Meinung. Da ist dieser Professor und jene Expertin, die hält man für Fachwissenschaftler für Pandemien. Und dann scheinen die unterschiedliche Meinungen zu haben, ohne die Hintergründe genauer zu erklären. Unser Leben ist aber bestimmt von Naturkonstanten, der Tag hat 24 Stunden und das Wasser friert bei null Grad, darüber ist man sich einig. Die Tatsache, dass in einem naturwissenschaftlichen Kontext scheinbar unterschiedliche Meinungen möglich sind, dass Faktenwissen plötzlich relativ wird, das streut eine grundsätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung, die sich dann psychologisch vielleicht auf andere Bereiche überträgt. Und irgendwann glaubt man womöglich gar nichts mehr, man hat das Gefühl, alles ist irgendwie relativ.

In den Geisteswissenschaften ist das anders, da geht es um Meinungen, da gibt es Diskurse, Positionen formen sich durch Auseinandersetzung. Aber wenn es in den Naturwissenschaften um Meinungen geht, dann stimmt da etwas nicht. Diese Personifizierung von naturwissenschaftlichen Inhalten hat viele wirklich verunsichert. Das hätten wir früher und viel deutlicher klarstellen müssen.

Mascolo: Da wurde auch vonseiten der Politik einiges versäumt. Es gab zum Beispiel viel zu spät ein offizielles Beratungsgremium in Deutschland, einen Expertenrat, der schriftliche Bewertung abgab: Was wissen wir, was wissen wir nicht? Und man hätte ganz deutlich sagen müssen, dies hier sind die wissenschaftlichen Einschätzungen und das sind die politischen Entscheidungen. Ob Schulen geschlossen werden, das entscheidet ja die Politik, das ist keine Frage für die Wissenschaft.

STANDARD: Und wie sieht das bei den Medien aus? Die waren ja auch ein wichtiger Kommunikator.

Mascolo: Wir erleben, dass Polarisierung nicht nur ein politisches, sondern auch ein mediales Geschäftsmodell geworden ist. Jedenfalls für manche Medien. Das führt dazu, dass einerseits nur bestimmte Meinungen oder Positionen vertreten werden, andererseits ein Teil der Wirklichkeit, der Gegenläufigkeit, der Komplexität konsequent ausgeblendet wird. Man will Gegenargumente gar nicht präsentieren und sich damit auseinandersetzen. Das ist aus meiner Sicht eine grobe Verletzung journalistischer, handwerklicher und ethischer Standards.

Georg Mascolo (59) war Chefredakteur des deutschen Nachrichtenmagazins "Spiegel" und ist einer der führenden investigativen Journalisten in Deutschland. Mit Katja Gloger veröffentlichte er den Besteller "Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie". Bis heute verfolgt er die politische und mediale Diskussion um die Pandemie und die Versuche der Weltgemeinschaft, "für das nächste Mal" besser vorbereitet zu sein. Ullstein / Urban Zintel

Medien, die tatsächlich versuchen, mit Komplexität Schritt zu halten, tun immer gut daran, selbstkritisch auf ihre eigene Rolle und Berichterstattung angstfrei zurückzuschauen. Wie ist man mit der Pandemie umgegangen, mit jener unvergleichlichen Herausforderung und Überforderung? Wo hat man Unsicherheit in Lautstärke verwandelt? Reflexion ist immer eine gute Idee.

STANDARD: Viel diskutiert wurde auch der Umgang unterschiedlicher Staaten in Bezug auf die Maßnahmen. In Österreich etwa wurde von Maßnahmenkritikern oft das schwedische Beispiel zitiert, dort habe man es viel besser gemacht. Gibt es Staaten, die besser durch die Pandemie gegangen sind?

Drosten: Schweden ist da tatsächlich fast schon legendär geworden. Wenn man aber genau hinsieht, stellt man fest, dass das, was da in der Öffentlichkeit kursiert, gar nicht unbedingt stimmt. Die Maßnahmenstärke vor der Winterwelle 2020/21 war dort, objektiv ausgewertet, praktisch die gleiche wie bei uns. In Deutschland musste man dann mit den Maßnahmen nachlegen, weil so viele Menschen gestorben sind.

Man muss sich aber prinzipiell die Frage stellen, ob man ein Land mit wenigen Ballungsräumen und viel Fläche wirklich vergleichen kann mit einem dicht besiedelten Land mit vielen Ballungsräumen. Bessere Vorbilder wären etwa Japan oder Südkorea. Diese Länder sind auch dicht bevölkert, haben es aber mit sehr kluger Fallverfolgung und durch andere gezielte Eingriffe in den ersten Wellen geschafft, die Fallzahlen viel niedriger zu halten. Das haben wir einfach nicht organisiert bekommen.

Mascolo: Es ist ermutigend zu sehen, dass andere Länder auf unterschiedliche Art ihre Erfahrungen aufarbeiten. Oder damit sogar schon fertig sind. Da braucht es einen klugen und angstfreien Blick zurück, der nicht nur wissen will, welche Fehler gemacht wurden, sondern was wir daraus für ein nächstes Mal lernen. Aufarbeitung ist etwas ganz anderes als Abrechnung. Und sie ist auch deshalb so wichtig, weil wir sonst jenen das Feld überlassen, die behaupten, es werde etwas verheimlicht, Politik, Medien, die Wissenschaft hätten Angst vor einer Bilanz der Pandemiemaßnahmen.

Christian Drosten, Georg Mascolo: "Alles überstanden? Ein überfälliges Gespräch zu einer Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird". Erscheint am 27. Juni bei Ullstein, 272 Seiten, € 26,50. Ullstein

STANDARD: Aber was kann man tun, um zumindest zu versuchen, die Gräben in der Gesellschaft zuzuschütten? Kann das überhaupt funktionieren?

Mascolo: Wir sind keine Seelsorger, die journalistische Rolle ist klar. Wir berichten und fördern jene Fakten zutage, die für eine kluge und informierte Diskussion unverzichtbar sind. Das einzige Instrument, das uns zur Verfügung steht, sind wissenschaftlich belegte Tatsachen, sorgfältig recherchierte Fakten und die Bereitschaft, sie zu diskutieren. Es ist ein schwerer Fehler, dass deutsche Behörden sich lieber verklagen lassen, als Unterlagen freiwillig herauszugeben, etwa die Protokolle des Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts. Und diese dann auch zunächst großflächig schwärzen. Was für ein Debakel.

STANDARD: Zur Klarstellung: Woher kommt das Virus? Aus dem Labor oder aus der freien Wildbahn?

Drosten: Es gibt keine neuen Hinweise, dass es aus dem Labor käme. Zu dieser These ist seit den ersten öffentlichen Behauptungen nichts dazu gekommen. Für die Herkunft aus der freien Wildbahn, konkret aus Marderhunden, kamen dagegen stückchenweise immer mehr Belege zusammen. Die Betrachtung suggeriert auch, dass das nicht auf einmal, an einer Stelle losgegangen ist, sondern dass sich der Mensch mindestens zweimal, wahrscheinlich sogar um die achtmal mit dem Virus infiziert hat. Das passt besser zu einer Herkunft aus einem infizierten Tierbestand, weniger zu einer Herkunft aus dem Labor. Leider gibt es da keine stärkere Evidenz, auch deshalb, weil aus China nur ganz wenige Daten kommen. Als korrekt argumentierender Wissenschaftler kann ich die Laborhypothese nicht ausschließen, weil die entsprechenden Gegenbelege fehlen, aber dafür gibt es eben auch keine Belege.

Mascolo: Ich finde es geradezu abenteuerlich, dass wir bei der größten Gesundheitskatastrophe unserer Zeit aufgrund der Blockade des chinesischen Regimes bis heute nicht in der Lage sind, an alle Orte zu gehen, alle Menschen zu befragen und alle Daten einzusehen, damit wir größere Klarheit bekommen, wo dieses Virus herkommt. Aber in der Diktatur sterben eher Menschen, als dass das Regime sein Gesicht verliert.

STANDARD: Sie sprechen von wahrscheinlich acht Übertragungen auf den Menschen, bevor Sars-CoV-2 im Mensch replizieren konnte. Was bedeutet das für die aktuelle Diskussion zur Vogelgrippe? Haben wir bald eine neue Pandemie?

Drosten: Das ist ein ganz anderes Virus. Und bei den aktuellen Geschehnissen in den USA ist einiges an Intransparenz dabei. Die Situation ist aber nicht so simpel, dass man einfach eine Warnung an die Bevölkerung aussprechen könnte. Einige Aspekte sind besorgniserregend, das Virus könnte deutlich gefährlicher sein als Sars-CoV-2, wenn es tatsächlich an den Menschen adaptieren sollte. Das ist derzeit nicht der Fall. Aber wir haben ein Medikament, das gegen die Vogelgrippe wirkt, Tamiflu, und es gibt klinisch erprobte und zugelassene Impfstoffe, die auch schnell produziert werden können. Es ist ja nicht das erste Mal, dass uns dieses Virus Sorgen macht.

STANDARD: Stichwort Grippe, ganz am Anfang dachten ja viele, Covid sei auch nur eine Grippe. Das hat sich damals als falsch herausgestellt, doch wie sieht es jetzt aus? Kann man die beiden Viruserkrankungen vergleichen?

Drosten: Es kommt darauf an, auf welche Zahlen man schaut. Im direkten Vergleich, Sterberisiko etwa oder Krankenhausaufnahmen, da kommen wir jetzt in einen vergleichbaren Bereich. Aber wir haben zum Beispiel immer noch viele neue Long-Covid-Fälle, dieses Risiko scheint auch bei wiederholten Infektionen bisher noch nicht deutlich weniger zu werden. Ich bin zuversichtlich, dass das noch besser wird, aber hier kann man aktuell noch nicht sagen, dass das Virus ganz harmlos geworden ist. (Pia Kruckenhauser, 25.6.2024)