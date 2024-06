Christian Eriksen ließ seine Kritiker verstummen. Der Däne ist auch drei Jahre nach seinem Tod ein herausragender Fußballer. IMAGO/Spada/LaPresse

Stuttgart/Wien – In einer Welt voller Dramen gibt es schon noch erquickliche Geschichten. Nicht nur, aber schon recht oft auch im Sport und freilich auch im Fußball. Christian Eriksen hat eine solche geschrieben, beziehungsweise schreiben lassen. Der 32-jährige Däne erzielte am Sonntag beim 1:1 (1:0) gegen Slowenien den Führungstreffer, rannte hernach sichtlich von einer Last befreit mit weit von sich gestreckten Armen über das Spielfeld der Arena in Stuttgart, ehe er mit geballten Fäusten und einem Schrei der Erleichterung in Triumphpose auf den Unterschenkeln übers Grün rutschend von den Kameras und seinen Kollegen eingefangen wurde.

Dass es letztlich für den Überraschungs-Europameister von 1992 nicht zu einem Sieg in der Auftaktpartie reichen sollte, war wohl der Tatsache geschuldet, dass die Dänen ihre spielerischen Vorteile nicht in weitere Treffer umzuwandeln vermochten. Der Auftritt von Eriksen überstrahlte aber ohnehin das Spiel selbst und das Resultat. Denn dass der dänische Taktgeber überhaupt bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei sein kann, war nach den Ereignissen am 12. Juni 2021 nicht absehbar. Damals war der Legionär von Inter Mailand im Rahmen der paneuropäischen EM beim Match gegen Finnland zu Boden gegangen und regungslos liegen geblieben. Sein Herz hatte plötzlich aufgehört zu schlagen. Während Ärzte und Sanitäter um sein Leben kämpften, schirmten die Teamkollegen den am Rasen liegenden Eriksen von den Kameras ab. Sie bangten mit einem Millionenpublikum vor den TV-Geräten um den Mann aus der Kleinstadt Middelfart auf der Insel Fünen.

Eriksen schwebte nach seinem Torerfolg gegen Slowenien gewissermaßen über das Spielfeld.

Er sei fünf Minuten tot gewesen, wie er selbst später schilderte. Eriksen wurde erfolgreich reanimiert, später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Da in Italiens Serie A seit einem Entscheid der italienischen Gesundheitsbehörde ein Engagement mit einem implantierten Defibrillator nicht erlaubt ist, wurde sein Vertrag aufgelöst. Ende Jänner 2022 kam er in den Profifußball zurück und wechselte in die englische Premier League zum FC Brentford, im Sommer darauf unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag bei Manchester United.

Unkenrufen getrotzt

Zuletzt war er bei den "Red Devils" allerdings kaum einmal erste Wahl, kam meist nur zu wenigen Einsatzminuten. Mit seinem Treffer 1100 Tage nach seinem Herzstillstand ließ er die Kritiker aber flott verstummen und gab Teamchef Kasper Hjulmand recht, der trotz der Unkenrufe weiter auf seinen verlängerten Arm und Spielmacher setzt. "Ich kenne die Kritik, aber ich hatte nie Zweifel an ihm als Fußballer. Jeder kennt seine Qualitäten. Er ist das Herzstück unserer Mannschaft und hat fantastisch gespielt", sagte Hjulmand.

Schon vor dem Start der EM schwärmte er über Eriksen: "Christian hat eine hohe Spielintelligenz und die Gabe, sich klug zu positionieren. Er ist unser Rhythmus, er ist unser Mann auf dem Feld, der das Spiel diktieren kann. Wenn er gut spielt, dann spielen wir auch gut." Eriksen sei ein "Weltklassespieler" und werde bei der EM "sehr wichtig für die Mannschaft" sein.

Das persönliche Erfolgserlebnis hat auch Eriksen ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. "Dieses Mal ist meine Geschichte zum Glück eine ganz andere als bei der vergangenen EM", sagte der Mann des Spiel nach dem Schlusspfiff in Stuttgart. "Ich hatte nur im Kopf, dass ich noch nie bei einer EM getroffen hatte – mehr nicht." Und natürlich wäre er noch viel besser gelaunt, wenn ein Sieg eingefahren werden hätte können.

Dass die Dänen aber auch ohne Eriksen Außergewöhnliches zu bieten imstande sind, zeigten sie bei der vergangenen EM, als sie aus der Tragödie offensichtlich dermaßen viel Energie schöpften, dass sie sensationell bis ins Halbfinale stürmten, ehe nach einem 1:2 in der Verlängerung gegen England in London Endstation war.

Am Donnerstag (18 Uhr) bietet sich in Gruppe C die Chance zur Revanche, wenn es gegen die zum Auftakt mit 1:0 und Bauchweh gegen Serbien siegreichen "Three Lions" geht. Diesmal wird auch Eriksen gegen den Weltmeister von 1966 mitmischen können und vielleicht kann der profunde Kenner des Inselkicks eine weitere erquickliche Geschichte ins Leben rufen. (Thomas Hirner, 17.6.2024)