Der International Monetary Fund (IMF, zu Deutsch: Internationaler Währungsfonds, IWF), fordert Österreich zum Sparen und Erschließen von Einnahmequellen auf und zu weiteren Strukturreformen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die österreichische Regierung nach seinen Konsultationen im Frühling dazu aufgefordert, Ordnung in den Staatshaushalt zu bringen. Konkret empfiehlt er den Behörden, "mittelfristig" Anpassungen in den Haushaltsplänen vorzunehmen. Zwar stellte der IWF in seinem Bericht zu den sogenannten Artikel-IV-Konsultationen fest, dass Österreich noch ein gewisser Haushaltsspielraum zur Verfügung stehe, es gelte aber, den Ausgabendruck auszugleichen, der durch die Alterung der Bevölkerung entstehe (gemeint sind also etwa die Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Pensionen) und durch Investitionen in den grünen Wandel. Zudem müsse man die durch Pandemie und Energiepreissteigerungen verringerten Puffer für negative Schocks stärken und die Staatsschuldenquote (2023 lag sie bei 78 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, BIP) "auf einen klaren Abwärtspfad bringen", schreiben die für den Österreich-Bericht zuständigen IWF-Direktoren der Politik ins Stammbuch. "Vermeiden Sie neue defizitbildende Maßnahmen im Lauf des Jahres", fordern sie die Verantwortlichen auf.

Und sie unterbreiten ihnen auch ihre Vorschläge, wo sie Einsparungspotenzial beziehungsweise neue Einnahmequellen orten: in der Reduzierung umweltschädlicher Subventionen etwa oder im Abbau von Steuervergünstigungen, in der gesteigerten Effizienz der Gesundheitsausgaben und weiteren Pensionsreformen. Im Zusammenhang mit Österreichs Gesundheitssystem raten sie zur verstärkten Nutzung der ambulanten Versorgung, die "erhebliche Vorteile" bringen könnte. Und auch das heiße Eisen der österreichischen Steuerpolitik greifen sie beherzt an: Bei ihren "Optionen für eine Steuerreform" erwähnen die IWF-Leute ausdrücklich auch die "Prüfung des Spielraums für die Einführung von Erbschafts- und Schenkungssteuern".

Ältere sollen länger im Job gehalten werden

Insgesamt könnten Maßnahmen wie der Abbau energieintensiver Subventionen, eine Effizienzsteigerung der Gesundheitsausgaben, eine Pensionsreform, höhere Grundsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern den fiskalischen Spielraum in Österreich um 3,2 Prozent des BIP erhöhen, wird im IWF-Länderbericht vorgerechnet.

Bei den Strukturreformen mahnt der IWF weitere Fortschritte ein, auch wenn er die Bemühungen lobte, die Erwerbsbeteiligung von Frauen durch den Ausbau der Kinderbetreuung und die Anhebung des Pensionsalters zu erhöhen. Das reicht aber quasi noch nicht, ist im Bericht nachzulesen, neben dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung drängen die IWF-Direktoren auf die Schließung der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen und die Verbesserung der Integration von Migranten, damit das Arbeitskräfteangebot steigen kann. Erwähnt werden in dem Zusammenhang Sprach- und Alphabetisierungskurse und Mechanismen zur Anerkennung der Qualifikation von Einwanderern.

Mehr Ehrgeiz bei Kinderbetreuung und Integration

Mehr Arbeitskräfteangebot ist laut Länderbericht notwendig, um das Wirtschaftswachstum mittelfristig anzukurbeln. Die relativ niedrige Erwerbsbeteiligung älterer Personen begründen die Autoren des IWF-Berichts übrigens mit dem "vergleichsweise großzügigen" Pensionssystem Österreichs und der "größeren Verbreitung gesundheitlicher Probleme bei Leuten ab 55 Jahren". Und: Würde man alles so weiterlaufen lassen wie bisher, würde sich die Lücke im Arbeitskräfteangebot bei Frauen und älteren Personen im Vergleich zum EU-Durchschnitt erst in mehr als 20 Jahren schließen. Insofern begrüßt der IWF explizit auch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung – auch, wenn der zunächst Kosten verursache. Denn ein Großteil dieser Kostensteigerungen ließe sich später durch höhere Steuereinnahmen ausgleichen. Die – durchaus begrüßenswerten – Ziele für einen österreichweiten Ausbau der Kinderbetreuung könnten freilich "ehrgeiziger" sein, ebenso jene für die Integration von Einwanderern in den Arbeitsmarkt: Auch das halten die IWF-Direktoren im Länderbericht fest. (Renate Graber, 18.6.2024)