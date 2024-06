Wien – Rund ein Jahr nach dem Aus als Tageszeitung erscheint die Wiener Zeitung auch wieder in Printform. Die erste Ausgabe des neuen Magazins ziele darauf ab, "Demokratiebildung zu fördern, indem es junge Bürgerinnen und Bürger informiert, sensibilisiert und zur aktiven Teilnahme am demokratischen Prozess ermutigt", teilte die Mediengruppe Wiener Zeitung am Montag in einer Aussendung mit. Das Magazin richte sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 28 Jahren. Es umfasst 70 Seiten.

Die Mediengruppe Wiener Zeitung bringt ein neues Printmagazin auf den Markt. En Garde

Die Wiener Zeitung wurde trotz heftiger Proteste Ende Juni 2023 als älteste Tageszeitung der Welt eingestellt. Seitdem erschien sie nur noch als Onlineprodukt mit Ausrichtung auf eine junge Zielgruppe. Die schwarz-grüne Regierung hat im Gesetz verankert, dass die Wiener Zeitung nach wirtschaftlicher Maßgabe auch als Printmagazin erscheinen soll. Die Rede war von zehn Ausgaben pro Jahr. Auf Anfrage des STANDARD heißt es, dass es "mehrmals jährlich" ein gedrucktes Magazin geben solle. 2024 werde jedenfalls noch ein zweites erscheinen.

Verteilung und Verbreitung

Mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren werde das neue Magazin österreichweit vor Universitäten, Fachhochschulen und in Studierendenheimen verteilt. Zudem erfolge eine Verteilung in über 200 Lokalen in ganz Österreich. Das grafische Konzept wurde von der Agentur En Garde entwickelt.

Katharina Schmidt, Chefredakteurin der Wiener Zeitung, erklärt in der Aussendung: "Mit dieser Publikation möchten wir jungen Menschen ein zeitloses Magazin bieten, das auch in vielen Jahren noch inhaltlich relevant bleibt und sich nicht auf tagesaktuelle Berichterstattung oder Kommentare beschränkt. Jede Ausgabe hat ein Überthema und orientiert sich an den Themen, die unsere Leser:innen interessieren."

Aleksandra Tulej, stellvertretende Chefredakteurin und inhaltlich Verantwortliche für die erste Ausgabe, fügt hinzu: "Unser Magazin widmet sich Fragen wie 'Warum sollte ich überhaupt wählen gehen?', 'Was kann meine Stimme bewirken?', 'Wie treffe ich informierte Entscheidungen?'. Wir beleuchten unterschiedliche Lebensrealitäten, von Erstwähler:innen bis zu jenen, die ohne demokratische Wahlen aufgewachsen sind. Unser Ziel ist es, auf Augenhöhe zu kommunizieren, ohne zu werten oder zu belehren." (red, 17.6.2024)