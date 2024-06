Von den Machern der Formel-1-Doku "Drive To Survive". Homestories wechseln mit hektisch geschnittenen Rennszenen. Die Faszination springt über

Die Netflix-Doku zeigt die Härten der Tour de France. Netflix

Die vergangene Saison der Radprofis wurde vom Tod des Schweizer Rennfahrers Gino Mäder überschattet. Der tödliche Unfall bei der Tour de Suisse hatte das gesamte Szene betroffen gemacht und über Sicherheit im Radsport diskutieren lassen. Trotzdem beginnt die zweite Staffel von Tour de France: Im Hauptfeld mit dem geschmacklosen Zitat eines Teamchefs: "Jeder sollte jemanden umbringen, um eine Etappe zu gewinnen."

Willkommen in der rabiaten Welt des Profiradsports, die nach Aufmerksamkeit giert. Der Produktionsfirma Box to Box gelang es mit dem Format Drive To Survive, neue Zielgruppen für die Formel 1 zu lukrieren. Im Tennis schlug der Versuch mit Break Point fehl, die Serie wurde nach zwei Staffeln eingestellt.

Das wird dem Pendant aus dem Radsport wohl nicht passieren, denn die Macher haben dazugelernt. Die Geschichten der insgesamt acht Folgen sind besser kuratiert als noch in Staffel eins. Homestories wechseln mit hektisch geschnittenen Rennszenen durch. Die Faszination springt über. Es geht ja nur um ein Radrennen, könnte man von außen betrachtet meinen. Die Serie zeigt, wie sich die Teams mit ihren gigantischen Bussen und sündhaft teurem Equipment reinsteigern auf der Jagd nach Erfolg. Und das ist zumindest sehens- und bemerkenswert. Einzig: Man hätte die Zuseher ruhig mehr fordern, ihnen tiefgründiger Taktiken des Sports erklären können, anstatt Stürze im Detail zu inszenieren.

Wer der Fußball-EM entkommen will und trotzdem Unterhaltung aus dem Sport sucht, wird mit Tour de France: Im Hauptfeld glücklich werden. Die Rundfahrt durch Frankreich selbst beginnt am 29. Juni. (Lukas Zahrer, 18.6.2024)

