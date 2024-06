Hier sind die Mediennews vom Montag:

ORF und STANDARD laut neuem Digital News Report vertrauenswürdigste Medien - Transparenz schafft Vertrauen in Medien. Was Menschen in Österreich von Medien erwarten. Vertrauen sinkt, Zahlungsbereitschaft für digitale News stagniert

Jetzt erst recht: Schauen Sie mit uns um 19 Uhr die erste Folge von "House of the Dragon 2" auf Sky - Am Montag geht das "Game of Thrones"-Prequel in die nächste Runde. Seien Sie dabei, und drücken Sie mit uns um 19 Uhr auf die Play-Taste!

Um Punkt 19 Uhr wir schauen gemeinsam nach King's Landing, wo es mit der zweiten Staffel von "House of the Dragon" weitergeht. AP

"Hochrechner der Nation" Gerhart Bruckmann gestorben - Mit einem von ihm entwickelten Modell wurde 1966 die erste Wahlhochrechnung durchgeführt. Bis 1986 war er im ORF im Einsatz

Ein Jahr nach dem Aus als Tageszeitung startet "Wiener Zeitung" neues Magazin - Die Printausgabe soll künftig jeweils mit einem anderen thematischen Schwerpunkt mehrmals pro Jahr erscheinen. Die Auflage des Gratismagazins beträgt 35.000 Stück

SPÖ will 150 Euro jährliche Förderung von Medien-Abos für Junge - Babler sieht in Unterstützung für Leser zwischen 16 und 30 Jahren ein Kampfmittel gegen Fake News. Das Vorhaben soll über die Digitalsteuer finanziert werden

"Im Zentrum": Richtige Diskussion, falsches Thema - In der wichtigsten TV-Politdiskussionssendung ging es um Migration. Thema des Tages war aber Gewesslers Ankündigung zur Renaturierung

EM: Österreich – Frankreich, "Der Garten der Finzi Contini": TV-Tipps für Montag - "Ratten in Paris", "Columbo", "Star Trek", "Die Tuba-Diebe", dazu die Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!