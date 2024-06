Die Grünen unter Werner Kogler und Sigrid Maurer haben eine gewisse Tradition, bei vielen Gelegenheiten das Falsche, bei einigen wichtigen Entscheidungen aber dann doch das Richtige zu tun.

Grüne Einigkeit gegenüber dem Koalitionspartner ÖVP: Klubobfrau Sigrid Maurer, Bundessprecher Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Falsch war zuletzt ihre Behandlung des Falls Lena Schilling – obwohl sie um die Problematik wussten, schickten sie die junge Klimaaktivistin als Spitzenkandidatin in den EU-Wahlkampf und verteidigten sie dann so ungeschickt, dass dies künftig in Seminaren für Krisenmanagement als Negativbeispiel gelehrt werden könnte. Dass die Sache auch bei der Basis nicht unumstritten ist, zeigte die Tatsache, dass der zweite, weit weniger aufwendig in den Vordergrund gestellte Kandidat, der steirische Landwirt Thomas Waitz, 75.000 Vorzugsstimmen bekam, Schilling aber mit 45.000 doch um einiges weniger.

Aber jetzt haben die Grünen das Beste gemacht, was sie tun konnten: dem Koalitionspartner ÖVP kurz vor der Wahl gezeigt, dass man mit ihnen nicht so umspringen kann. Der Streit, ob Umweltministerin Leonore Gewessler nun "Amtsmissbrauch", einen "Verfassungsbruch" oder Hochverrat an dem Prinzip "ÖVP regiert in Wahrheit allein" begangen hat, ist müßig. "Amtsmissbrauch" ist in der Lesart der Volkspartei immer dann, wenn sich die Republik nicht völlig der Agrarlobby unterwirft. Ministerin Gewessler hat in Brüssel für eine dringend notwendige Maßnahme zur Rettung unserer Natur vor Bodenversiegelung und Artenvernichtung gestimmt, wobei dieses "Renaturierungsgesetz" in keiner Weise ein "Diktat" ist. Ob das dem Recht widersprochen hat, ist fraglich. Der Koalitionsdisziplin hat es selbstverständlich widersprochen, aber in Fällen von großer symbolischer und realer Bedeutung ist das zweitrangig.

Harter Akt

Dafür gibt es Präzedenzfälle. Im Oktober 2021 befanden sich die Grünen in aufrechter Koalition mit der türkisen Kurz-ÖVP. Diese Koalition wurde nach den Wahlen 2019 geschlossen, nachdem die türkis-blaue Regierung wegen Ibiza (und der Weigerung der FPÖ, Innenminister Herbert Kickl zu opfern) zerbrochen war. Werner Kogler kam aber damals zu dem Schluss, dass Sebastian Kurz angesichts seiner in diversen Chats dokumentierten Verwicklungen nicht mehr tragbar war. Kogler stellte der ÖVP ein Ultimatum – entweder geht Kurz, oder die Koalition ist zu Ende. Dies traf bei diversen ÖVPlern, denen Kurz ohnehin ein wenig unheimlich geworden war, letztlich auf Zustimmung.

Schon vorher, im Februar 2021, hatte Kogler einen harten Akt gesetzt, der der ÖVP wehtun musste. Er suspendierte als interimistischer Justizminister (Alma Zadić war in Karenz) den mächtigen Sektionschef Christian Pilnacek, gegen den Ermittlungen wegen angeblichen Verrats einer Hausdurchsuchung liefen. Im Hintergrund spielte der Verdacht von Pilnaceks begünstigendem Verhalten bei ÖVP-Korruptionsfällen eine Rolle.

Gewesslers Aktion, zweifellos mit Kogler und Maurer abgesprochen, ist somit das dritte Mal, dass die Grünen dem Koalitionspartner ÖVP ein fragwürdiges Vorgehen nicht durchgehen lassen. Damit ist auf längere Sicht ein erneutes Zusammengehen ÖVP/Grüne verbaut. Aber die Grünen haben gezeigt, dass sie in zwei Kerngebieten – politische Sauberkeit und Umweltschutz – letztlich standhaft bleiben. (Hans Rauscher, 18.6.2024)