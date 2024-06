Das niederländische Start-up bietet nun auch in Österreich Energiemanagementsysteme an, die Photovoltaik intelligent mit Heimbatterie und Ladelösungen verbinden

2.0 heißt es ab sofort auch bei Solaranlagen. Digitale Lösungen, wie sie etwa das Solarenergieunternehmen Soly anbietet, sollen Kosten senken helfen und Netze stabilisieren. APA/HANS KLAUS TECHT

Auf dem schwer umkämpften Photovoltaik-(PV-)Markt in Österreich könnte es in Zukunft noch eine Spur härter zugehen: Das Solarenergieunternehmen Soly, vor gut zehn Jahren vom Brüderpaar Patrick und Milan van der Meulen im niederländischen Groningen als Start-up gegründet, steht vor dem Markteintritt in Österreich. Diesen Markt, der zuletzt etwas wankelmütig war, will man kräftig aufmischen, wie es seitens des Managements heißt.

Gelingen soll dies dank ausgefeilter digitaler Lösungen, die man im Portfolio hat. Soly will in erster Linie mit seinem Energiemanagementsystem Soly Brain punkten. Dieses verknüpft, vereinfacht gesagt, Solarmodule auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller, die diversen Haushaltsgeräte, die es gibt, und, was ebenfalls sinnvoll wäre, Ladestationen für Elektroautos miteinander. Stromflüsse im Haus werden sodann optimiert, mit der angenehmen Folge, dass sich auch die Stromrechnung reduziert. Damit sollte es nach Ansicht des Managements gelingen, die zum Großteil analoge Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen.

Österreich ist siebtes Land

Österreich ist nach den Niederlanden, Südafrika, Belgien, Deutschland, Italien und Großbritannien das siebte Land, in dem Soly durchstarten will. Gleichzeitig sei man das erste Unternehmen, das als digitaler PV-2.0-Komplettanbieter in Österreich auftrete, sagt Christian Strobl, Geschäftsführer von Soly Österreich. Strobl hat zuletzt bei der mobilen Bank N26 das Österreich-Geschäft verantwortet.

Ein Grund für den Markteintritt in Österreich sei das große Ausbaupotenzial bei PV in Österreich. Experten gehen davon aus, dass zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 jährlich 1,2 bis 1,5 Gigawatt an PV-Leistung installiert werden.

Ein zweiter, nicht minder wichtiger Grund sei der hierzulande hohe Durchdringungsgrad mit Smart Meter. Rund 95 Prozent aller Haushalte zwischen Bodensee und Neusiedler See haben mittlerweile so einen intelligenten Stromzähler von ihrem jeweiligen Netzbetreiber eingebaut bekommen. Im Gegensatz zu den analogen, sprich mechanischen Ferraris-Zählern messen Smart Meter den Stromverbrauch alle Viertelstunden. Das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass dynamische, tageszeitabhängige Stromtarife genutzt werden können.

Ziel ist Marktführung

Wenn der Marktpreis tief ist, wird der auf dem Dach erzeugte Strom automatisch in den Speicher geleitet. Ist der Marktpreis hoch, wird der benötigte Strom so lange es geht dem Speicher entnommen. "Unsere patentierte Softwarelösung Soly Brain sorgt dafür, dass sich die Anschaffungskosten schneller amortisieren als bei vergleichbaren Anlagen der ersten Generation, und stabilisiert gleichzeitig das Netz", sagt Strobl. Die dynamischen Stromtarife würden diese Entwicklung noch schneller vorantreiben. Ab nächstem Jahr sind alle Energieversorger verpflichtet, mindestens einen Tarif anzubieten, der sich stündlich am Börsenpreis orientiert.

Ziel von Soly in Österreich ist, mit digital vernetzten PV-Anlagen innerhalb der kommenden drei Jahre die Marktführung im PV-Endkundenbereich zu übernehmen. In der letzten Finanzierungsrunde, die im Dezember 2023 stattgefunden hat, konnte Soly 30 Millionen Euro aufnehmen. Zu den internationalen Klimatechnologie-Investoren zählten unter anderem Arc Tern Venture aus Kanada, Fifth Wall aus Kalifornien, die zum britisch-niederländischen Ölkonzern Shell gehörende Finanzierungsgesellschaft Shell Ventures sowie der britische Pensionsfonds ABF. (Günther Strobl, 18.6.2024)