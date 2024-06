Was sind die Gründe für Rassismus im akademischen Umfeld? Wie fühlen sich ausländische Studierende an österreichischen Universitäten? Wie viele ausländische Studierende wurden Opfer von Rassismus? Wie viele von ihnen haben Maßnahmen ergriffen?



Ich habe an einer österreichischen Universität studiert und hatte dort mit viel rassistischem Verhalten von Seiten der Studierenden und Professoren zu kämpfen. Vor kurzem habe ich mit vielen Leuten aus dem Ausland (hauptsächlich aus dem Nahen Osten) gesprochen, die sich über Rassismus beschwerten, aber nicht wussten, was sie tun sollten. Einige von ihnen haben beschlossen, die Universität zu verlassen und diejenigen, die geblieben sind, leiden darunter.



