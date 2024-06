Weltweit werden Maßnahmen zur Förderung der Geburtenraten diskutiert. Es könnte wichtig sein, zuerst besser zu verstehen, warum sich Menschen gegen Kinder entschieden haben. Was waren Ihre Gründe? Mangelnde Kinderbetreuung, kaum Unterstützung aus dem Umfeld, finanzielle Unsicherheiten oder andere Faktoren? Hatten Sie vielleicht nie einen Kinderwunsch, Lebensziele, die mit Kindern nicht vereinbar sind, keine passende Partner:innenschaft oder gab es andere Hürden für Sie? Haben Sie vielleicht alles versucht, um Kinder zu bekommen, und es hat trotzdem nicht geklappt? Indem wir diese Gründe kennen und besser verstehen, könnte klarer werden, ob es gezielte Maßnahmen gibt, um Familien und Menschen mit Kinderwunsch in Österreich besser zu unterstützen.



Mir scheint es zynisch, über einmalige "homöopathische" Geldbeträge zur Förderung der Geburtenrate zu sprechen, wenn die Gründe, sich gegen Kinder zu entscheiden oder trotz Mehr-Kinder-Wunsch es bei einem Einzelkind zu belassen, so vielfältig sind: unerfüllter Beziehungswunsch, traumatische Kindheitserfahrungen, Ablehnung traditioneller Mutter- und Frauenrollen, Jobunsicherheit, Wohnraummangel, fehlende Unterstützung durch Großeltern oder das soziale Umfeld, Ablehnung externer Kinderbetreuung, Umweltbewusstsein, hohe Kosten von Fruchtbarkeitsbehandlungen, Angst vor der Weltlage und mehr. Diese tiefgreifenden Probleme erfordern umfassendere und nachhaltigere Maßnahmen als einmalige finanzielle Anreize.



