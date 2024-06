Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) stellen den Verfassungsschutzbericht vor. IMAGO/Bernd Elmenthaler

Thomas Haldenwang, der Präsident des deutschen Amts für Verfassungsschutz, bemühte sich gar nicht erst, die Lage schönzumalen. "Auch für das Berichtsjahr 2023 hat der Verfassungsschutz zur Sicherheitslage in Deutschland nicht viel Positives zu berichten", sagte er, als er am Dienstag gemeinsam mit der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die 400 Seiten starke Dokumentation seines Hauses vorstellte.

Denn für das Jahr 2023 werden darin insgesamt 39.433 Straftaten mit extremistischem Hintergrund ausgewiesen. Das ist ein neuer Höchststand. Zum Vergleich: 2022 waren es 35.452 Straftaten.

Zur rechtsextremistischen Szene zählen die Verfassungsschützer 40.600 Personen, 2022 waren es 38.800. Auch der Anteil der gewaltorientierten Rechtsextremisten ist erneut auf nunmehr 14.500 (2022: 14.000) gestiegen. Die Behörden beobachten eine weitere Vernetzung von Akteuren im Bereich der Neuen Rechten. Diese, so Haldenwang, würden auch verstärkt "Kontakte ins bürgerliche Spektrum" suchen.

Auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter war 2023 auf hohem Niveau aktiv, heißt es in dem Bericht. Ihr gehörten deutschlandweit etwa 25.000 Personen an. Rund zehn Prozent, also etwa 2500, seien gewaltorientiert. "Harmlos ist an dieser Szene nichts" – so lautet die Einschätzung des Bundesamts.

Dritter Reichsbürger-Prozess gestartet

Aktuell wird in Deutschland einem Netzwerk um Heinrich XIII. Prinz Reuß der Prozess gemacht. Dem 72-jährigen Unternehmer aus dem Hause Reuß wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung und die "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens" vorgeworfen. Er und seine Truppe sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Es gibt drei Verfahren, eines in Stuttgart, ein weiteres in Frankfurt, und am Dienstag startete das dritte in München.

Mehrere der Angeklagten sollen dem sogenannten Rat der Gruppe angehört haben. Dieser hätte, nach Ansicht des Generalbundesanwalts, nach dem Umsturz die Macht übernehmen sollen. Vor dem Richter sitzen unter anderem eine Astrologin und ein selbsternannter "Seher".

Doch der Verfassungsschutz hat auch Linksextremismus im Blick und zählt in dieser Szene 37.000 Personen, 500 mehr als im Vorjahr. Jeder Vierte davon wird als gewaltorientiert eingestuft, der Zuwachs an Gewalttaten betrug 20,8 Prozent. Erstmals wird nun vom Verfassungsschutz ein Bündnis aus der Klimaschutzbewegung ("Ende Gelände") als linksextremistischer Verdachtsfall gesehen und stärker überwacht.

"Der Versuch der Beeinflussung der Klimaprotestbewegung mit dem Ziel einer Radikalisierung der Protest- und Aktionsformen hin zur Sabotage von Infrastruktur durch gewaltorientierte Linksextremisten wurde fortgesetzt", heißt es im Bericht. "Ende Gelände" kämpft vor allem gegen Kohlekraft, im April hat die Gruppe in Gelsenkirchen das Uniper-Steinkohlekraftwerk Scholven blockiert.

Sorge in Bezug auf Einzeltäter

Weiter gestiegen ist nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 die Gefährdung durch islamistischen Terror. "In diesem Bereich geht die größte Gefahr in Deutschland und Europa weiterhin vorwiegend von jihadistisch inspirierten oder angeleiteten Einzeltätern sowie Kleinstgruppen aus", erklärt die Innenministerin. Doch auch "koordinierte, komplexe, langfristig geplante Anschläge" blieben "jederzeit denkbar".

Haldenwang sagt: "Der Nahostkonflikt wirkte wie ein Brandbeschleuniger für den Antisemitismus in Deutschland." Er betont auch: "Die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten ist dramatisch gestiegen, was uns alle alarmieren sollte." Im Oktober 2023 verzeichnet der Bericht 1342 antisemitische Straftaten, im September waren es 208 gewesen.

Vorn außen wird Deutschland vor allem durch Spionage, Sabotage, Desinformation und Cyberangriffe bedroht. Laut Faeser setzen vor allem Russland, China und der Iran "ihre Nachrichtendienste umfassend zur Spionage gegen Deutschland ein". (Birgit Baumann aus Berlin, 18.6.2024)