"Man sollte sich auch immer wieder mal was gönnen", sagt Psychotherapeutin Ines Thalhamer. Ziel sei schließlich ein möglichst entspanntes Verhältnis zu Essen. Getty Images/Georgijevic

Wir bewerten, was wir essen, ständig. Ganz egal, ob es Fleisch ist, veganes Fleischersatzprodukt, Obst, Gemüse, Zucker oder Süßungsmittel. Ist das Produkt gut oder böse? Gesund oder ungesund? Proteinreich oder proteinarm? Ein Schlankmacher oder eine Kalorienbombe? Dieses Schubladendenken kann unser Verhältnis zu Essen negativ beeinflussen, sagt Ines Thalhamer, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Essstörungen: "Im Grunde sind Lebensmittel Mittel zur Erhaltung des Lebens. Aber durch diese Bewertungen verlieren sie ihren neutralen Charakter. Es geht um eine Rückbesinnung auf das Wesentliche."

Denn ein natürlicher, entspannter Umgang ohne Be- und damit auch Abwertungen von Lebensmitteln ist wichtig für ein gesundes Essverhalten. Durch die alleinige Orientierung an äußeren Bewertungskriterien würden wir den Selbstbezug verlieren, warnt Thalhamer. Irgendwann spürt man die Signale des Körpers nicht mehr so gut: Hat man Hunger, oder ist es vielleicht nur Langeweile? Worauf hat man Appetit? Hat man großen Hunger oder nur Gusto auf einen Snack?

Natürlich ist eine vielfältige, ausgewogene Ernährung für den Körper das Beste. Diese Ausgewogenheit stellt sich bei den meisten Menschen aber ohnehin von selbst ein, wenn sie ihrem Appetit folgen, sagt die Expertin: "Eigentlich signalisiert uns der Körper sehr deutlich, was er braucht, aber durch die Bewertung von Lebensmitteln werden die Körpersignale immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Wir wissen dann nicht mehr so genau, was wir wollen und brauchen, sondern orientieren uns daran, was nach äußeren Kriterien gut oder schlecht für uns wäre."

Was tut gut?

Solche Bewertungen seien damit auch ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung einer Essstörung. "Bei vielen Menschen beginnt eine Essstörung damit, dass sie eine Diät machen und sich dabei nur gewisse Lebensmittel erlauben und andere verbieten", weiß Thalhamer. Dadurch könne eine ungesunde Dynamik entstehen, denn wenn man sich etwas verbietet, will man es umso mehr. "Menschen mit Verboten sind in ihrem Essverhalten wie Verdurstende in der Wüste. Wenn sie eine Flasche Wasser bekommen, trinken sie dann nicht bloß einen Schluck, sondern gleich die ganze Flasche."

Thalhamer empfiehlt daher, sich prinzipiell alles in Maßen zu erlauben und dabei auf seine Körpersignale zu achten. Das bedeutet auch, das Sättigungsgefühl wahrzunehmen und dann mit dem Essen aufzuhören. Denn selbst wenn eine Mahlzeit noch so gut schmeckt, fühlt man sich danach nicht gut, wenn man sich überessen hat. "Und wenn wir schon von einem Bewertungskriterium für Mahlzeiten sprechen, dann sollte diese Kategorie 'Wohlgefühl' sein. Steigert ein Lebensmittel mein Wohlbefinden? Womit würde ich mich jetzt ein Stückchen besser fühlen?"

Entspanntes Verhältnis zu Essen

Viele von uns hätten wohl in einer Diätkultur, geprägt von omnipräsenten Schönheitsidealen, verlernt, auf ihre Köpersignale zu achten. Aber man kann den Körperbezug wieder herstellen. Dazu braucht man einen hohen Grad an Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber. Helfen kann dabei etwa ein Ernährungstagebuch, in dem man aufschreibt, was man isst, wie man sich davor und danach gefühlt hat, ob es den Hunger gestillt hat und so weiter. Solche Protokolle kann man führen, um wieder ein besseres Gespür zu bekommen und Zusammenhänge zwischen den Nahrungsmitteln und dem daraus resultierenden Befinden herzustellen.

Allzu lange sollte man das Tagebuch aber nicht führen, merkt Thalhamer an. Ziel ist es schließlich, einen möglichst spontanen und intuitiven Zugang zu Essen zu entwickeln und möglichst wenig darüber nachzudenken. Ein Protokoll könnte eine Zwanghaftigkeit aber verstärken.

Kommentare von außen

Aber nicht nur wir selbst, auch das Umfeld bewertet oft das Essverhalten – und tut das möglicherweise auch kund: "Wow, da hat aber jemand großen Hunger", heißt es dann womöglich beim Blick auf die Portion nach dem Gang zum Buffet. Oder "Ich könnte ja jetzt kein Dessert mehr essen, ich bin bummvoll" nach der Hauptspeise.

Es sind vermeintlich belanglose Kommentare, können aber gerade für Menschen, die ohnehin schon kein ganz einfaches Verhältnis zum Essen haben, wirklich problematisch sein, sagt Thalhamer. Wichtig sei, sich von dem Gesagten so gut es geht zu distanzieren: "Der Kommentar hat oft eher mit der Person, die ihn von sich gegeben hat, zu tun. Häufig kommen solche Aussagen nämlich von Menschen, die selbst ein Thema mit Essen haben und sich beispielsweise so eine große Portion nicht erlauben würden."

Umso wichtiger sei es, dann bei sich zu bleiben und das Essen zu genießen. Denn man muss sich Essen nicht erst verdienen, betont die Ernährungs-Therapeutin: "Man sollte sich ganz generell immer wieder mal was gönnen." (Magdalena Pötsch, 23.6.2024)