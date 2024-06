Sparen und Traden – und das alles am Handy. Neben klassischen Banken bieten auch Broker immer mehr Services an. Das lockt Kunden an, bringt aber auch neue Probleme. Getty Images/iStockphoto

Wien – Broker und Fintechs haben in den vergangenen Jahren ihre Services schrittweise ausgebaut. So hat Trade Republic mittlerweile eine Vollbanklizenz und bietet neben dem Aktienhandel auch ein Sparkonto an. Das Besondere an dem Sparkonto ist, dass sich Trade Republic dazu verpflichtet hat, Sparern immer jenen Einlagenzinssatz zu gewähren, den auch Banken bei der EZB bekommen. Aktuell liegt dieser Zinssatz bei 3,75 Prozent. Dieses Angebot liegt merklich über dem Sparzins, den andere Banken bieten. Die Nachfrage ist daher entsprechend groß. Eine eigene Bezahlkarte gibt es mittlerweile auch, ebenso eine Kreditvergabe. Ein Gehaltskonto soll folgen.

Diese Zusatzservices bringen Trade Republic zweifelsohne neue Kunden – aber auch neue Probleme, wie das Handelsblatt aktuell berichtet. Der Support funktioniere nicht, telefonisch sei niemand zu erreichen. Bei Problemen fühlen sich die Kunden alleingelassen, heißt es von deutschen Verbraucherschützern bzw. ist auf Portalen wie Trustpilot zu lesen. Das Handelsblatt zitiert einen Nutzer, der wegen Problemen mit der App eine Anfrage an Trade Republic gestellt hatte und mehrere Monate später die Nachricht erhielt: "Derzeit haben wir mehr zu tun als sonst, und es dauert daher länger, bis wir Dir antworten können."

Aufsicht prüft Beschwerden

Die deutsche Aufsicht Bafin hat sich laut dem Bericht nun ebenfalls eingeschaltet und prüft die Probleme, die an sie herangetragen worden seien. Laut Involvierten ist das ein normaler Prozess. Zu solchen Vorfällen sollte es jedoch laut Trade Republic erst gar nicht kommen. Die Prämisse laute, dass Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet würden. Das Handelsblatt zitiert einen Sprecher, der sagt, dass die Strukturen im Kundenservice sukzessive an das Kundenwachstum angepasst würden.

Trade Republic verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum. Laut Angaben des Unternehmens ist das Fintech seit Jahresbeginn um mehr als 100.000 Kunden pro Monat gewachsen.

Revolut startet Anleihenhandel

Die Digitalbank Revolut startet in Österreich nun mit dem Handel von Anleihen. Kunden können sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen direkt in der App von Revolut handeln und so das eigene Anlageportfolio diversifizieren. Der Mindestbetrag beträgt 100 Euro oder US-Dollar, wobei eine Fixgebühr von 0,25 Prozent pro Trade erhoben wird. Bisher waren bereits amerikanische und europäische Aktien sowie ETFs handelbar. Mit den Anleihen wachsen die zur Verfügung stehenden Vermögenswerte auf mehr als 3000. Aktuell können Anleihen aus Frankreich, Polen, den USA, Slowakei, Spanien, Litauen und Finnland gehandelt werden. Das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden. Die Möglichkeit, Anleihen zu handeln, sei ein weiterer Baustein für Revolut, um eine All-in-one-Investmentplattform zu schaffen, heißt es dazu in einer Aussendung.

Der Start des zusätzlichen Angebots erfolgt, nachdem eine aktuelle repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Dynata im Auftrag von Revolut ergeben hat, dass fast jeder dritte Österreicher (29 Prozent) bei der Geldanlage lediglich eine geringe Risikotoleranz aufweist und daher vor allem nach relativ sicheren Anlagemöglichkeiten für sein Erspartes sucht. 18 Prozent der Österreicher sagen, dass sie ihr Portfolio zwar diversifizieren, aber dennoch bereit sind, moderate Risiken einzugehen. In Europa sind vor allem osteuropäische Anleger risikoscheu. Kroaten (38 Prozent), Ungarn (35 Prozent) und Rumänen (32 Prozent) erreichen demnach noch höhere Werte bei der geringen Risikobereitschaft. Zum Vergleich: Nur 17 Prozent der Schweizer geben an, eine geringe Risikotoleranz bei der Geldanlage zu haben. (Bettina Pfluger, 18.6.2024)