Performerin Buhle Ngaba ist ein Energiebündel in allen Rollen. Nurith Wagner-Strauss

Diamanten mögen die besten Freunde eines "girls" sein, für Südafrika stellt sich die Lage aber vertrackter dar. Einerseits sind die funkelnden Kohlenstoffklumpen und -klümpchen ein Wirtschaftsfaktor – andererseits werden die für ihren Abbau nötigen Minenarbeiter schlecht bezahlt und ohne echte Rechte ausgebeutet. So weit eine der vielen Facetten im trashig Bling! benannten Stück der südafrikanischen Schauspielerin Buhle Ngaba für die Festwochen. Es wurde jetzt im Theater Nestroyhof uraufgeführt. Konzept und Text stammen ebenfalls von der Solodarstellerin.

Vor zwei Jahren war die 1991 geborene Ngaba mit der Coming-of-Age-Geschichte einer jungen Frau bei den Festwochen, deren Schulterblätter abstehen wie Flügel, Swan Song hieß das Stück übers Andersaussehen. Jetzt ist sie als exzentrisch funkelnder Gast zugegen: über und über mit Diamanten an der Frisur, auf den Kleidern, auf Ringen, Ketten besetzt.

Nagelstudiobetrug

Eine Stunde lang spielt Ngaba viele Rollen: Instagram-tauglich und schrill präsentiert sie sich als eine südafrikanische Nagelstudio-Unternehmerin, die echte Diamanten für die Fingernägel verspricht, ihre Franchise-Nehmer aber mit Fake-Diamanten abzockt. Die Werbung für ihr Business kann sich jedenfalls sehen lassen! Wenn Ngaba zur vorn plüschig weichen Seifenblasenpistole greift, verwandelt sie sich in eine junge Südafrikanerin, die nach Rassismusvorwürfen gegen das britische Königshaus von diesem zur Pflege seiner Kronjuwelen engagiert wurde. Aus Telefonaten während der Arbeitszeit wissen wir zudem: Sie ist die Tochter eines Ex-Freiheitskämpfers.

Ausstattungstechnisch konzentriert sich das Geschehen auf eine Glasvitrine, zuerst noch von einer Plane verhängt und so groß, dass Ngaba darin sitzen, stehen, sich hervorrekeln kann. Als "Miss Diamant" wird in ihr zum Klunker: Phatsima, die größte jemals gefundene Diamantin (gegendert) der Welt. Als "Cullinan Diamant", Beiname "Stern von Afrika", ist der Stein besser bekannt, er wurde 1905 nahe Pretoria aus der Erde geholt, 1907 an den britischen König verkauft und dann ins royale Zepter verbaut. Schon genauso lange will Phatsima aber nach Hause, weshalb sie nun so in ihrer Fassung ruckelt, dass das Zepter verrutscht und sie herausspringen kann.

Verrücktheiten

Diese verrückte Wendung wundert einen aber auch schon nicht mehr. Ebenso wenig ein Hund als "Miss Diamants" unorthodoxer Fluchthelfer. Nicht nur die Themen Imperialismus und Kapitalismus sind sehr gegenwärtig, sondern auch die ästhetischen Formen: Zwischendurch ploppen Social-Media-Postings auf Screens auf, es wird gerappt, werden Videoreels gedreht. Für einen dieser Clips flüstert Ngaba Juwelen in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien durchs Glas zu, dass sie auch sie befreien werde.

Nach Ende der Apartheid träumte Südafrika davon, zum Diamanten Afrikas zu werden, erzählt Ngaba. Immer wieder zitiert ihre Juwelenpoliererin Nelson Mandela. Heute setzt sie sich in ihrer Heimat auf und abseits der Bühne für benachteiligte Communitys ein. Bling! komprimiert nicht nur – anfangs verwirrend – viel nachdenklich stimmenden Inhalt, es funkelt auch "lebhaft" wie ein Diamant. (Michael Wurmitzer, 18.6.2024)