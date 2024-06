Ein bisschen kärchern, und es kann losgehen: Das Hoftheater Hainersdorf in der Südoststeiermark öffnet biennal seine Pforten. Gudrun Maier

Den Traktor rausfahren, den Boden kärchern, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Leerstehende Bauernhöfe haben in Österreichs kleinstrukturierter Landwirtschaft seit Jahrzehnten die Chance auf ein zweites Leben als Theaterspielstätte. Damit werden viele Ziele gleichzeitig erreicht: Leerstand wird nachhaltig genützt, Kunstschaffende finden vergleichsweise günstige Proben- und Aufführungsräume, und nicht zuletzt wird so ein in den letzten Jahren gewachsenes politisches Bekenntnis zu mehr Dezentralisierung umgesetzt. Raus aus den Ballungsräumen und das Augenmerk auf das Land und seine Bevölkerung legen.

Wo einst Heu lagerte, gehen jetzt die Scheinwerfer an. Ein bis heute erfolgreicher Pionier dieser Entwicklung ist das Theater Meggenhofen im Hausruckviertel, wo bereits seit 1969 die Pawlatschenbühne im Hof bespielt wird. Heuer läuft hier Raimunds Alpenkönig, im Rahmenprogramm treten auch Burgschauspieler auf. Menschen aus der Region hatten einst mitgeholfen, den Hof theaterfit zu machen, Bauholz gespendet und Arbeitszeit investiert. Anders im Waldviertel: Mehr oder weniger in Alleinverantwortung krempelten Musiker Harry Gugenberger und die Schauspielerin Stella Hierländer 1986 einen am Ortsrand von Pürbach nahe Schrems gelegenen Hof zum Theatertreffpunkt um. Seit bald vierzig Jahren ist das Wald4tler Hoftheater, inzwischen von Moritz Hierländer geleitet, eine den Großteil des Jahres bespielte Bühne, die Eigenproduktionen und Gastspiele auf dem Plan hat.

Nächste Hofgeneration

Nicht selten sind es die Hoferbinnen selbst, die die Initiative ergreifen. Gudrun Maier hat auf dem von ihren Eltern geerbten Hof in der Südoststeiermark das Hoftheater Hainersdorf etabliert. Maier ist Teil des Performancekollektivs Die Rabtaldirndln, das den leerstehenden Hof sommers als Spielstätte nützt. Es kommt vor, dass auch bei einstelligen Temperaturen geprobt werden muss, dafür aber mietfrei. "Meine Familie hat auf dem Hof nicht mehr gewohnt", sagt Maier im STANDARD-Gespräch, "aber mein Vater nützt ihn im Winter für Holzarbeiten. Im Frühling fährt er dann den Traktor raus, und wir kärchern alles durch."

Pause im Hof – mit Bar in der Garage: das Hoftheater Hainersdorf in der Südoststeiermark. Gudrun Maier

Entscheidend ist, dass das Hoftheater Hainersdorf keine Abspielbühne ist, sondern die Arbeiten der Nestroy-Preis-gekrönten Rabtaldirndln sich erstens gezielt mit dem Landleben befassen und zweitens vor Ort entstehen. Für das Stück Sirenen beispielsweise, das vom Wesen des Ehrenamts handelt, haben sie mit der örtlichen freiwilligen Feuerwehr zusammengearbeitet. Seit 2017 ist das Hoftheater biennal in Betrieb – mit großem Zuspruch. "Das Land wird ständig unterschätzt", so Gudrun Maier. "Natürlich kommt zu uns auch Stammpublikum aus Graz, aber vor allem sind es Menschen aus der Gegend, die neugierig auf zeitgenössisches Theater sind."

Nostalgische Gefühle

Orte wie das Hoftheater Hainersdorf haben auch eine verbindende Funktion, weil sie Leute unterschiedlicher Couleur zusammenbringen, egal von welcher Partei, welchem Verein oder Gremium. Bauernhöfe sind aus vielerlei Gründen Anziehungspunkte. Sie tragen das Versprechen einer guten alten Zeit in sich, sie speichern nicht zuletzt dank einer robusten Architektur Geschichte über Generationen, und sie lösen bei vielen nostalgische Gefühle aus: "Ma, das ist ja wie bei meiner Oma", erzählt Gudrun Maier vom Besucherglück. "Leute schätzen es, dass manche Orte fünfzig Jahre oder mehr einfach unverändert bleiben – und wir richten hier auch nichts groß her." Zudem beobachtet die Schauspielerin, nicht zuletzt an sich selbst, dass spätestens seit der Pandemie viele junge Leute vermehrt aufs Land ziehen. Diese wollen sich einbringen, und sie sind auch Publikum.

Zurück aufs Land ist auch Bernadette Abendstein gezogen. Die Josefstadt-Schauspielerin packte 2011 mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Hakon Hirzenberger, in Wien die Koffer und ging retour ins schöne Zillertal. Gemeinsam haben sie den Stadl ihres elterlichen Hofes als Theaterbühne adaptiert und das heute jeweils dreieinhalb Monate im Frühjahr laufende Steudltenn-Festival gegründet – eine inzwischen unverzichtbare Koordinate auf der Theaterlandkarte Tirols. Im Stadl mit Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert gastieren Kapazunder aus der Großstadt, aber auch Eigenproduktionen mit Einbindung der örtlichen Bevölkerung sind Teil des Konzepts.

Kulturelle Nahversorgung

Zu den prononciertesten dezentralen Spielstätten des Landes zählt der Griessner Stadl im oberen Murtal. Fast in der Mitte Österreichs, aber weitab von den Städten gelegen, bespielen Ferdinand Nagele und Anita Winkler das leerstehenden Gehöft der Familie mit erstklassigem Bühnenprogramm. Elfriede Jelinek höchstpersönlich hat dem Stadl die Uraufführungsrechte für den Monolog Moosbrugger erteilt. Im Griessner Stadl treffen Rimini Protokoll und die Lebenshilfe Murau zusammen, Nava Ebrahimi und Thomas Perle. Aktuell sind Ende Juni die Line-Dance-Gruppe Predlitz und kurz davor Stefanie Sargnagel und Bipolar Feminin anzutreffen. Im Herbst war die Kulturinitiative erstmals Nestroy-Preis-nominiert.

Damit müssten Theaterschaffende eigentlich die Türen der Fördergeber einrennen. Denn Dezentralisierungsmaßnahmen stehen ganz oben auf der politischen Agenda, seit erkannt wurde, wie wichtig Kulturarbeit im Kampf gegen das Auseinanderdriften einer Gesellschaft ist. Und dass auch Menschen außerhalb der Metropolen Steuern zahlen und damit ein Anrecht auf kulturelle Nahversorgung haben. Harald Gugenberger im Waldviertel hatte schon in den 1980ern damit argumentiert und den Förderstellen die damals 150.000 im Zollgrenzbezirk lebenden Menschen vorgezählt. 7000 von ihnen standen bald auf seiner Mailadressenliste. (Margarete Affenzeller, 19.6.2024)