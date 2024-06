Pro

Wer Funktionsbekleidung ablehnt, muss nackt bleiben. Das kann

auch Charme haben, muss aber nicht. Manchmal auch nur Scham.

Jedes Kleidungsstück hat eine Funktion. Es wärmt, es schont die Fußsohlen, es schützt vor Regen, Schnee oder Graupelschauern, vor Wind und Sonnenschein. Und vor manchem Anblick, auch das ist eine dann sehr erfreuliche und wann doch auch unerfreuliche Funktion. Es schmückt vielleicht sogar, zeugt von Modebewusstsein oder modischer Torheit. Reize kann Wäsche ebenso entwickeln, ist das etwa keine Funktion?

Wie ist das aber mit Funktionswäsche im engeren Sinne (und da denke ich nicht allein an Scrunch-Leggings)? Mit superschnell trocknenden Kunststoffshirts, mit Cargohosen in allerlei reißverschlusszippbaren Längen, mit Trekkingsandalen und wasserabweisenden Dschungelschlapphüten? Nicht schön und schon gar nicht reizend, aber: Wenn man sich in der eigenen Wäsche wohlfühlt, ist schon eine sehr, sehr wesentliche Funktion erfüllt. (RONDO, Harald Fidler, 25.6.2024)