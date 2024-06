Wien – Auch wenn bald Schulschluss ist, diese Noten braucht kein Mensch. Florian Klein und Sebastian Prödl mögen unterhaltsame Experten sein, als Lehrer sind sie aber fehl am Platz. Die unnötige Zeugnisvergabe an die ÖFB-Kicker am Ende der Sendung bleibt als Kritik an einer ansonsten gut durchkomponierten Fußballsendung. Servus TV und Fußball, das flutscht. Da helfen natürlich auch die Millionen, die ein gewisser Energydrink in die Kassen des Unternehmens spült.

Ein Trio für Servus TV: Moderator Christian Nehiba, Florian Klein und Sebastian Prödl (von links). Screenshot/ServusTV

Die Quoten geben dem Sender recht: Durchschnittlich 1,66 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Montagabend das Spiel zwischen Österreich und Frankreich. Der Privatsender hat sich damit endgültig als EM-Kanal etabliert, auch wenn der ORF bei den Marktanteilen noch die Nase vorne hat. An diese Konstellation muss man sich erst gewöhnen. Österreich spielt bei einer Europameisterschaft, und der ORF sitzt nur auf der Ersatzbank. Der jahrzehntelange Platzhirsch mutiert zum Juniorpartner. Servus TV überträgt 31 Spiele exklusiv, der ORF nur 20.

Dynamisches Duo

Das ORF-Duo Herbert Prohaska und Roman Mählich mag bei vielen Kultstatus haben, in Sachen Dynamik hat Servus TV den ORF aber längst übertrumpft. Das liegt nicht nur an den jüngeren Kommentatoren oder am Studio mit Publikumspräsenz, sondern an der Gesamtkomposition. Sportchef Christian Nehiba leistet hier ganze Arbeit.

Jan Age Fjörtoft und Steffen Freund wirken zwar oft so, als würden sie sich Red Bull intravenös verabreichen, einen Unterhaltungsfaktor haben sie allemal. Aber nicht nur: Auch die fachliche Expertise stimmt, die Harmonie sowieso. Die Ex-Teamkicker Zlatko Junuzovic und Martin Harnik fallen in die Kategorie gute Transfers, und der "EM-Späti" ist ein nettes Betthupferl für Fußballfans. In Sachen Taktikanalyse ginge noch mehr. Schlag nach beim Sky-Experten Marko Stankovic.

Das Quotenmatch zwischen dem ORF und Servus TV scheint beide zu beflügeln. Der ORF sendet immerhin aus einem neuen Studio und muss Innovationen liefern. Konkurrenz belebt das Geschäft. Weiter so. (Oliver Mark, 18.6.2024)