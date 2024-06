Wie reagieren Menschen auf Krisen langfristiger Natur? Die vergangenen Jahren standen im Banne der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine, der Klimaerwärmung und der starken Teuerung. Eine qualitative Studie der Universität für Bodenkultur im Auftrag der Arbeiterkammer gibt Einblicke in Veränderungen des Konsum- und Ernährungsverhaltens. Basis dafür waren Gespräche mit 37 Wiener Haushalten, wobei der Großteil von ihnen geringe Einkommen bezieht.

Die Arbeiterkammer fordert einmal mehreine Antiteuerungskommission und eine Datenbank für Preistransparenz. IMAGO/Michael Bihlmayer

Oliver Meixner, Wirtschafts- und Sozialwissenschafter der Boku, macht Ohnmachtsgefühle angesichts der Klimakrise und des Ukrainekriegs aus, die emotional stark belasteten. Auch Covid wirke länger nach als erwartet. Immens gestiegen sei jedoch der finanzielle Druck. Frust, Wut und Enttäuschung über die Regierung entluden sich vor allem rund um die Inflation, die aus Sicht der befragten Haushalte unzureichend bekämpft wurde.

Was sich wie ein roter Faden durch die Gespräche mit den Wissenschaftern zog, waren Ängste, die gestiegenen Mieten und Einkäufe nicht länger bewältigen zu können. Viele Familien reduzierten verzichtbare Ausgaben wie jene für Urlaube, erzählt Meixner. Notwendige Reparaturen und Investitionen wurden verschoben oder gänzlich gestrichen.

Widersprüche

Aus der Not heraus zum Besseren entwickelte sich das Umweltbewusstsein: Haushalte ließen das Auto stehen und bemühten sich, Energie zu sparen. Extreme Widersprüche taten sich beim Ernährungsverhalten auf. Statt auswärts zu essen, wurde vermehrt daheim gekocht. Zugleich zog es die Wiener aber vermehrt zu Diskontern. Viele ernährten sich trotz aller Bekenntnisse zu biologischen und regionalen Lebensmitteln ungesünder als zuvor.

Eine weitgehend positive Bilanz zogen die Befragten über das Corona-Management der Regierung. Einhellig vermisst wurden jedoch staatliche Maßnahmen, um die nach oben schießenden Preise zu stabilisieren. Einmalzahlungen erlebten Konsumenten mit schmalem Einkommen nur als Tropfen auf den heißen Stein.

Für Gabriele Zgubic gibt die Studie Anlass, auf langjährigen Forderungen der Sozialpartner zu insistieren. Die Leiterin der Abteilung Konsumentenpolitik der Arbeiterkammer Wien pocht darauf, Mieten in Österreich jährlich um nicht mehr als zwei Prozent steigen zu lassen. "Die bisher eingezogenen Preisdeckel sind wirkungslos."

Hitzige Debatte über Preise

Kein Weg vorbei führt aus ihrer Sicht an einer Datenbank für Preistransparenz. Zumal sich bisher auch kein wirklicher Schuldiger habe identifizieren lassen, der für die rasante Teuerung im Lebensmittelhandel der vergangenen Jahre verantwortlich gemacht werden könne.

Zgubic fordert einmal mehr eine Antiteuerungskommission. Diese müsse prüfen, ob das nach wie vor hohe Preisniveau im Einzelhandel sachlich gerechtfertigt sei. Zudem gehöre der Preisabstand zu deutschen Supermärkten analysiert, den die Arbeiterkammer regelmäßig anprangert. Nicht einzusehen sei es, meint sie, dass Markenhersteller in Österreich für das identische Produkte mehr verlangten als in Deutschland.

Dass Lebensmittel und Drogerieprodukte hierzulande im Schnitt teurer sind als in Deutschland, erhitzt seit Jahrzehnten die Gemüter. Was in der Debatte oft ausgeblendet wird, ist Österreichs deutlich höherer Aktionsanteil in Form von Mengenrabatten und Vorteilsclubs. Ins Treffen führt der Handel auch höhere Löhne, kostspieligere Logistik und die größere Zahl an kleineren Filialen. Erst jüngst ließ Lidl wissen, in Österreich aufgrund anderer Kostenstrukturen nicht mehr zu verdienen als in Deutschland. (Verena Kainrath, 18.6.2024)