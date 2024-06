Mit 24,3 Prozent Tagesmarktanteil war es der quotenstärkste Tag in der Sendergeschichte

Ralf Rangnick und das österreichische Nationalteam bescheren Servus TV einen Quotenrekord. Das Match gegen Frankreich erreichte einen Marktanteil von 53,8 Prozent bei allen Personen ab zwölf Jahren und 64,5 Prozent in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen. Im Schnitt verfolgten 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den ersten Auftritt des österreichischen Nationalteams bei der EM 2024. Der Privatsender war am Montag mit 24,3 Prozent Tagesmarktanteil und 33,4 Prozent bei den Zwölf- bis 49-Jährigen Marktführer. Der Montag sei damit auch der stärkste Tag der Sendergeschichte gewesen, rechnet Servus TV in einer Aussendung vor.

Marcel Sabitzer und Eduardo Camavinga beim Match Österreich gegen Frankreich. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

600.000 Views und 20 Millionen Watched Minutes verzeichnete das Spiel laut dem Sender auf Servus TV On, insgesamt zählte Servus TV On demnach am Montag über eine Million Views.

Der Privatsender übertrug erstmals das Auftaktmatch einer EM und hat auch das Finale sowie alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft im Programm. Der ORF ist Sublizenznehmer. Der Schlüssel zwischen Servus TV und dem ORF lautet: 31 versus 20 Exklusivspiele. Die Partien sind dann sowohl linear als auch im Livestream der beiden Sender zu sehen. Beim EM-Eröffnungsspiel am vergangenen Freitag waren 769.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. (red, 18.6.2024)