Der Darsteller des Zauberers Gandalf in den "Herr-der-Ringe"-Filmen verlor den Halt in einer Kampfszene - und scheint weitgehend unverletzt

Ian McKellen spielt derzeit den Falstaff im Londoner Noel Coward Theatre - er glitt während einer Fechtszene aus und fiel von der Bühne. REUTERS/Hannah McKay

Der Schauspieler Ian McKellen (85) ist in London von einer Theaterbühne gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Er habe in einer Kampfszene offenbar den Halt verloren, meldete die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Dienstag. Nach Einschätzung des Krankenhausteams werde er sich aber schnell und vollständig erholen, habe das Theater mitgeteilt. "Ian ist guter Dinge."

McKellen spielte in den Herr-der-Ringe-Filmen den Zauberer Gandalf und war zum Beispiel in der Marvel-Comic-Reihe X-Men zu sehen. Seine besondere Leidenschaft gilt dem Theater und dem Schriftsteller William Shakespeare. Im Londoner West End spielt er derzeit Falstaff in Player Kings am Noel Coward Theatre. Die Produktion habe beschlossen, die Aufführung am Dienstag abzusagen, damit McKellen sich ausruhen könne, zitierte PA aus einer Mitteilung des Theaters. Das Theater bedankte sich sowohl für die Genesungswünsche für McKellen als auch bei zwei Medizinern im Publikum und den Mitarbeitern für ihre Unterstützung. (APA, 18.6.2024)