Das Geschäft der Sberbank Europe in Wien wurde abgewickelt, die Assets versilbert – alles im Rahmen des geltenden Sanktionsregimes. APA/Roland Schlager

Für die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) soll es künftig eine zusätzliche Aufgabe geben – und zwar bei der Überwachung der Einhaltung von Sanktionen, also im Sanktionenregime. Bisher hat sich die Behörde auf Einzelfälle konzentriert, die von der FMA beaufsichtigten Unternehmen wie Banken oder Versicherer müssen ja sicherstellen, dass sie alle Vorkehrungen getroffen haben, um nicht gegen Sanktionen zu verstoßen. Das wird die FMA künftig permanent überwachen, erklärten die FMA-Vorstandsdirektoren Helmut Ettl und Eduard Müller am Montagabend am Rande der Präsentation des Geldwäscheberichts 2023.

Dabei wird es aber nicht bleiben, wie DER STANDARD erfahren hat: Derzeit ist ja die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für die Überwachung der Sanktionen bei Banken zuständig, diese Aufgabe soll allerdings an die FMA übertragen werden. Gemäß einem Gesetzesentwurf, der noch vor dem Sommer durch den Ministerrat gehen soll, wird die FMA künftig für die Überwachung der Sanktionen im gesamten Finanzmarktbereich, also bei allen von ihr Beaufsichtigten, zuständig werden. Für alle anderen Fälle soll wie bisher die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zuständig bleiben.

Auch rund um die Ausschreibung des im nächsten Juni frei werdenden FMA-Vorstandsjobs, den derzeit Müller ausübt, gab es am Montagabend eine Neuigkeit: Müller hat seine Bewerbung zurückgezogen. Er begründete das mit dem Ermittlungsverfahren der WKStA, das gegen ihn geführt worden sei: Hätte er sich nicht beworben, hätte das eine Art Schuldeingeständnis bedeutet, argumentierte Müller. Nun, da das Verfahren aber eingestellt sei, müsse er niemandem mehr etwas beweisen.

Österreich ist aus der Schmuddelecke raus

Und was sagten die FMA-Chefs zum aktuellen Geldwäschebericht? In Bezug auf den Finanzmarkt habe sich Österreich "aus der Schmuddelecke rausgearbeitet", wie es Helmut Ettl ausdrückte. Die FMA ist ja für die Überprüfung der Geldwäscheprävention und der Einhaltung der Antigeldwäscheregeln zuständig, für die strafrechtliche Komponente ist es die Justiz. Zu den beaufsichtigten Unternehmen gehören etwa Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherer und Unternehmen, die Kryptowährungen zur Verfügung stellen (Vasps).

In Österreich gelte die Null-Toleranz-Politik, am intensivsten werde dort geprüft, wo das Risiko, für Geldwäsche missbraucht zu werden, am höchsten sei, sagten die Aufseher. In der höchsten Risikostufe fänden sich zwölf Banken, da gehe es um große Institute mit Auslandsbezug, Namen wurden nicht genannt. Bei ihrer Arbeit verwendet die FMA diverse Analysetools, laut dem 2023er-Bericht führte sie im Vorjahr 39 Ermittlungsverfahren durch, 20 Vor-Ort-Ort-Prüfungen sowie elf Fit&Proper-Tests, in denen die Geldwäscheprävention-Zuständigen ihr Wissen unter Beweis stellen müssen.

"Hohe Standards" bei Vermeidung von Geldwäsche

Den Schwerpunkt hat die FMA im Vorjahr auf Unternehmen gelegt, die Geschäftsbeziehungen zu Offshorezentren unterhalten, zudem nahm sie die Beziehungen zu Korrespondenzbanken unter die Lupe und die genannten Vasps. Bei ihnen gebe es im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention "tendenziell großen Aufholbedarf bei der Bewusstseinsbildung und beim Risikoverständnis", wie es hieß. Grundsätzlich stellt die Behörde den Beaufsichtigten aber ein gutes Zeugnis aus, sie hätten, insbesondere im internationalen Vergleich, hohe Standards zur Vermeidung von Geldwäsche.

In 48 Fällen hat die Behörde auch erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet, zehn davon haben mit Straferkenntnissen geendet. In einem Verfahren etwa ging es darum, dass Banker unterlassen hatten, die Identität eines wirtschaftlichen Eigentümers eines "Hochrisikokunden" ordnungsgemäß zu überprüfen, obwohl der eine politisch exponierte Person war. Die Strafe: 367.542 Euro. In zwei anderen Fällen wurde die Identität von Treuhändern nicht ordnungsgemäß offengelegt.

Künftig wird die Geldwäscheaufsicht, wie die Bankenaufsicht auch, europäisiert. Die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde Amla wird in Frankfurt ihren Sitz haben, 60 "risikoreiche" Finanzunternehmen direkt beaufsichtigen und zu einer Art Drehscheibe für die nationalen Aufsichtsbehörden werden. Zu den direkt Beaufsichtigten wird auch jeweils ein Unternehmen aus jedem EU-Land zählen, also auch eines aus Österreich. (Renate Graber, 18.6.2024)