Das Ende des Schuljahres naht, der Sommer ist da, die lieben Kleinen zieht es ins Ferienlager. Egal, ob Sie jetzt unter Sehnsucht leiden oder erleichtert aufatmen: Endlich ist Zeit für Serien! Passend zum Anlass haben wir Serienempfehlungen für Sie gesammelt, in denen Menschen auf irgendeine Art Urlaub machen.

Jennifer Coolidge in der Serie "The White Lotus" – einer von 15 Serien für die Ferien. AP

The White Lotus

Worum es geht: Reich und Schön macht Urlaub im Luxushotel. Statt Sonne, Strand und Eierkuchen wird intrigiert, gelogen und betrogen, bis sich die Boxspringbetten biegen. Geld allein macht wirklich nicht glücklich.

Darum ist es sehenswert: So perfekt wie The White Lotus kann ein Urlaub gar nicht sein. Mike White – ein Könner in Hollywood – seziert messerscharf die Blasiertheit und Ignoranz der Vermögenden und gleichzeitig ihre Isolation und buchstäblich tödliche Einsamkeit. Jennifer Coolidge ist der schönste gefallene Engel zwischen Karibik und Mittelmeer. Dazu kommt der Neidfaktor: Was gibt es Schöneres im Leben, als Menschen zuzuschauen, die alles haben und trotzdem Looser sind.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Produziert wurden bisher 13 einstündige Episoden in zwei Staffeln. Die erste Staffel spielt in Hawaii, die zweite in Sizilien. Es lässt sich wirklich unmöglich sagen, welche die bessere ist. Das Allerbeste aber: Neue Folgen sind bereits im Werden. Zu sehen auf Sky.

The White Lotus: Official Trailer | HBO

HBO

Palm Royale

Worum es geht: Maxine Simmons (Kristen Wiig) sucht in der High Society von Palm Beach im Jahr 1969 ihren Platz. Das ist ein schwieriges Unterfangen, und Maxine muss Entscheidungen treffen. Moral und Integrität ist nämlich nicht die Stärke dieser feinen Gesellschaft. Wie viel ist Maxine bereit zu riskieren? So doch einiges.

Darum ist es sehenswert: Die Kulisse ist einzigartig, die Kostüme sind eine Augenweide, die Dialoge bissig und gemein. Schwächen in der Story kann man da leicht übersehen. Erleben Sie außerdem Laura Dern und ihren Vater Bruce, unvergessener Bosnigl in Big Love. Ricky Martin ist auch dabei. Das will man sehen.

Wie viel Zeit sie brauchen: Zehn Folgen zu je 50 Minuten. Zu sehen auf Apple TV+.

Palm Royale — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Der Sonne entgegen

Worum es geht: Sommer 1985, die Republik wird vom Weinskandal erschüttert, die rot-blaue Regierung beschließt den Ankauf von 24 Draken, Nummer eins in den Charts ist Modern Talking mit You Can Win If You Want. Vier Männer mittleren Alters begeistern das Fernsehpublikum, weil sie in ein kleines jugoslawisches Kaff auswandern und dort mehr oder minder den ganzen Tag herumsitzen und Schmäh führen. So sah der Traum der österreichischen Mittelschicht aus, die heute gegen Junge wettert, weil sie sich die Viertagewoche wünschen.

Darum ist es sehenswert: Sie werden sich wundern, was einmal Quotenhit war. Eigentlich passiert nicht viel, außer, dass die vier ein Boot herrichten und damit in der Gegend herumfahren. Trotzdem schaut man Erwin Steinhauer, Heinz Petters, Raphael Wilczek und Ulrich Faulhaber gern zu, wie sie sich dem süßen Nichtstun hingeben. Frei wie der Wind, grenzenlos leben. Nicht schick, aber retro.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Zwölf Folgen in zwei Staffeln zu je 45 Minuten, zu sehen teilweise auf Youtube und auf DVD.

Ein Schloss am Wörthersee

Worum es geht: Lennie Berger hat von seinem Vater ein Schlosshotel geerbt, herrliche Lage, aber völlig desolat. Das Personal weist einen eher niedrigen Grad an Workability auf. Lennie denkt nicht lange nach, krempelt die Sakkoärmel hoch – wo sie aus modischen Gründen auch bleiben – und versucht den Turnaround. Nicht zuletzt, weil er im Platz Potenzial erkennt, zumal hier "alle Menschen Freunde sind, und Rosen blüh'n im Sommerwind".

Darum ist es sehenswert: Okay, das ist eine schreckliche Serie, mit peinlichen Witzen, latentem Rassismus und widerlichem Sexismus. Sehenswert ist das wegen Roy Black, der auch als Hoteldirektor ein wirklich netter Bursche war und wegen der Gaststars, Telly Savalas, Hildegard Knef, sogar Larry Hagman und Linda Gray waren da. Ein Schloss am Wörthersee lief von 1990 bis 1993 und war die erste Eigenproduktion des frisch gestarteten Privatsenders RTL. Hintergrund: Roy Black starb unmittelbar nach den Dreharbeiten zur zweiten Staffel, in den letzten Folgen übernahm Uschi Glas die Direktion des Kärntner Schuppens,

Wie viel Zeit Sie brauchen: 34 Folgen zu je 50 Minuten. Zu sehen bei Prime Video und teilweise auf Youtube.

Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

Worum es geht: Am Strand von Malibu gehen Menschen baden und saufen beinahe reihenweise ab. Vielleicht liegt das ja daran, dass die Typen, die zur Rettung sogleich herbeischwimmen, in ihren roten Badekostümen und mit dem gesund braungefärbten Teint super aussehen? Von jemandem wie Mitch, Craig, Eddie, C. J. oder Stephanie lässt man sich doch gerne retten, oder?

Darum ist es sehenswert: David Hasselhoff und Pamela Anderson in Action, Erinnerungen an ein sommerliches Nachmittagsvergnügen, davor lief der Wurlitzer im ORF. Es war eine gute Zeit.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Viel. Baywatch zog das Publikum an. Zu Spitzenzeiten verfolgten 1,1 Milliarden Menschen in 144 Ländern die Abenteuer der Rettungsschwimmer vor den TV-Geräten, am Ende waren es 243 (!) Folgen in zehn (!) Jahren. 2017 erschien darüber hinaus ein Film mit neuer Besetzung. Den können Sie sich sparen. Zu sehen auf Prime Video.

Baywatch Remastered | Opening titles in HD

Baywatch

The Summer I Turned Pretty

Worum es geht: Jedes Jahr im Sommer fährt Belly mit ihrer Mutter und Bruder Steven ins Sommerhaus der Freundin Susannah. Die hat zwei Söhne, was Belly sehr lang sehr egal war, aber heuer ist sie 16 und blickt zum ersten Mal Susannahs Söhnen Conrad und Jeremiah und damit der Wahrheit ins Auge: Sind die süß! Belly mag Conrad und Jeremiah, Conrad und Jeremiah mögen Belly, das birgt Konfliktpotenzial.

Darum ist es sehenswert: Lola Tung spielt die Belly mit jugendlichem Witz, Charme und Leichtigkeit, eine Coming-of-Age-Story, bei der es niemals langweilig wird.

Wie viel Zeit Sie brauchen: 2022 startete die Serie und hält bis dato bei zwei Staffeln und 15 Folgen. Zu sehen auf Prime Video.

We Are Who We Are

Worum es geht: Eine Gruppe amerikanischer Teenager durchlebt die Pubertät nicht in der eigenen Heimat – sondern auf einer Militärbasis in Chioggia, Italien. Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Suspiria) nutzt diese Prämisse, um eine Geschichte voll sensibler Themen wie Gender-Fluidity oder sexuelle Orientierung zu erzählen. Guadagnono betrachtet das komplexe Gebilde einer Identität unter Jugendlichen von einer ganz neuen Seite und gibt sich dabei keinen Netflix-Klischees hin.

Darum ist es sehenswert: Es geht um Gender-Fluidity, sexuelle Orientierung und das Aufwachsen in einem fremden Land und ist definitiv ein Gegenentwurf zu fettigen Sommer-Wohlfühlserien. Und natürlich wegen Chloë Sevigny, die eine der Hauptrollen spielt.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Acht Folgen zwischen je 49 und 75 Minuten. Zu sehen auf Sky und Prime Video.

We Are Who We Are: Official Teaser | HBO

HBO

Nine Perfect Strangers

Worum es geht: "Willkommen in Tranquillum House. Wir sorgen dafür, dass ihr gesund werdet. Ihr seid zur Heilung hergekommen. Das wird eine wunderbare Reise", sagt die Herrin Masha (Nicole Kidman) zu den neu angekommenen Gästen des Wellnessresorts. Das hört sich doch gut an – nichts wie hin! Nur leider kommt es anders, der esoterische Trip wird zum alptraumhaften Seelenstriptease.

Darum ist es sehenswert: Das Szenario der permanenten Bedrohung im Leben stinkreicher US-Bürgerinnen und -Bürger gehört zum Fachrepertoire der australischen Schriftstellerin Liane Moriarty. US-Showrunner David E. Kelley baute mit Big Little Lies und Nicole Kidman daraus schon einmal ein Seriengebilde, das zumindest eine Staffel lang meisterhaft funktionierte. Nine Perfect Strangers erreicht dieses Level nicht, für wohligen Eat-the-Rich-Schauer reicht es aber allemal.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Acht Folgen zwischen je 42 und 55 Minuten. Eine zweite Staffel soll 2025 kommen, gedreht wird in Österreich. Zu sehen auf Prime Video.

Nine Perfect Strangers | Official Trailer | Prime Video

Amazon Prime Video UK & IE

Lost

Worum es geht: Quasi die Mutter der Katastrophenmysteryserien. Ein Flugzeug stürzt ab, 40 überleben auf einer einsamen Insel. Rettung ist nicht in Sicht, es wird auch keine kommen, dafür aber jede Menge selbstzerfleischende Momente. Hoffnung und Resignation wechseln einander so rasant ab, dass einem ganz schwindlig wird und man nicht mehr unterscheiden kann, was hier real und Traum(a) ist. Ganz klar, hier wird mit unseren Gefühlen gespielt – und mit unserem Konzentrationsvermögen.

Darum ist es sehenswert: Die Handlungsstränge sind zum Teil arg verwirrend, man entwickelt einen eigenen Ehrgeiz, da durchzublicken. Achtung: Der Suchtfaktor ist extrem hoch.

Wie viel Zeit Sie brauchen: 121 Folgen zu je ca. 45 Minuten. Zu sehen auf Disney+.

Lost Trailer (First Season)

Trailer Blend

Selling Sunset

Worum es geht: Chrishell, Davina, Gio, Amanza und mit Ablegern der Realityshow etliche mehr verkaufen Immobilien für The Oppenheim Group, also nicht irgendwelche Immobilien. Die Luxusvillen am Sunset Strip in Hollywood kosten bis zu 100 Millionen Dollar und bringen den Maklerinnen dieser Realityshow satte Provisionen, entsprechend wild umstritten ist dieser Markt.

Darum ist es sehenswert: Wegen des Kuriositätsfaktors: Die Villen sind teilweise grottig hässlich und geschmacklos eingerichtet. Man hält es nicht für möglich, dass irgendjemand, noch dazu mit Geld, freiwillig in diesen Protzpalästen leben möchte. Und weil für Trash auch Zeit sein muss.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Selling Sunset startete 2019 und hat inzwischen mehrere Ableger. Das Original zählt mittlerweile 56 Folgen, zu sehen auf Netflix.

O.C. California

Worum es geht: Reichtum fasziniert in den Villen von O.C., California am meisten. Ein vergängliches Vergnügen ist das für den 16-jährigen Zugereisten Ryan. Der Underdog wurde beim Autodiebstahl erwischt und von seinem Pflichtverteidiger im gemachten Nest aufgenommen, unter der Voraussetzung, er benimmt sich mindestens so schlecht wie alle anderen in seinem Alter. Ryan hält allen Versuchungen stand und bleibt ehrlich und integer. 2004 ein Seriensuperhit.

Darum ist es sehenswert: Die Botschaft lautet: Teenager sind auch nur Menschen, egal ob arm oder reich. O.C. hat ein Herz für Freaks und Nerds, und die Serie ist, wie Sie bei Daniela Rom nachlesen können, ganz gut gealtert.

Wie viel Zeit sie brauchen: O.C. California lief zwischen 2004 und 2007 im ORF, die vier Staffeln hatten 92 Folgen zu je 41 Minuten. Zu sehen auf Prime Video, RTL+

The O.C. - Intro (HD)

TV Channel

Acapulco

Worum es geht: 1984 wird für den jungen Maximo ein Traum wahr: ein Job in einem glamourösen Hotel in Acapulco, hurra! Doch hinter der quietschbunten Fassade müffelt es gewaltig, und so manches strahlende Lächeln vor den – zumeist amerikanischen – Geldsäcken ist Maske.

Darum ist es sehenswert: Ein Retrostück, das auf Leichtigkeit und Humor setzt, sozialkritische Zwischentöne bleiben an der Oberfläche. Darf ja auch einmal sein.

Wie viel Zeit Sie einplanen müssen: Zwei Staffeln mit 20 Folgen, die dritte läuft gerade auf Apple TV+.

Acapulco — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Love Boat

Worum es geht: Lange vor der MS Deutschland steuerte die Pacific Princess in See mit Captain Merrill Stubing Traumziele an. Jede Folge lief ähnlich ab: Die Passagiere brachten irgendein persönliches Problem mit an Bord, das der Captain und seine Crew nach einigem Ringen am Ende doch immer lösen konnten, dazwischen wurden touristische Hotspots besichtigt.

Darum ist es sehenswert: Das Love Boat brachte zwischen 1977 und 1986 die Menschen zusammen, darunter jede Menge Hollywood-Prominenz, die Liste liest sich endlos: Ursula Andress, Zsa Zsa Gabor, Janet Jackson saßen an Deck, Janet Leigh, Peter Lawford, Vincent Price, Joan Rivers, Lana Turner und sogar Andy Warhol standen an der Reeling. Der US-amerikanische Produzentenzampano Aaron Spelling rief, und alle kamen.

Wie viel Zeit Sie brauchen: Das Love Boat schipperte zwischen 1977 und 1986, am Ende kamen so zehn Staffeln und 249 Episoden zusammen. Im Stream auf pluto.tv.

The Love Boat 1979 Opening

chuckcollins

Outer Banks

Worum es geht: Willkommen in Outer Banks, dem Paradies auf Erden. So steht es jedenfalls am Ortsschild, und es ist ja auch so: Strand, Surfen, Party, juhuu! So fühlt es sich zunächst an für John B, JJ, Pope und Kiara, doch natürlich passiert auch hier wieder etwas, das das Vergnügen ordentlich trübt.

Warum es sehenswert ist: Wer sich von der von Netflix routiniert bespielten Young-Adult-Drama-Abenteuer-Kategorie angesprochen fühlt, wird sich bei Outer Banks wohlfühlen.

Wie viel Zeit Sie brauchen: 30 Folgen in drei Staffeln, die Fortsetzung ist bestellt, ein Ende nicht in Sicht. Zu sehen auf Netflix.

Outer Banks | The Pogues Get Ready For OBX4 | Netflix

Netflix

Die Piefke-Saga

Worum es geht: Nach einer Auf Los geht's los-Sendung, in der ein Gast sich über die "Piefke" in Österreich lustig macht, ist im Tiroler Ort Lahnenberg der Teufel los. Karl Sattmann, finanzstarker, spendierfreudiger Unternehmer und regelmäßiger Gast in Lahnenberg, ist empört und kündigt Ort und Bürgermeister die Freundschaft. Geht gar nicht.

Warum es sehenswert ist: Felix Mitterers vierteilige Tourismussaga hält dem heimischen Tourismusbetrieb einen Spiegel vor und ist ewig gültig. Ein Stück Fernsehgeschichte.

Wie viel Zeit Sie brauchen: 385 Minuten für vier Teile. Verpassen Sie nicht die letzte Folge voll anarchischen Humors. Zum Teil auf Youtube.

Familie Sattmann: Tochter Sabine (Sabine Cruso), Mutter Else (Brigitte Grothum), Sohn Gunnar mit Punkfrisur (Ralf Komorr), Vater Karl-Friedrich (Dietrich Mattausch) und Opa Heinrich (Ferdinand Dux) mit Schäferhund in der "Piefke-Saga". imago images / United Archives

Prie wünscht frohes Schauen und schönen Urlaub! (Doris Priesching, 28.6.2024)