In einer aktuellen Analyse sieht die Anwaltskammer den österreichischen Rechtsstaat gefährdet. Die neuen Hürden für Handyabnahmen gehen ihr nicht weit genug

Anwaltspräsident Armenak Utudjian präsentierte am Mittwoch eine Studie zum österreichischen Rechtsstaat. Robert NewaldRobert Newald Photo

Anwaltspräsident Armenak Utudjian hatte am Dienstag einen "alarmierenden Befund" zu verkünden, wie er es selbst formulierte. Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (Örak) analysiert in seiner zweijährlichen "Fieberkurve" die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Österreich. Die Ergebnisse dieses Jahres sind für den Kammerpräsidenten ernüchternd. "Wir müssen leider konstatieren, dass das Fieber steigt. Wir erreichen den schlechtesten Wert, den wir je gemessen haben", sagte Utudjian.

Grundlage der Fieberkurve sind unterschiedliche Datensätze zum Thema Justiz und Rechtsstaatlichkeit – etwa jene der EU-Kommission, der Statistik Austria oder der NGOs Transparency International und World Justice Project. Dabei fließen sowohl objektive Daten wie Verfahrenslängen als auch subjektive Daten wie das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz mit ein. Ein aggregierter Wert zwischen 0 und 100 gibt dann an, in welche Richtung sich der Rechtsstaat kurzfristig (seit 2020), mittelfristig (seit 2018) und langfristig (seit 2016) bewegt.

International gut dabei

Das Ergebnis: In fast allen Bereichen – von den Straf- und Zivilgerichten, über den Wirtschaftsstandort, bis hin zu den Grund- und Freiheitsrechten – gibt es seit 2016 praktisch durchgehend negative Entwicklungen. Einzig im Bereich "Ordnung und Sicherheit", in dem es unter anderem um Kriminalität geht, zeigen sich in den vergangenen Jahren positive Tendenzen.

Das EU-Justizbarometer, mit dem die EU-Kommission Unabhängigkeit, Effizienz und Zugänglichkeit der Justizsysteme analysiert, attestierte Österreich im Gegensatz dazu zuletzt vergleichsweise gute Ergebnisse. Demnach haben 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein "sehr gutes" oder "ziemlich gutes" Bild von der Unabhängigkeit der heimischen Justiz. Österreich liegt EU-weit bei diesem Wert auf dem dritten Platz hinter Dänemark und Finnland.

Höhere Hürden für Handyabnahmen

Positiv hob Anwaltspräsident Utudjian am Mittwoch Reformen hervor, die die Regierung im vergangenen Jahr beschlossen hatte – etwa mehr personelle Ressourcen für die Justiz, den höheren Kostenersatz für Freigesprochene und die jüngst präsentierte Reform zu Handysicherstellungen. Letztere sieht der Anwaltspräsident durchaus positiv, kritisierte aber, dass die Regierung die Begutachtungsfrist mit nur zwei Wochen angesetzt hat. "Das ist nicht in Ordnung", sagte Utudjian.

Auch inhaltlich hat er Verbesserungsvorschläge: Anders als im Entwurf vorgesehen plädiere die Kammer dafür, dass Handys nur bei einem "dringenden Tatverdacht" abgenommen werden dürfen. Zudem sollen Richter Anordnungen der Staatsanwaltschaft nicht einfach nur absegnen ("Stampiglienbeschluss"), sondern eine eigene Begründung schreiben müssen. Inwieweit das in der Praxis ohne massive personelle Aufstockung umsetzbar ist, ist fraglich.

Abseits der Reform zu Handysicherstellungen sieht der aktuelle Regierungsentwurf auch weitere Neuerungen vor. Beschuldigte sollen sich etwa bereits nach zwei und nicht wie bisher nach drei Jahren über die Dauer von Ermittlungsverfahren beschweren und eine Einstellung des Verfahrens anregen dürfen. Aus Sicht von Utudjian würde das jedoch wenig an der bisherigen Praxis ändern, dass Gerichte die Weiterführung der Ermittlungen üblicherweise bewilligen. Der Anwaltspräsident plädiert deshalb dafür, dass es eine absolute Frist für Ermittlungen gibt, zum Beispiel eine Dreijahresfrist, die nur ausnahmsweise überschritten werden darf.

Keine Absenkung der Strafmündigkeit

Utudjian forderte dazu auf, "Zurufe zu laufenden Verfahren zu unterlassen und die Justiz in Ruhe arbeiten zu lassen". Welche Zurufe er damit genau meinte, wollte er auf Nachfrage nicht konkretisieren. Der Anwaltspräsident mahnte jedenfalls dazu, Anlassgesetzgebung zu vermeiden. Eine Absenkung der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre oder einen Bundestrojaner, um Messengerdienste zu überwachen, hält er zum Beispiel nicht für notwendig. "Es ist kein Anlass für Anlassgesetzgebung im Strafrecht", sagte Utudjian. (Jakob Pflügl, 18.6.2024)