Die Auszeichnung umfasst 5.000 Euro Preisgeld sowie eine Einzelausstellung in "das weisse haus" und einen Aufenthalt in Ottawa

Filmemacherin Christiana Perschon, Trägerin des "Erste Bank Kunstpreises", bricht laut Jurybegründung Hierarchien auf. Heribert Corn

Die Filmemacherin und bildende Künstlerin Christiana Perschon erhält den diesjährigen Erste Bank Kunstpreis. Neben dem Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro, das im Rahmen eines Sponsoringprogramms zur Verfügung gestellt wird, erhält sie auch eine Einzelausstellung in "das weisse haus" sowie im SAW Centre Ottawa. Das umfasst auch einen einmonatigen Aufenthalt in der kanadischen Hauptstadt, wurde mitgeteilt.

Die Jury, bestehend aus Lisa Butzenlechner, Ruth Goubran, Nevena Jankovic, Hana Ostan Ožbolt und Jason St-Laurent, lobte die "klare feministische Position" von Perschons Arbeiten, "die gleichzeitig subtil konfrontativ, einfühlsam widerständig, fein nuanciert und dabei stets konkret verkörpert ist". Mit ihrer Bildsprache breche sie Hierarchien auf: "Wer schaut und wer angeschaut wird, wer filmt und wer auftritt, wer spricht und wer schweigt. Die Kamera ist nicht mehr nur die physische Prothese der Filmenden, vielmehr wird sie zu einer aktiven Schnittstelle und einem dritten Auge mit eigenständigem Handlungsspielraum." (APA, 18.6.2024)