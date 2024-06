Dann wird es wohl morgen auch kein Pressefoyer zum Ministerrat geben. APA/FLORIAN WIESER

Wien – Der morgige Ministerrat wird – entgegen den Planungen – nicht in Präsenz stattfinden, sondern per Umlauf. Das teilte das Kanzleramt mit. Begründet wird die Änderung des Termins damit, dass nach den vielen Beschlüssen der vergangenen Wochen diesmal vorwiegend technische Berichte und Resolutionen auf der Tagesordnung stünden. Ob der Koalitionsstreit zum Renaturierungsgesetz eine Rolle spielt, wurde nicht gesagt. Der nächste Ministerrat finde planmäßig am Mittwoch kommender Woche statt.

Daniel Kosak ist der stellvertretende Kabinettschef von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Eigentlich war vergangene Woche für den Mittwoch noch ein "normaler" Ministerrat angekündigt gewesen. Auch bei den Grünen ging man am Dienstag noch von einem Präsenztermin aus.

Nach Gewesslers Ja zum Renaturierungsgesetz hatte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) angekündigt, nur noch notwendige und wichtige Maßnahmen umsetzen zu wollen. Welche das sind, steht offenbar noch nicht fest. (APA, 18.6.2024)