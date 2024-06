Die Fischer und der Geschäftsmann: In "Welcome Venice" prallen die Weltanschauungen einer venezianischen Familie aufeinander. Polyfilm

Ein Besuch in Venedig lässt so manches Herz höherschlagen. Und selbst wenn die Stadt als Touristenhölle verschrien ist, abseits der gängigen Routen meint man dann doch immer einen Blick auf das erhaschen zu können, was man das Venedig der Venezianer nennen könnte. Die Corona-Pandemie bot hierzu eine seltene Gelegenheit. Ohne Touristen ist die Stadt tatsächlich leergefegt. Aber irgendwo hat immer eine kleine Trattoria offen, die einem Hausmannskost auftischt. Dann kann es sein, dass am Nebentisch "Einheimische" sitzen und gerade ihre verdiente Ruhe genießen.

In einer solchen Trattoria könnte man die Protagonisten des neuen Films Andrea Segres antreffen. Segre hat seinem Vater und dessen Heimatstadt Venedig bereits in der Dokumentation Moleküle der Erinnerung ein Denkmal gesetzt. Im Familiendrama Welcome Venice geht er es dramatischer an, fast schon archaisch. Es handelt von drei Brüdern: Einer ist aufrechter Krebsfischer. Der zweite ist aus Ermangelung an Alternativen nach einer Zeit im Gefängnis ebenso im Familienberuf tätig. Der dritte aber ist ein verschuldeter Geschäftsmann, der in der familiären Fischerwohnung eine Goldgrube zu erkennen vermeint.

Pandemiebedingt bleiben auch im Film die Touristen aus, doch wenn sie wiederkommen, dann sollen sie bitte schön in der frisch renovierten Fischerwohnung im malerischen Stadtteil Giudecca absteigen, so die Logik des Businessman. Seine Brüder halten dagegen, dann wird einer vom Blitz getroffen, und die Karten werden neu gemischt.

Ein Bruderzwist durchfegt die Kanäle der Stadt, die Sympathien sind jedoch nicht klar verteilt. Sowohl die Beweggründe des geschäftstüchtigen als auch die des verbliebenen fischenden Bruders sind nachvollziehbar. Das ist eine der Stärken von Segres Familiendrama, das durch seine authentischen Charaktere und sein einzigartiges Setting, "diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik" (Goethe), besticht. (Valerie Dirk, 18.6.2024)

Ab Freitag im Kino