Drei Schwer- und ein Leichtverletzter waren am 7. Oktober das Resultat eines Treffens zwischen acht Männern. Vier von ihnen sitzen nun wegen Mordversuchs vor einem Geschworenengericht. APA / DOKU-NIEDERÖSTERREICH

Wien – Eines kann man am zweiten Verhandlungstag im Geschworenenverfahren gegen Familie D. – ein Vater und drei seiner Söhne sitzen auf der Anklagebank – zweifelsfrei festhalten: Wenn zu einem abendlichen Treffen jeweils vier Vertreter zweier gegnerischen Parteien kommen, ist die Seite, die zwei Schusswaffen und ein Messer zu der "Aussprache" mitbringt, klar im Vorteil. Am 7. Oktober endete diese Situation mit drei Schwer- und einem Leichtverletzten, die am Dienstag vor dem Gericht unter dem Vorsitz von Christoph Bauer aussagten.

Während der Staatsanwalt einen Mordversuch durch die vier Angeklagten im Alter von 22 bis 54 Jahren sieht, argumentieren die Verteidiger Rudolf Mayer und Manfred Arbacher-Stöger mit Notwehr. Denn ein Vertreter der verletzten Gruppe hatte sowohl einige Stunden davor bei einer Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung in der Stadthalle als auch bei dem Treffen in Wien-Floridsdorf jeweils den ersten Schlag gesetzt. Die Anwälte sehen ihre Position auch dadurch untermauert, dass die vier angeklagten Österreicher allesamt unbescholten sind, während deren Gegner zum Teil bereits polizei- und justizbekannt waren.

"Habe mit nichts gerechnet"

Einer der Verletzten, ein 23-Jähriger mit dem Spitznamen "Ali", sagt, dass die Vertreter der Familie D. bereits in der Floridusgasse gewartet hätten, als er einparkte. Dass sein Freund sie während der Fahrt telefonisch für eine "Aussprache" dorthin bestellt hatte, will er nicht gewusst haben. "Er hat auf seiner Sprache telefoniert, also Bosnisch oder Serbisch", sagt der gebürtige Iraner. Dass es bereits zuvor in der Stadthalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei, sei ihm ebenso wenig bekannt gewesen, beteuert der Zeuge. "Ich habe mit nichts gerechnet", behauptet er.

"Es hat mit einem normalen Gespräch angefangen, dann wurde es lauter und lauter. Dann hat die andere Seite provoziert." – "Wie?", zeigt sich Vorsitzender Bauer interessiert. "Mit Grinsen. Mit Grinsen und Lachen." Der Zeuge gibt zwar zu, dass ein Mitglied seiner Seite zuerst zugeschlagen habe. Dann sei es aber sofort zu einem Handgemenge gekommen, und es sei geschossen worden. Um was es bei dem Streit ging, wisse er bis heute nicht.

Verteidiger Arbacher-Stöger mag das nicht glauben und geht den Zeugen deshalb an. "Ich habe nichts mehr zu sagen", bescheidet dieser, ehe Bauer ihn dezent, aber bestimmt darauf hinweist, dass er kein Aussageverweigerungsrecht habe. Der Zeuge bleibt dabei: "Mich interessiert nicht, warum sie gestritten haben. Mich interessiert nur, warum auf mich geschossen wurde."

Freunde "bekamen Eier"

Ein weiterer Beteiligter der verletzten Seite will auch nicht wirklich gewusst haben, worum es bei der Auseinandersetzung überhaupt ging. Nur so viel: "Dino hat gesagt, dass seine Freunde Eier bekommen haben." – "Was haben sie?", fragt der Vorsitzende, wobei offenbleibt, ob er die Aussage akustisch nicht verstanden hat oder die derbe Ausdrucksweise nicht gutheißt. "Dass sie mutiger geworden sind", übersetzt dieser Zeuge also. Durch diese Aussage wird auch klar, dass sich Familie D. und die Opfer schon jahrelang kennen müssen.

Das bestätigt auch ein weiterer Zeuge, der älteste Bruder von drei der Verletzten. Er kam mit seiner Frau und seinem Kind zufällig am Tatort vorbei und sah seine blutenden Verwandten. Erst im Nachhinein sei ihm gesagt worden, dass ein Familienstreit und die Schlägerei in der Stadthalle eine Rolle gespielt hätten. "Es war kein großer Grund dafür, dass sowas passiert ist", fasst er seine Meinung zusammen. "Es ging um gar nichts bis auf einen Faustschlag und verbale Reibereien."

Kaffee statt abendlicher Treffen

Aus seiner Sicht wäre es nie so weit gekommen, wenn seine Brüder ihn als Ältesten oder den Familienvater informiert hätten. Das abendliche Treffen hätte er dann verhindert und sich stattdessen ein paar Tage später mit einem Vertreter der anderen Seite auf einen Kaffee getroffen. "Warum hat Ihr Bruder dann trotzdem auf ein Treffen am Samstag bestanden?", fragt der Vorsitzende. "Vielleicht wusste er nicht, was passiert", kann dieser Zeuge nur mutmaßen.

Ein Urteil wird am kommenden Montag erwartet. (Michael Möseneder, 18.6.2024)