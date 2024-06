Cannes/Wien – 26.753 Einreichungen gingen beim diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity ins Rennen – aus Österreich gingen 26 Einreichungen ein. Am Montag wurden die ersten Löwen in den Kategorien "Audio & Radio", "Health & Wellness", "Outdoor", "Pharma" sowie "Print & Publishing" vergeben. Darüber hinaus wurde der "Lions Health and United Nations Foundation Grand Prix for Good" vergeben. Er ging an "Child Wedding Cards" für UN Women von Impact BBDO, Dubai, VAE.

Lions Audio & Radio

Die Kategorie "Audio & Radio" verzeichnete 759 Einreichungen, 23 davon wurden mit einem Löwen ausgezeichnet wurden: vier erhielten Gold, sechs Silber und zwölf Bronze. Der Grand Prix ging an die Kampagne „The Misheard Version" von Golin London für den Gesundheitsspezialisten für Sehen und Hören Specsavers. Für die Kampagne nahm der britische Sänger Rick Astley seine Single Never Gonna Give You Up neu auf, diesmal aber mit seit Jahren falsch verstandenen Lyrics. Ziel war es, auf den Gehörverlust aufmerksam zu machen und mehr Menschen zu kostenlosen Hörtests zu bewegen.

Specsavers - The Misheard Version (case study)

Lions Health & Wellness

1252 Einreichungen wurden in der Kategorie "Health & Wellness" gezählt. Insgesamt 38 Einreichungen wurden prämiert: Fünf Arbeiten erhielten Gold, 14 Silber und 18 Bronze. FCB Chicago, USA, sicherte sich den Grand Prix mit "The Last Barf Bag" für Dramamine, ein Medikament gegen Übelkeit. Die Kampagne ist eine Ode an das Speibsackerl, mehr dazu gibt es hier im Case-Film:

Dramamine - The Last Barf Bag (case study)

Lions Outdoor

57 von 2053 Einreichungen in der Kategorie "Outdoor" wurden mit Löwentrophäen ausgezeichnet – zehn davon mit Gold, 18 mit Silber, 27 mit Bronze. Gleich zwei Grands Prix wurden in der Kategorie verliehen: Der erste große Preis ging an Lola Mullenlowe, Madrid, Spanien, für ihre Magnum-Eiscreme-Kampagne "Find Your Summer". Regisseur Juan Cabral will hier mit Magnum flüchtige Sonnenmomente im Winter einfangen.

Magnum - Find Your Summer (case study)

Den zweiten Grand Prix in der Kategorie "Outdoor" sicherte sich Colenso BBDO, Auckland, Neuseeland, mit "Adoptable by Pedigree" für die Hundefuttermarke Pedigree. Um ihre Mission, die Obdachlosigkeit von Hunden zu beenden, weiter voranzutreiben, setzte Pedigree auf Künstliche Intelligenz. Dadurch wurde jede Pedigree-Anzeige gezielt in eine Werbung für einen Tierheimhund in der Nähe des Betrachters verwandelt.

Pedigree - Adoptable (case study)

Lions Pharma

Die Kategorie "Pharma" zählt 232 Einreichungen, sieben wurden prämiert – eine mit Gold, zwei mit Silber und sieben mit einem Bronze-Löwen. Der Pharma-Grand-Prix ging an "Magnetic Stories" für Siemens Healthineers von Area 23 – an IPG Health Network Company, New York, USA. Für die Kampagne entwickelte der Hersteller von MRT-Geräten Kinderhörbücher, die die Geräusche der Geräte fantasievoll in die Geschichten integrierten, um sie für Kinder weniger furchteinflößend wirken zu lassen.

Siemens Healthineers - Magnetic Stories (case study)

Lions Print & Publishing

Von 734 Einreichungen in der Kategorie "Print & Publishing" wurden 21 prämiert – davon vier mit Gold, drei mit Silber und 13 mit Bronze. Der Grand Prix ging an die Kampagne "Recycle me" von Ogilvy New York, USA, für Coca-Cola. Die Marke zerdrückte und deformierte ihre ikonischen roten Dosen, um neue, verzerrte Logos zu kreieren und damit auf Recycling aufmerksam zu machen.

RECYCLE ME

