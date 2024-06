Auf Kevin Danso ist Verlass. IMAGO

Gerne ist in diesen Tagen davon die Rede, dass die Österreich-Gruppe D bei der Fußball-Europameisterschaft die schwerste ist. Falls das stimmt – und nach den durchschnittlichen Positionen der Teams in der Fifa-Weltrangliste ist das der Fall –, dann hat Kevin Danso die vielleicht schwierigste Aufgabe bei diesem Turnier zu absolvieren. Am Montag bekam es der ÖFB-Innenverteidiger mit Kylian Mbappé und dem französischen Rekordtorschützen Olivier Giroud zu tun. Im zweiten Spiel am Freitag muss er Polens Rekordtorschützen Robert Lewandowski wegverteidigen. Zum Drüberstreuen wartet im letzten Gruppenspiel am Dienstag der schnelle Techniker Memphis Depay, mit 45 Toren hinter Robin van Persie der zweiterfolgreichste Torschütze der Niederlande.

Danso gefällt die Rolle des Abwehrchefs im ÖFB-Team. Er will sich als Leader auf dem Platz etablieren, arbeitet regelmäßig mit einem Psychologen, um seine Führungsqualitäten auszubauen. Im Spiel gegen Frankreich war etwa erkennbar, wie er Außenverteidiger Stefan Posch zu seiner rechten Seite instruierte. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von David Alaba schlüpfte der 25-Jährige in die Rolle des ÖFB-Abwehrchefs. "Man muss Kommandos geben, körperlich präsent sein, Zweikämpfe gewinnen", sagt Danso. "Das beherrsche ich."

Das sind Dansos Stärken

Was macht Danso aus? Abseits von Übungen auf dem Fußballplatz absolviert er Kampfsporttrainings. Danso sagt, das verleihe ihm Rumpfstabilität und habe Folgen auf dem Feld: Selbst bei eingerutschten Zweikämpfen verliert er nicht die Körperbeherrschung. Seine Stärken liegen im Timing der Tacklings, er liest Spielsituationen gut, anders wird man auch nicht Abwehrchef im Nationalteam. Aber es ist das Kerngeschäft, das ihm laut eigenen Aussagen am meisten Spaß bereitet; wenn der gegnerische Stürmer auf ihn zukommt, er ins Eins-gegen-eins gehen muss, hinter ihm nur noch der Torhüter absichert. Vielleicht gefallen ihm diese Duelle so gut, weil Danso oft als Sieger daraus hervorgeht.

Gegen Frankreich legte Danso wie seine Kollegen eine hohe Intensität in die Zweikämpfe. Das hatte auch mit dem Gegner zu tun, das Spiel der Franzosen ist über die letzten Jahre körperbetonter geworden. Ein Konter der Franzosen und ein Foulspiel an Giroud in der Nachspielzeit brachten Danso eine Gelbe Karte ein.

Doch in Erinnerung bleibt ein anderer Zweikampf. In der Schlussphase verteidigte Danso mit seinem gewohnt starken Kopfballspiel eine Flanke, dabei krachte Superstar Mbappé in seine Schulter. Mbappé brach sich dabei das Nasenbein. Eine Operation ist vorerst nicht geplant, wie es vom französischen Verband hieß. Für Mbappé wird jetzt eine Gesichtsmaske angefertigt, damit er das Turnier fortsetzen kann. Sein Einsatz gegen die Niederlande am Freitagabend ist fraglich.

Danso entschuldigt sich bei Mbappé

"Es tut mir leid, dass Kylian Mbappé sich bei unserem Duell verletzt hat", schrieb Danso auf Instagram auf Französisch noch in der Nacht auf Dienstag. "Ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er schnell wieder auf dem Platz stehen kann."

Gegen Polen bekommt es Danso wohl mit Stürmer Lewandowski zu tun, der seine muskulären Probleme in den Griff bekommen haben soll. Dann könnte Danso auch wieder mehr mit seinem Spielaufbau glänzen und mit seinen seltenen, aber gut ausgeführten Dribblings. Vor dem Spiel gegen Mbappé erzählte Danso, dass er den französischen Superstar gerne ablenke, ihn mit etwas Trash-Talk zu verunsichern versuche. Danso kann zwar kein Polnisch, wird Lewandowski aber dennoch etwas mit auf den Weg geben können: Er spricht vier Sprachen fließend. (Lukas Zahrer, 18.6.2024)