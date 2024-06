Österreichs bester Volks-Rock-'n'-Roller stattete dem Badeort an der Oberen Adria einen Besuch ab. 6000 Fans feierten in Dirndln und Lederhosen am Strand

Im Rahmen seiner großen "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!"-Tour hat der Volks-Rock-'n'-Roller einen kurzen Zwischenstopp am italienischen Badestrand eingelegt. Niklas Dostal

Wenn Andreas Gabalier die Bühne betritt, wird es ziemlich schnell extrem laut. Knallenge Lederhosen, Elvis-Tolle, um den Arm ein rot-weiß-rot kariertes Tiachl, so kennt man den Volks-Rock-'n'-Roller. Freiluftkonzert am Sandstrand, die Sonne brennt herunter. Der Boden von Lignano Sabbiadoro bebt unter der Stampferei. Gerade erst hat sich der Ort vom "Tutto Gas" erholt, so wird das mittlerweile genannt, wenn am Pfingstwochenende massenweise Österreicher zum traditionellen Alkoholexzess in den Ort pilgern. Jetzt ist Gabalier da, die Party geht weiter, nur anders.

"Hodi odi ohh di ho di eh" singt Gabalier ins Mikro, das in einem knöchernen Holzgebilde steckt, obendrauf ist ein Gams-Geweih montiert.

"EINEN WUNDERSCHÖNEN GUTEN ABEND ZUR ERSTEN LIGNANO-BEACH-PARTY 2024", brüllt Österreichs erfolgreichster Sänger in die Menge. Er jodelt das Publikum an, das Publikum jodelt zurück. Wenn Andreas Gabalier "Hulapalu" sagt, dann weiß jeder im Publikum, was er meint. Für Nichtkenner, die Geschichte dahinter geht so: Eine Ex-Freundin habe ihm mal ins Ohr geflüstert: "So schnell geht das nicht mit dem Hulapalu, lieber Andi." Daraus wurde 2015 einer seiner größten Hits. Am Strand von Lignano tragen viele Frauen herzförmige Sonnenbrillen, das Hula auf dem einen Auge, Palu auf dem anderen.

Fear and Loathing in Lignano

Auf dem sechs Stunden langen Weg nach Lignano zur ersten Andreas-Gabalier-Beach-Party hinterfragt man grundsätzlich einmal das Österreicher-Sein. Neben mir im Auto sitzt Fotograf Niklas, der filmt eigentlich lieber Projekte in der Werbung, Musik von Andreas Gabalier hat er noch nie bewusst gehört. Auf Spotify läuft die vollständige Diskografie. Das Lied Amoi seg' ma uns wieder berührt ihn. "Ich erwarte, dass mich der Andi beim Konzert dann ab irgendeinem Moment richtig ergreift", sagt er. Wir schweigen einen Moment. Mit dem Lied hat Gabalier den Suizid seines Vaters und den seiner kleinen Schwester verarbeitet. Es ist mittlerweile eines der am häufigsten gespielten Lieder bei österreichischen Beerdigungen.

Schon Stunden vor Gabaliers Ankunft feierten die ersten Fans ihre Beach-Party. Niklas Dostal

Wenn man Österreich verstehen will, kommt man an Andreas Gabalier nicht vorbei. Was ist unsere Leitkultur? Das fragte auch die ÖVP vor kurzer Zeit und gab sich die Antwort gleich selbst als Social-Media-Kampagne mit Blasmusikgruppen und Maibäumen. In diesem Verständnis von Leitkultur hätte man auch Gabalier als Testimonial verwenden können. Die von ihm gezeichnete Weltidylle aus Brettljausn und Sauerkraut, in der die Dirndln möglichst enge Bluserln tragen, ist nämlich ein bisserl sehr konservativ, manche meinen sogar: rechts. So analysierte das 2019 zumindest die New York Times. Journalisten waren deswegen oft gemein zu Gabalier. Er hat dann auch ein wenig ausgeteilt und gern provoziert. Aber die Zeiten ändern sich, und mit ihnen manchmal auch die Ansichten. Manderl dürfen auch auf Manderl stehen, findet der Sänger mittlerweile. Und die Bundeshymne könne man singen, wie man wolle, mit Töchtern oder ohne.

Do samma hea

Im Badeort angekommen, muss man nur der rot-weiß-rot karierten menschlichen Wanderdüne folgen, um den österreichischen Traum zu finden. Den Dirndln, den Lederhosen, den kernölig geschmierten Stimmen, die aufgeregt wild durcheinander reden. "Seids ihr auch Steirer?", werden wir gefragt. Marika Hirtl aus Straden in der Südoststeiermark will das wissen. Sie und ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen haben Tutto-Andi-Leiberln an, die haben sie selbst produziert. "Super, i hob Steirer gfunden!", ruft sie den anderen zu. Wer unsere Eltern, Großeltern und Cousins seien, will sie wissen, vielleicht kennt man sich ja. Den STANDARD habe sie abonniert, erzählt sie. Plötzlich fährt ein Auto vorbei, beklebt mit dem Konterfrei Gabaliers. "Der Andi kommt!" Die Menge walzt beschleunigt Richtung Strand.

Bernd, Daniela, Alex, Robert und Marika (von links) von der Firma Bund in Straden machten einen Gemeinschaftsausflug. Niklas Dostal

Im Publikum sind viele Polterrunden, tendenziell eher Menschen mittleren Alters. Die jungen Tutto-Gasgeber, die zu Pfingsten in Lignano Halligalli bis zum Erbrechen zelebrieren, sieht man nur vereinzelt hier. Auf der Bühne steht ein Klavier, bezogen mit rot-weiß-rotem Stoff, statt Beinen hat es zwei Paar Wadln, männlich und weiblich. Ein DJ heizt die Menge auf. Er spielt L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino. Ich zucke zusammen. Uff, mutig. Das Lied hat nach rassistischer Vereinnahmung durch junge Schnösel am deutschen Nobelstrand von Sylt ein Imageproblem. Aber nix passiert. Die Menschenmenge verfällt nicht in einen "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus"-Chor.

Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!

Normalerweise spielt der Volks-Rock-'n'-Roller vor bis zu 100.000 Leuten, heute sind wir 6000. Fast schon intim. "WIE IST DIE STIMMUNG HEUTE NACHT?", ruft er ins Publikum. Es ist eine ziemlich rhetorische Frage. Man muss die Texte nicht kennen, um mitzusingen. Gabalier singt: "I sing a Liad für di", das Publikum erwidert: "Dann frogst du mi". Er: "Hallo Halli Halli Hallo", wir: "Halli Halli Hallo". So geht das eine Weile. Niklas fotografiert. Gabalier habe ihn direkt angesehen. "Der weiß genau, wie er sich in Szene setzt." Gabalier singt inzwischen davon, ein Bergbauernbua zu sein.

Dass Gabalier gar nicht wirklich in den Bergen aufgewachsen ist, sondern in der zweitgrößten Stadt Österreichs, Graz, ist hier egal. Mehr Zeit als in einer Landwirtschaft hat Gabalier an der Handelsakademie verbracht. Nach der Matura begann er ein Studium der Rechtswissenschaften. Das Landleben romantisiert hier eher ein Stadtkind. Laut dem Historiker Eric Hobsbawm werden Traditionen meistens an irgendeinem Punkt erfunden, aber wenn sie sich etablieren, wirkt es so, als ob sie schon immer ein Teil der Geschichte gewesen seien. In der steirischen Ramsau hat sich der Volks-Rock-'n'-Roller mittlerweile ein altes Bauernhaus saniert. Sein österreichischer Traum. Das Image als kerniger Bauernbursch: Böse Zungen könnten es als kulturelle Aneignung bezeichnen.

Eine kurze Trinkpause macht der Volks-Rock-'n'-Roller, aber sonst singt er mehr als zwei Stunden durch. Niklas Dostal

Das stört hier wirklich niemanden, warum auch? Sein E-Gitarrist Alen Brentini, ein tätowierter-Rockertyp, haut in die Saiten. Manchmal darf er für ein Solo ins Rampenlicht, es ist handwerklich wirklich gut. Backgroundsängerin Berenice Zsifkovits kann singen. Gabalier läuft die Bühne auf und ab, setzt sich wahlweise ans Klavier oder nimmt die steirische Harmonika. Langsam wird alles sehr viel. Niklas und ich ziehen uns in eine hintere Reihe zurück. Eine Frau, Walpurga aus Tirol, spricht uns an, sie möchte fotografiert werden. "Was macht die Faszination Gabalier für Sie aus?", frage ich. "Ich mag den brutal gern", antwortet sie, "vor allem bei Beerdigungen dieses Lied, das er da hat", erzählt sie. Er habe ja auch schlimme Zeiten durchgemacht, das würde man ihm hinter der Fassade anmerken.

"Bügel dein Dirndl gscheit auf"

"Geht's euch gut?", ruft Andreas Gabalier im Hintergrund von der Bühne. "Geeeeeeht's euch gut?", wiederholt er. Ja, ja, eh, immer noch. "Dijeeeeee dijeeeee dijeeeeee / du bist soooo schön anzusehen." Das ist sein Hit Bügel dein Dirndl gscheit auf. Wenn das Dirndl in Ordnung ist, ist die Welt in Ordnung. Hm. Taugt das bereits als Teil der Leitkultur, die uns von den Franzosen, den Deutschen unterscheidet? Als Land müssen wir doch mehr sein als Dirndl und Frohsinn, als Bratlfettn und Griesnockerlsuppn. Mittlerweile dauert das Konzert schon fast zwei Stunden, Gabaliers Lederhose ist durchgeschwitzt. Immer noch scheint die Sonne. "Das ist die geilste Beach-Party überhaupt", überzeugt Gabalier sein Publikum nochmal. Es greift bei mir.

Nach der großen Andreas-Gabalier-Beach-Party wird am Strand noch das Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen Schottland gezeigt. Niklas Dostal

Eine Gruppe von Frauen tanzt ausgelassen hinter uns. Auf die Frage, was ihnen denn an Gabalier gefalle, antwortet Petra aus Bayern: "Alles!" Gibt es nichts, das dir nicht gefällt?", frage ich sie. "Nein", sagt sie. Ihre Freundin Andrea schüttelt den Kopf. Diese schwermütigen Lieder würde sie auf einer Beach-Party nicht brauchen. Die Geschichte wäre mittlerweile auserzählt. "Aber das gehört doch dazu", sagt Petra. Sie streiten sich ein bisserl, sind sich im Grunde aber einig. Ein super Typ, er könne nur nicht gut mit Kritik umgehen, meinen sie. Dabei sei er auch darauf angewiesen. "Ich glaube, er ist ein extremer Mensch", sagt Andrea. Die Höhen und Tiefen des Lebens kenne er auf jeden Fall.

1:0 für Österreich

"Wie geht es dir?", fragt Fotograf Niklas. Erschöpft vom ganzen Dirndl-Wahnsinn gehen wir zum Strand hinunter, wo Kinder Sandburgen bauen. "Der Moment, wo er mich ergriffen hat, war nicht dabei", sagt Niklas. "Aber viele Leute hat das heute sehr glücklich gemacht." Wir schauen aufs Meer und vergraben unsere Füße im Sand. "Hodi odi ohh di ho di eh", hört man aus der Ferne.

Mit manchen seiner Aussagen hat Gabalier einige Leute vor den Kopf gestoßen, denke ich mir. Aber er bereitet auch sehr vielen eine Freude – vielleicht ist er insgesamt irgendwie im Plus. Man soll Traditionen ausleben dürfen, wie man will, das sollte unsere Leitkultur sein. Steirer bin ich auch dann, wenn mich Lederhosen ganz unangenehm am Popsch zwicken.

Zum Abschluss singt Gabalier noch ein italienisches Liebeslied. "Hulapalu", schreibe ich meiner Freundin auf Whatsapp. Später läuft auf dem Gelände das Fußball-EM-Spiel. Ist das, breiter gefasst, nicht eher der österreichische Traum? Einmal beim Fußball gewinnen! Man wird ja wohl noch träumen dürfen, jodelido. (Jakob Thaller, 20.6.2024)