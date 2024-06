Mit dem Gesetz gehört das Land in Asien zu den Außenseitern. Doch Thailand ist nicht ganz so liberal, wie es scheint

Auf der Pride in Bangkok forderten Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Ehe für alle. AFP/MANAN VATSYAYANA

Im Parlament in Bangkok war am Dienstag mehr als eine Regenbogenfahne zu sehen. Unter großem Jubel vieler Abgeordneter wurde im Senat ein Gesetz angenommen, das die gleichgeschlechtliche Ehe in Thailand legalisiert. Nach dem Unterhaus votierte der Senat, und zwar mit überwältigender Mehrheit für das Gesetz: 130 Abgeordnete waren dafür, 18 enthielten sich und nur vier waren dagegen.

Das Gesetz muss noch vom König unterschrieben werden, in rund drei Monaten wird es in Kraft treten – und Thailand wird dann das dritte Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. In Südostasien ist Thailand damit überhaupt erst das erste Land mit Ehe für alle. Aktivistinnen sprachen bereits von der „Führungsrolle in Sachen Menschenrechte und Gleichstellung", die Thailand nun übernehme. In jedem Fall unterstreicht Thailand seinen Ruf als eines von Asiens homofreundlichsten Ländern. Auf dem Kontinent existieren LGBTIQ-Rechte oft nur äußerst beschränkt, wenn überhaupt.

Bei queeren Touristen ist Thailand schon lange beliebtes Reiseziel. Auch Premierminister Srettha Thavasin unterstützte das Vorhaben lautstark. Im Juni tanzte er bei der Pride in Bangkok mit. Am Dienstag bezeichnete er den Schritt auf X als "wichtigen Meilenstein".

Dass das Land in Südostasien aber nicht ganz so progressiv ist, zeigt gerade das Schicksal des aktuellen Premiers. Am selben Tag, an dem die Ehe für alle durch den Senat gewinkt wurde, musste dieser sich nämlich vor Gericht verantworten. Der Politquereinsteiger habe Verfassungsbruch begangen, lautet der Vorwurf, weil er einen Verurteilten im letzten Jahr in sein Regierungskabinett geholt hatte. Srettha bestreitet jegliches Fehlverhalten, die Anklage sei politisch motiviert.

Premierminister Srettha Thavisin bei der diesjährigen Pride in Bangkok. IMAGO/Matt Hunt

Ebenfalls am Dienstag behandelt wurde der Fall von Sretthas engem Vertrauten Thaksin Shinawatra. Der Ex-Premier steht wiederum wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht – in Thailand kann dieses Vergehen mit 15 Jahren Gefängnis bestraft werden. Und in demselben Fahrwasser muss sich die junge Move-Forward-Partei in einem Prozess verantworten, der ebenfalls am Dienstag verhandelt wurde. Der stärksten Oppositionspartei droht die Auflösung, weil sie im Wahlkampf die Reformierung eben jener strengen Lèse-majesté-Gesetze forderte.

Zwei dominante Lager in Thailand

Hinter all diesen Verfahren steckt – um es kurz zu machen – eine Grundlinie in der thailändischen Politik, nämlich die politische Spaltung in zwei grobe Lager; da sind die militärtreuen Konservativen, die die Monarchie unterstützen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diverse Oppositionskräfte, die dieses Bollwerk regelmäßig herausfordern: Thaksin in den späten Nullerjahren; die Move-Forward-Partei als Produkt einer Protestbewegung ab den 2020ern, als junge Demonstranten massenweise auf die Straßen gingen, um den Majestätsgesetzen den Kampf anzusagen.

Dass sich das konservative Militär immer wieder durchzusetzen weiß, zeigen drakonische Strafen für so manche der damaligen Aktivisten erst vor wenigen Wochen. So wabert Thailand immer wieder zwischen diktatorischen Anwandlungen und demokratischen Strukturen. Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Mai gewann die junge Oppositionspartei Move Forward deutlich. Doch die Konservativen hielten die Wahlgewinner davon ab, eine Regierung zu bilden. Am 10. Juli soll die nächste Anhörung zur möglichen Auflösung der Partei stattfinden.

Liberal bei Cannabis und Ehe für alle

Während royale Angelegenheit so drakonisch geahndet werden wie kaum an einem anderen Ort der Welt, steht man anderen Themen um vieles entspannter gegenüber: Cannabis wurde dort 2022 legalisiert – auch wenn das Land mit Ende des Jahres hier wieder zurückrudern wird. In Asien wird Thailand erst das dritte Land, das die Ehe für alle zulässt, nämlich nach Taiwan und Nepal.

Taiwan machte im Mai 2019 den Beginn. Eine lebendige LGBTIQ-Community machte Taipeh schon lange zu so etwas wie der queeren Hauptstadt Asiens. Ganz anders in der Volksrepublik China übrigens: Dort hielt man erst 2019 wieder an dem Verbot der Ehe für alle fest.

Im diversen Nepal wiederum setzten sich in Sachen Ehe für alle die progressiven Kräfte durch, als das Oberste Gericht 2023 erstmals eine gleichgeschlechtliche Ehe anerkannte. Beim Thema Gender-Politik gilt das kleine Himalaja-Land generell als progressiv: Bereits seit 2015 gibt es dort ein drittes Geschlecht. Auch das war ein "First" in Asien.

Japan und Indien auf der Bremse

In Japan kam zuletzt Bewegung in eine konservative Ausgangslage. Ein Gericht urteilte im Mai 2023 erneut, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe verfassungswidrig sei. Japan bleibt bisher aber das einzige G7-Land ohne Ehe für alle.

Auch Indien steht weiterhin auf der Bremse. Erst vergangenen Herbst lehnte das Höchste Gericht eine Antrag auf Anerkennung von gleichgeschlechtlicher Partnerschaft ab. Ähnliches fand 2020 auf den Philippinen statt.

Singapur hat 2022 zwar Sex zwischen Gleichgeschlechtlichen entkriminalisiert, gleichzeitig die Verfassung aber so abgeändert, dass erneute Änderungen unterbunden werden. Der Innenminister des Landes sagte damals unverblümt, dass man ein "Gleichgewicht aufrechterhalten" wolle: "Traditionelle, heterosexuelle Familienwerte" mit "Raum für Homosexuelle, um ihr Leben zu leben und zur Gesellschaft beizutragen."

In Malaysia ein Verbrechen

Gänzlich kriminalisiert ist die Homosexualität weiterhin in Myanmar und Brunei. Auch in Malaysia gilt Homosexualität als Verbrechen, für das man bis zu 20 Jahre ins Gefängnis kommen kann. In Indonesien ist gleichgeschlechtlicher Sex in der Provinz Aceh illegal, im Rest des Landes zwar nicht, aber Angriffe auf und Feindseligkeiten gegenüber Homosexuelle leider verbreitet. Ab 2025 soll einvernehmlicher Sex außerhalb der Ehe außerdem strafbar werden, was Homosexuelle überproportional betrifft.

So setzt sich Thailand in Sachen queere Rechte von seinen Nachbarn ab. Eine junge, moderne Wählerschaft treibt die Politik an. So war es auch der ausgebremste Move-Forward-Chef Pita Limjareonrat, der sogleich nach der Stimmabgabe am Dienstag gratulierte: Das sei nun "der erste Schritt zur Gleichstellung" in Thailand. (Anna Sawerthal, 19.6.2024)