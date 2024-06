Die Schwester meiner Frau unterbindet jede Kommunikation zwischen ihrer Tochter und ihrer Tante (also meiner Frau) aus persönlichen Gründen. D.h. whatsApp oder SMS o.Ä. muss sie freischalten, damit es raus geht oder rein geht. Was sie fast nie macht. D.h. liebe Grüße zum Geburtstag gehen in keine Richtung durch z.B. einfach weil sie das nicht will. Zur Info: die Tochter ist 16!! Meine Frage: was ist hier erlaubt ? Welche Rechte haben Jugendliche hier? Meine Nichte möchte Kontakt, darf aber nicht. Meine Frau leidet generell sehr unter ihrer toxischen Schwester. Was kann man generell bei solchen Beziehungen machen, damit das anders wird? Hat wer ähnliche Erfahrungen ?



