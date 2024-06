Gerald Pichowetz in Aktion. Gloria Theater

Der Schauspieler Gerald Pichowetz ist gestorben. Im Fernsehen war Pichowetz dem Publikum als Fünfer in der Grätzelserie Kaisermühlen Blues in den 1990er-Jahren bekannt. Der 59-Jährige war zuletzt Intendant des Gloria-Theaters in Wien-Floridsdorf, in dem er vor allem Boulevardkomödien inszenierte.

Pichowetz wurde 1964 in Wien geboren und besuchte dort die Krauss-Schauspielschule. Mit 21 Jahren gründete er das Theater Bühne 21, das er zwanzig Jahre leitete. Pichowetz trat auf diversen Wiener Bühnen auf, so etwa im Theater in der Josefstadt und in der Volksoper. Zu seinem Repertoire gehörten Sprechrollen vom Drama bis zur Komödie genauso wie Musiktheaterproduktionen.

2013 bei "Dancing Stars"

2001 eröffnete er das Gloria-Theater, wo er als Regisseur und als Schauspieler wirkte und das 2011 unter anderem mit einem Kontrollamtsbericht zur hohen Verschuldung in die Medien gelangte. 2013 tanzte der Schauspieler mit Roswitha Wieland bei den Dancing Stars im ORF mit.

2018 hätte Pichowetz Intendant der Seefestspiele Mörbisch werden sollen. Aus dem wurde aber nichts. Pichowetz klagte, 2018 verglichen sich die Parteien. Der Schauspieler war auch als Werbe- und Synchronsprecher tätig. (red, 18.6.2024)