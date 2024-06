Aufgrund des Abstimmungsverhaltens der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf EU-Ebene stand am Montag sogar im Raum, dass Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Koalition beenden könnte. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die gute Nachricht lautet: Das Renaturierungsgesetz wird seine Wirkung entfalten – daran wird wohl auch die ÖVP nichts mehr ändern. Rechtsexperten in Brüssel gehen davon aus, dass die österreichische Nichtigkeitsklage gegen das europäische Gesetz kaum Erfolgsaussichten hat. Für die Zukunft bedeutet das: mehr Naturräume in Städten, gesündere Wälder, feuchte Moore, natürliche Flüsse.

Die schlechte Nachricht lautet, dass alles, was sich rund um dieses Gesetz in Österreich abgespielt hat, ein rechtsstaatliches Desaster darstellt. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, ob die grüne Klimaministerin im Alleingang hätte zustimmen dürfen oder nicht. Und das, obwohl es sich um einen routinemäßigen Vorgang handelte. Das ist ein akutes Systemversagen.

Kann nicht ungeklärt bleiben

Um das noch einmal vor Augen zu führen: Zuerst schickte der Bundeskanzler einen Brief nach Brüssel, in dem er seiner Ministerin die Entscheidungsmacht abgesprochen hatte. Kurz darauf konterte in einem weiteren Schreiben der Vizekanzler, um ihr die Vollmacht wieder zu erteilen. Übrig blieb, dass die österreichische Regierung offenkundig nicht weiß, was recht ist. Es ist an Peinlichkeit schwer zu überbieten.

Für die Zukunft müssen solche Situationen verhindert werden. Und das ist eine wichtige Aufgabe für die künftige Regierung. Es kann nicht ungeklärt bleiben, ob und mit wem sich Ministerinnen absprechen müssen, bevor sie auf EU-Ebene Entscheidungen für Österreich treffen. Auch die Wirkmacht der Bundesländer gehört klar geregelt. Dafür sollten Gesetze nachgeschärft werden, vielleicht sogar die Verfassung.

Fürs Erste wäre das aber auch endlich einmal ein sinnvoller Punkt für einen koalitionären Sideletter. Anstatt wie in der Vergangenheit heimlich auszudealen, wer ORF-Stiftungsräte und Höchstrichter nominiert, könnte die nächste Regierung – vorab – klar vereinbaren, wie Österreich in Brüssel vertreten wird. (Katharina Mittelstaedt, 18.6.2024)