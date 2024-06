Italien: Luciano Spalletti

Was trägt denn der? Lässig, schick mit einem Twist Eleganz, wie man's halt von den Italienern gewöhnt ist. Und dies natürlich auch erwartet.

Muss man wissen: Die Kombination aus blauer Jacke mit Verbandswappen, farblich darauf abgestimmtem Hemd und passender Krawatte stammt von Emporio Armani und ist Teil der Uniform der Nationalmannschaft. Die gefällt aber nicht allen und wurde auch schon als "Morgenrock" verspottet. Hier nicht zu sehen: Auf der Rückseite des Jackets prangt in großen Blockbuchstaben ITALIA.

Was der wohl denkt? Wird schon gut gehen. Runzel, runzel ...

Passender Song: Ne me quitte pas von Jacques Brel.

Getränk auf der Ersatzbank: Caffè Corretto.

Polen: Michal Probierz

Was trägt denn der? Outfittechnisch könnte man meinen, er wäre auf den Job des Engländers scharf.

Muss man wissen: Michal Probierz wird wie die Spieler von der polnischen Marke Lancerto ausgestattet. Allerdings lässt sich der Trainer gern dreiteilige Extrawürstchen braten: ein würdiger Westen-Nachfolger von Gareth Southgate.

Was der wohl denkt? Wie sagt man so schön über mich? "Er probiert's."

Passender Song: With a Little Help From my Friends von Joe Cocker.

Getränk auf der Ersatzbank: Tomatensaft mit irgendwas.

Spanien: Luis de la Fuente

Was trägt denn der? Ganz schön stramm für einen Spanier, damit könnte er mit ein paar Semestern Verspätung auch auf dem College antanzen.

Muss man wissen: Anzüge sind das Markenzeichen des spanischen Trainers, der bei öffentlichen Auftritten bereits alle Finessen der Herrengarderobe von Einstecktuch bis Krawatte durchgespielt hat. Selbst Trikots sitzen bei de la Fuente akkurat.

Was der wohl denkt? Ich sag's euch, Burschen! Einmal noch daneben hauen, und ich sammle alle Handys ein.

Passender Song: Radetzky-Marsch von Johann Strauss.

Getränk auf der Ersatzbank: Rote-Beete-Saft (senkt angeblich den Blutdruck).

Österreich: Ralf Rangnick

Was trägt denn der? Chapeau, Chapeau, da traut sich einer Farbe! Wenn auch etwas mau.

Muss man wissen: Ralf Rangnick ist James Bond- und Englandfan. Was 007 wohl zu diesen Sneakern gesagt hätte?

Was er wohl denkt: Hinterher gehen wir in die Disco! Olé, olé, olé, olé!

Passender Song: Staying Alive von den Bee Gees, alternativ: I am from Austria von Reinhard Fendrich.

Getränk auf der Ersatzbank: Schorle sauer.

Deutschland: Julian Nagelsmann

Was trägt denn der? Black-Casual mit einem Twist South Dakota. Cowboyboots sind auf dem Rasen wahrscheinlich strikt verboten.

Markenzeichen: Die Bild nannte ihn einmal den "Hipster" der Bundesliga, dann sorgte ein kariertes Sakko für spitze Kommentare, anlässlich seines Debüts als Bundestrainer griff er zum Holzfällerhemd des deutschen Ausstatters van Laack – und wieder wurde über sein Outfit diskutiert. Kein Wunder, dass der deutsche Bundestrainer wieder öfter zur Farbe Schwarz greift.

Was er wohl denkt? Dem zeig ich's, dem Jogi!

Passender Song: Livin on a Prayer von Bon Jovi.

Getränk auf der Ersatzbank: Berliner Luft mit Soda.

England: Gareth Southgate

Was trägt denn der? Leger, unauffällig, ein Stück weit ungebügelt, schlendert Southgate übers Grün, als wäre es eine Wiese im Park.

Muss man wissen: Der englische Trainer machte während der WM 2018 die Westen des Ausstatters Marks & Spencer zum Verkaufsschlager: Deren Absatz stieg angeblich um saftige 35 Prozent. Damit ist 2024 Schluss. Southgate schaut mittlerweile kritisch auf die Westen zurück – das habe damals doch sehr steif ausgesehen, erklärte er. Ist nun ein Vertreter des "neuen Casual".

Was der wohl denkt? Pomali, pomali, auch diese Runde wird wieder vorbeigehen.

Passender Song: If You Leave me Now von Chicago.

Getränk auf der Ersatzbank: Tee mit Milch.

Ungarn: Marco Rossi

Was trägt denn der? Die Panier könnte auch für eine Beerdigung herhalten.

Muss man wissen muss: Seit Sommer 2018 ist der Italiener Nationaltrainer der Ungarn, seit vergangenem Jahr auch ungarischer Staatsbürger. Den Anzügen und polierten Schnürschuhen auf dem Spielfeldrand ist er stets treu geblieben, auch wenn Rossi manchmal eine Sportjacke trägt.

Was der wohl denkt? Na wartet nur, wenn wir nach Hause kommen.

Passender Song: Hells Bells von AC/DC.

Getränk auf der Ersatzbank: Ramazotti mit Eis, viel Eis.

Frankreich: Didier Deschamps

Was trägt denn der? Hätte sich ruhig ein bisschen mehr aufmascherln können, der Franzose. Mit dem Outfit ginge er glatt als deutscher Trainer durch.

Muss man wissen: Bevorzugt wie viele Trainerkollegen die Farben Blau und Schwarz, Jogi Löw lässt grüßen. Nur mit der Krawatte hat er's nicht so.

Was er wohl denkt? Allez, allez! Aber dalli ... auch wenn's nur gegen die Ösis geht.

Passender Song: Marseillaise von Claude Joseph Rouget des Lisle.

Getränk auf der Ersatzbank: Crémant de Loire Brut Rosé, was sonst?

Belgien: Domenico Tedesco

Was trägt denn der? Das Outfit sieht irgendwie mehr nach Tennis- als nach Fußballrasensport aus. Hat hoffentlich eine Waschmaschine im Hotel.

Muss man wissen: Der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer stand auch schon in Rollkragenpullover und Anzug am Spielfeldrand. Ist ebenfalls ein Anhänger der gedeckten Farben.

Was er wohl denkt? Bohrt da einer auf der Ersatzbank in der Nase?

Passender Song: Live is Life von Opus.

Getränk auf der Ersatzbank: Fiji-Wasser.

Schweiz: Murat Yakin

Was trägt denn der? Locker, flockig geht's der Trainer der Eidgenossen an. Die Einser-Panier spart er sich vielleicht fürs Finale auf.

Muss man wissen: Okay, der Mann hat Model-Erfahrung. Doch das Schweizer Tagblatt notierte bereits vor einigen Jahren: "Trägt meist einwandfrei geschnittene Anzüge, tritt hin und wieder smart in Chinos und Merinopullover auf." Daran scheint sich wenig geändert zu haben. Yakin reiht sich ein in die Liga der unauffälligen Trainer-Auftritte.

Was der wohl denkt? Grüeziwohl alle miteinand.

Passender Song: Hello von Lionel Richie.

Getränk auf der Ersatzbank: Ovomaltine Spritz.

Niederlande: Ronald Koeman

Was trägt denn der? Einen strammen Scheitel auf jeden Fall, sonst sieht das Outfit eher nach Strandspaziergang aus.

Muss man wissen: Weiß gekonnt durch filmreife Ablenkungsmanöver von seinen legeren Polohemden abzulenken.

Was denkt der wohl? Noch einen Buhruf, dann setzt's was. Ich weiß, wo ihr wohnt.

Passender Song: The Winner Takes it All von Abba.

Getränk auf der Ersatzbank: Buttermilch 0,9 %.

Albanien: Sylvinho

Was trägt denn der? Seinen Maturaanzug vom Schnöselinternat?

Muss man wissen: Wenn der ehemalige brasilianisch-spanische Fußballspieler nicht gerade die Ausstattung der albanischen Marke Altin Mici inklusive roter Krawatte trägt, greift er zum schwarzen Polo-Shirt.

Was der wohl denkt? Ball nicht so flach halten!

Passender Song: I Believe I Can Fly von R. Kelly.

Getränk auf der Ersatzbank: Kiwi-Bowle.

(Michael Hausenblas, Anne Feldkamp, 19.6.2024)