Laut kalifornischen Unfalldaten waren Fahrzeuge ohne menschliche Lenker im Vergleich zu jenen mit in weniger Unfälle verwickelt. Es gibt aber noch zwei große Schwachstellen

Eines der zahlreichen Robotaxis, die in San Francisco bereits unterwegs sind. Bei der Sicherheit gibt es noch Luft nach oben, wie eine neue Studie zeigt. IMAGO/Mark Hertzberg

Bereits in den 1980er-Jahren fuhren auf deutschen Autobahnabschnitten, die noch nicht für den Verkehr freigegeben worden waren, die ersten autonomen Fahrzeuge. Ab 1986 durchfuhren die "Versuchsfahrzeuge für autonome Mobilität und Rechnersehen", wie sie damals genannt wurden, auch verkehrsreiche Strecken teilweise autonom. Doch knapp 40 Jahre später sind autonome Fahrzeuge weiterhin die Ausnahme.

Doch wie weit und wie sicher ist die Technologie heute? Und könnte sie in absehbarer Zukunft den Verkehr noch sicherer machen? Um den halbwegs aktuellen Stand der Dinge zu klären, untersuchten Mohamed Abdel-Aty und Shengxuan Ding (beide University of Central Florida in Orlando) Unfalldaten, die zwischen 2016 und 2022 von 35.133 von Menschen gesteuerten Fahrzeugen sowie von 2100 autonomen Fahrzeugen hauptsächlich im US-Bundesstaat Kalifornien gesammelt wurden.

Weniger Unfälle – mit Ausnahmen

Laut der im Fachblatt Nature Communications veröffentlichten Analyse waren autonome Fahrzeuge in weniger Unfälle verwickelt als von Menschen gesteuerte Pkws, es gab aber Unterschiede nach Situationen und Tageszeit. Autonome Fahrzeuge schnitten deutlich besser als von Menschen gelenkte, wenn es um routinemäßige Fahraufgaben wie das Einhalten der Fahrspur und das Anpassen an den Verkehrsfluss ging. Auffahr- und Seitenstreifenunfälle kamen bei autonomen Fahrzeugen ebenfalls seltener vor.

In bestimmten Situationen waren die Fahrzeuge ohne menschliche Lenker aber auch anfälliger für Unfälle: insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen in der Dämmerung oder beim Abbiegen (5,25- bzw. 1,98-mal häufiger als von Menschen gesteuerte Fahrzeuge). Diese Schwachstellen müssen laut den Studienautoren dringend ausgemerzt werden, um die Fähigkeiten menschlicher Fahrerinnen und Fahrer zu erreichen oder zu übertreffen. Die Autoren geben aber auch zu bedenken, dass ihre Ergebnisse nur begrenzt aussagekräftig sind, zumal die einbezogenen autonomen Fahrzeuge nicht immer den neuesten Stand der Technologie repräsentierten. Und wieder einmal gilt: Weitere Studien sind nötig. (red, tasch, 18.6.2024)