In der Nacht des 20. Juni ist der Nordpol zur Sonne ausgerichtet, was den Beginn des astronomischen Sommers markiert. Der frühe Zeitpunkt liegt an unserem Kalender

Auch in Polen wird die Sommersonnenwende oft feierlich mit Blumenschmuck und historischem Gewand begangen. IMAGO/Artur Widak

Der astronomische Sommer kommt: In vielen Kulturkreisen der Nordhalbkugel wird der längste Tag – und die kürzeste Nacht – des Jahres gefeiert. Die Sommersonnenwende fällt in diesem Jahr auf den 20. Juni, meistens ist es der 21. Juni. Um 22.50 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird der Nordpol so stark zur Sonne gerichtet sein wie sonst nie im Jahr.

Dieser Zeitpunkt ist diesmal besonders früh. Zuletzt fand die Sommersonnenwende vor mehr als 200 Jahren so früh statt, nämlich 1796 – in einem Jahr der Französischen Revolution, in dem österreichische Truppen mehrfach von Napoleons Armee geschlagen wurden.

Dass das Ereignis so lange her ist, hängt damit zusammen, dass unsere Kalender nur eine Annäherung an die realen Bewegungen der Erde sind. Unser Heimatplanet braucht 365 Tage und etwa sechs Stunden, um die Sonne zu umrunden. Um dies auszugleichen, gibt es im gregorianischen Kalender alle vier Jahre ein Schaltjahr mit einem 29. Februar, wie auch 2024.

Astronomische Rechnerei

Dementsprechend dürfte es nicht verwundern, dass auch im Schaltjahr 2020 die Sommersonnenwende auf einen 20. Juni fiel: Durch den "zusätzlichen" 29. Februar findet der längste Tag auch einen Tag früher statt.

Ein Feuer in Barcelona zur San-Juan-Feier in der kürzesten Nacht des Jahres – oder wenige Tage später. EPA/Alejandro Garcia

Im Vergleich zu seinem Vorläufer, dem julianischen Kalender, wurde der gregorianische genauer, indem man eine Sonderregel einbaute: Manchmal wird der Schalttag doch übersprungen, nämlich an den Jahrhundertschwellen, wie 1700, 1800 und 1900. Die Ausnahme der Regel betraf das Jahr 2000: Weil die Jahreszahl zusätzlich durch 400 teilbar ist, darf sie doch zum Schaltjahr werden.

Steigerung bis 2096

Durch das "zusätzliche" Schaltjahr sind wir im Kalender quasi wieder etwas schneller unterwegs, astronomische Ereignisse im Sommer treten an einem früheren Datum auf. Außerdem ändert sich die genaue Uhrzeit, zu der die Sonne am Nordpol am höchsten steht: Im Vergleich zum vorangegangenen Schaltjahr tritt dieser Augenblick etwa 45 Minuten früher auf. Das ist die Zeit, die wir alle vier Jahre "zu schnell" sind, wenn man die durchschnittliche Jahresdauer mit Schaltjahrausgleich – 365,25 Tage – und die tatsächliche Dauer einer Sonnenumrundung – etwa 365,242189 Tage – voneinander abzieht.

Am steinzeitlichen Bauwerk Stonehenge treffen sich jährlich Sommersonnenwendefans zum Feiern. AP/Kin Cheung

2024 wird nicht das letzte Jahr sein, in dem die exakte Sommersonnenwende früher kommt: In den nächsten Schaltjahren verschiebt sich dieser Zeitpunkt immer weiter nach vorn, 2028 wird er am 20. Juni wiederum 45 Minuten früher stattfinden und bei kurz nach 22 Uhr liegen, im Jahr 2096 bei 8.30 Uhr Morgens. Sie wird in einigen Ländern nahe der Datumsgrenze auf den 19. Juni fallen und die früheste seit Etablierung des gregorianischen Kalenders sein. Die nächste Jahrhundertwende wird wieder dafür sorgen, dass die Sonnenwende später kommt.

Weiße Nächte, sommerliche Feste

Wenn man zur Sommersonnenwende am nördlichsten Punkt der Erde steht, erreicht die Sonne die höchste Position am Himmel. Rund um diese Maximalausrichtung ist es dort ein halbes Jahr lang taghell. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne nicht unter. Noch weiter südlich gibt es Regionen, an denen es zu dieser Zeit im Jahr um Mitternacht zumindest nicht richtig dunkel wird, sondern dämmrig bleibt – in den sogenannten Weißen Nächten, wie man sie in Sankt Petersburg und Helsinki erleben kann.

In Wien ist das freilich nicht der Fall. Am 20. Juni dieses Jahres geht die Sonne um 5.16 Uhr auf und um 20.45 Uhr unter, beschert uns also 15,5 Stunden Helligkeit.

In Österreich und Süddeutschland feiert man die kürzeste Nacht und den Heiligen Johannes ebenfalls gern mit Feuern. IMAGO/Jan Eifert

Kulturell spielten die Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen wohl schon in der Ur- und Frühgeschichte eine wichtige Rolle. Noch heute versammeln sich zur Sommersonnenwende Menschen am steinzeitlichen Bauwerk von Stonehenge, das mit den Zyklen von Sonne und Mond in Verbindung gebracht wird. In Skandinavien und im Baltikum ist das Mittsommerfest populär, auch in Zusammenhang mit der Ehrung des Heiligen Johannes dem Täufer, der – eher am 23. oder 24. Juni – von Spanien ("La noche de San Juan") bis Schlesien ("Sobotka") gefeiert wird. In Österreich und Deutschland werden dementsprechend Sonnwendfeuer oder Johannisfeuer angefacht. (sic, 19.6.2024)