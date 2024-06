Der Onlinehändler Vinted muss nachbessern. Vinted

Auf Druck von Verbraucherschützern will der Secondhand-Onlinehändler Vinted künftig besser über versteckte Kosten bei der Bestellung informieren. Das Unternehmen reagierte damit auf Vorwürfe der zuständigen Behörden an seinem Sitz in Litauen und aus Brüssel, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Auf seiner Webseite und in der Vinted-App werde das Unternehmen künftig bereits im ersten Buchungsschritt den Gesamtpreis inklusive der Zusatzgebühren anzeigen.

Das gilt nach Angaben der Kommission etwa für eine "Käuferschutzgebühr", die Vinted auf jeden Einkauf automatisch anrechnet. Das Unternehmen habe sich außerdem verpflichtet, "irreführende Werbung" zu beseitigen, die den Eindruck erwecke, die Bestellung über Vinted sei kostenlos. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen genauere Informationen dazu finden, wie sie ihr Geld zurückbekommen, wenn die bestellte Ware nicht eintrifft oder gefälscht ist.

Versandgebühren wurden nicht angezeigt

Ähnlich wie auf dem Online-Marktplatz Kleinanzeigen können private Verkäufer über die Plattform Vinted etwa gebrauchtes Gewand und Schuhe direkt weiterverkaufen. Diese Art des Handels werde immer beliebter, erklärte EU-Vizekommissionspräsidentin Věra Jourová. "Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer müssen wissen, welche Rechte sie haben, wenn die Dinge nicht wie erwartet laufen", fügte sie hinzu.

Vinted sei allerdings nicht allen Forderungen der Verbraucherschutzbehörden nachgekommen, teilte die Kommission weiter mit. Sie verlangen etwa, dass der Onlinehändler auch Versandgebühren bereits im ersten Buchungsschritt anzeigt. Geht Vinted auf diese Forderung nicht ein, drohen dem Unternehmen Strafen. (APA, 18.6.2024)