Geld spielt im Urlaub keine Rolle. Zumindest für jene, die gut verdienen. Kreuzfahrten boomen. Die Ausgaben für Luxusreisen steigen. Zwar sieht sich jeder sechste Österreicher Umfragen zufolge für einen Tapetenwechsel in den Ferien finanziell außerstande. Zu sehr belastet die hohe Inflation die Haushaltseinkommen. Doch wer sich Auszeiten leisten kann, lässt sich diese deutlich mehr kosten als bisher. 6000 Euro für eine Woche Familienurlaub sind nicht die Ausnahme.

Statt mit Angeboten in letzter Minute locken Reisebüros zusehends mit Boni fürs Frühbuchen. Ein freier Platz am Strand sollte sich aber auch für Spätentschlossene finden. IMAGO/Europa Press/ABACA

Österreichs Reisebüros zählen weniger Reisende als im Vorjahr. Dafür geben jene, die Urlaub machen, erheblich mehr Geld aus, zieht Gregor Kadanka, Obmann ihres Fachverbands in der Wirtschaftskammer, Bilanz. Der Umsatz der Branche werde heuer das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 erreichen.

Hoch im Kurs stehen neben Urlaub im eigenen Land traditionell Kroatien und Italien. Wer fliegt, reist überwiegend nach Griechenland, Spanien und in die Türkei. Fernere Destinationen führt Thailand vor den Malediven und den USA an.

Goldgräberstimmung in Albanien

Den weltweit stärksten Zulauf erlebt Albanien. An vielen Küsten herrscht Goldgräberstimmung. Im Hinterland sucht kulturaffines Publikum nach unentdeckten Schätzen. Ob sich der wachsende Hype um das einst abgeschottete Land als Fluch oder Segen erweist, ist umstritten.

Doch zurück nach Österreich, wo das neu erwachte Fernweh Reisebüros stärkt, die während der Pandemie noch ums Überleben bangten. Von einem Sterben in der Branche könne er nicht berichten, auch wenn die Zahl der Gewerbeberechtigungen leicht sinke, sagt Kadanka. Fast zwei Drittel der Betriebe erwarten heuer höhere Umsätze als 2023. Mehr als die Hälfte rechnet mit Zuwächsen von bis zu 20 Prozent.

Um bis zu einem Fünftel mehr Geld fürs Reisen ausgeben mussten die Österreicher im Vorjahr. Kadanka begründet dies mit teurerer Energie, gestiegenen Erzeugerpreisen und hohen Zinsen. Die Auftragsbücher der Airlines waren voll, während ihnen Kapazitäten für Flüge infolge der Nachwehen von Corona fehlten.

Heuer bewegten sich die Preiserhöhungen mit vier bis fünf Prozent im Rahmen der Inflation, meint Kadanka und versichert: "Treiber dafür sind die Kosten." Sich als Touristiker ein Körberlgeld zu holen sei aufgrund des scharfen Wettbewerbs nicht möglich.

Japan wurde günstiger

Günstiger als bisher reisen ließe sich derzeit in Länder mit niedriger Inflation wie Belgien, Japan und China. Die Nachfrage nach Urlaub in Japan etwa sei so hoch wie noch nie. Als teures Pflaster für Österreicher erweisen sich – neben dem eigenen Land – die USA. Was Flüge betrifft, geht Kadanka von einer Stabilisierung, fallweise von einem Rückgang der Preise aus.

Statt mit Angeboten in letzter Minute lockten Reisebüros zusehends mit Boni fürs Frühbuchen, was die Nerven der Branche schont und ihre Planung erleichtere. Wer flexibel sei, finde meist aber auch kurzfristig preiswerte sommerliche Urlaubsoptionen abseits üblicher Hotspots. Im Vorteil seien jene, die auf September auswichen.

Nichts für Unternehmen, die sparen müssen, sind heuer Geschäftsreisen. Angebote dafür sind rar, die Kosten hoch. Einen Boom erleben Kadanka zufolge hingegen Teambuilding- und Incentive-Reisen. Im Kampf um gutes Personal lassen es Arbeitgeber bei der Wahl der Destination und Dauer der Reise offenbar an wenig fehlen.

Für hektische Betriebsamkeit in vielen Reisebüros sorgt die Pleite des deutschen Reiseveranstalters FTI, von der selbst das Management des Konzerns kalt erwischt wurde. Der Masseverwalter stornierte vor dem Wochenende alle FTI-Reisen, 175.000 Pauschalurlaube sind davon betroffen.

Weg frei für Umbuchungen

Damit ist der Weg frei für Um- und Neubuchungen. "Mehr als 95 Prozent der Kunden wollen unbedingt verreisen", sagt Kadanka. Vieles sei bereits umgebucht. Der Aufwand dafür sei hoch. Großes Chaos und Verwerfungen ortet er jedoch nicht.

Reiseveranstalter hätten rasend schnell mit alternativen Angeboten reagiert und Urlaube nachgebaut. Sorge um ihr Geld müssten sich Pauschalreisende auch in Österreich nicht machen. Dieses sei vielfach noch beim Reisebüro oder nicht vollständig bezahlt. Alle übrigen Kunden würden vom deutschen Reiseversicherungsfonds entschädigt. (Verena Kainrath, 19.6.2024)