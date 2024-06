Der Winter 1739/40 brachte in Europa einen verheerenden Frost, der hunderttausende Menschen das Leben kostete. Forschende versuchten zu ergründen, was ihn verursacht hat

Der (extrem) harte Winter des Jahres 1740 auf einer zeitgenössischen niederländischen Zeichnung . Zugefroren waren damals nicht nur Flüsse in Holland, sondern auch der Bodensee, die gesamte Ostsee oder Teile der nördlichen Adria. IMAGO/piemags

Er begann bereits im Oktober 1739 und betraf den gesamten Kontinent. Der Winter des Jahres 1739/40 war gemeinsam mit dem von 1708/09 der härteste des vergangenen Jahrtausends. In Mitteleuropa war das Jahr 1740 vermutlich das kälteste seit Beginn der Aufzeichnungen 1421, und im Gegensatz zum anderen Rekordwinter gut drei Jahrzehnte zuvor gab es 1739/40 keine etwas wärmeren Phasen zwischendurch.

Das hatte unter anderem zur Folge, dass mittel- und osteuropäische Flüsse für Monate komplett zugefroren waren. Völlig eisbedeckt war aber zum Beispiel auch der Bodensee, die Ostsee, die erst im April wieder auftaute, oder die Lagune von Venedig. Selbst die nördliche Adria war stellenweise zugefroren. Neben dem durchgehenden starken Frost gab es starke Schneefälle, was nach der Schneeschmelze zu extremen Überschwemmungen führte. Wien schrammte schon etwas früher nur äußerst knapp an einer verheerenden Katastrophe vorbei.

Fast-Katastrophe in Wien

Bereits Ende November 1739 war die Donau mit Eis bedeckt, in Wien stauten und verkeilten sich die Eisschollen. Es bildete sich im Jänner ein mächtiger Eisstoß, der sich ganze zehn Wochen bedrohlich auftürmte, in denen man das Schlimmste befürchten musste. Wäre nämlich durch Tauwetter oder Niederschläge der Druck auf den durch die Eisschollen entstandenen Damm zu groß geworden, hätte es nicht nur eine meterhohe Flutwelle gegeben: Diese hätte auch noch riesige Eisblöcke vor sich hergeschoben und das darunterliegende Gebiet verwüstet. Erst Ende März 1740 löste sich der Damm auf, und die Gefahr einer Überflutung war gebannt.

In anderen Ländern waren die Folgen dramatischer: Es kam wegen der Kälte und der Überschwemmungen zur Vernichtung von Ernten (insbesondere Kartoffeln und Getreide), was wieder zu Massensterben bei Vieh und Fischen führte. Eine direkte Folge dieser Nahrungsmittelkrise dürfte die Hungersnot in Irland zwischen 1740 und 1741 gewesen sein, bei der allein auf der Grünen Insel 300.000 bis 480.000 Menschen (von damals rund 2,4 Millionen) starben.

Rekonstruiertes Wetter

Grundsätzlich war das Klima damals generell rauer als heute. Vom 15. Jahrhundert bis etwa 1850 herrschte die Kleine Eiszeit in Europa. Warum aber war es in diesem Winter, der im Oktober 1739 begann und bis Juni 1740 andauerte, so besonders frostig? Das versuchte ein Team um den Klimaforscher und Klimahistoriker Stefan Brönnimann (Uni Bern) in einer neuen Studie zu klären, die als Preprint im Fachblatt Climate of the Past eingereicht wurde und dort zur Diskussion steht.

Im Rahmen ihrer Untersuchung rekonstruierten die Forschenden zunächst einmal die monatlichen Klima- und täglichen Wettermuster von 1739/40 in Europa, um mögliche meteorologische Mechanismen besser zu verstehen. Um Karten der Temperatur-, Druck- und Wettermuster und deren Entwicklung zu erstellen, griffen sie auf damalige Messungen wie auch Wettertagebuchbeobachtungen aus Gdańsk, Berlin, Versailles oder Saint-Blaise in der Schweiz zurück,

Diese Auswertungen ergaben, dass bereits die erste Januarhälfte 1740 Tiefsttemteraturrekorde knackte. Der Frost breitete sich in den nächsten Monaten allmählich nach Süden aus und fiel mit einem starken Anstieg des Luftdrucks über Skandinavien zusammen. Dies hatte eine blockierende Wirkung, sodass die kalte Luft vom Kontinent nach Westen strömte. Von Februar bis Juni herrschte dann Hochdruck über Irland und zog kalte Luft vom Nordatlantik an, bevor sie sich weiter über den europäischen Kontinent ausbreitete und im März und Mai desselben Jahres zwei weitere negative Temperaturanomalien verursachte. Noch am 13. Juni 1740 gab es in Berlin Frost.

Das Ostatlantische Muster

Um diese Anomalien zu erklären, untersuchten die Forschenden die Rolle des Golfstroms, oder genauer: der Nordatlantischen Oszillation, die sich im Jahr 1740 in einer negativen Phase befand. Das ist der Fall, wenn der Luftdruck über dem nördlichen und mittleren Nordatlantik schwächer ist, was dazu führt, dass der Jetstream kühlere Temperaturen und weniger Niederschlag mit sich bringt. Sie fanden heraus, dass dieser Ozean-Klima-Zyklus in diesem Jahr keine extremen Bedingungen aufwies. Für das extrem kalte Wetter musste also etwas anderes verantwortlich gewesen sein.

Also wandten sich die Forschenden dem Ostatlantischen Muster zu (Eastern Atlantic pattern, ähnlich der Nordatlantischen Oszillation, aber von Osten nach Westen über das Ozeanbecken verlaufend), das im Frühjahr 1740 eine ungewöhnliche negative Phase erlebte – die erste ihrer Art seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1421. Für Brönnimann und sein Team liegt darin auch die Erklärung für die extremen Temperaturen in ganz Europa sowie für die unterdurchschnittlichen Niederschläge im Norden und die überdurchschnittlichen im Süden des Kontinents.

Modellierte Rekonstruktion der jährlichen Durchschnittstemperatur- und Meeresspiegeldruckanomalien für Europa im Jahr 1740. Das gelbe Rechteck (links oben) definiert die Grenze Mitteleuropas. Die unteren Kästchen umreißen den Verlauf der Nordatlantischen Oszillation (NAO) und des Ostatlantischen Musters (EA). Brönnimann et al., Climate of the Past 2024

Doch was verursachte den Ausreißer beim Ostatlantischen Muster? Brönnimann und sein Team fügten dem Modell den Einfluss von El Niño hinzu, fanden aber keine statistisch signifikante Korrelation. Die Forschenden geben aber zu bedenken, dass die Rekonstruktion von El-Niño-Mustern von vor etwa 300 Jahren mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Als weiterer möglicher Verursacher gilt der Ausbruch des japanischen Vulkans Tarumae zwischen dem 19. und 31. August 1739. Aber auch hier wurden nur schwache positive Auswirkungen auf die Nordatlantische Oszillation und das Ostatlantische Muster festgestellt.

Damit ist das Rätsel, warum das Jahr 1740 in Mitteleuropa zum kältesten für ein Jahrtausend wurde, immerhin zum Teil gelöst: Ursache war die extreme Anomalie des Ostatlantischen Musters. Doch warum das in diesem Jahr so sehr abwich, bleibt – noch – eine offene Frage. (Klaus Taschwer, 20.6.2024)