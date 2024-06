Vermieterinnen und Vermieter, die ihre preislich gedeckelten (Altbau-)Wohnung zu teuer vermieten, müssen lediglich das Geld zurückzahlen, das sie ihren Mieterinnen und Mietern zu Unrecht vorgeschrieben haben. Ansonsten müssen sie derzeit mit keinerlei Konsequenzen rechnen.

Strafen für Zinshausbesitzer, die sich nicht an die gedeckelte Miete im Altbau halten, werden schon länger gefordert. Getty Images/iStockphoto

Doch wer sich wiederholt nicht an die Spielregeln bzw. Gesetze hält, der sollte auch eine Strafe aufgebrummt bekommen, findet man in der Mietervereinigung. Und laut einer von ihr beauftragten Umfrage sind auch 67 Prozent der Wienerinnen und Wiener "auf jeden Fall" und weitere 21 Prozent "eher schon" dieser Meinung. Insgesamt also 88 Prozent.

Diese Frage und einige weitere stellte das Unternehmen Reichmann Research Consulting (RRC) im Auftrag der SPÖ-nahen Mietervereinigung im April und Mai etwas mehr als 1000 Wienerinnen und Wienern, "repräsentativ für die Bevölkerung", wie Markt- und Meinungsforscher Alexander Reichmann (RRC) am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung, ausführte.

Drei-Jahres-Überschreitung als Strafe

Hanel-Torsch konnte auf Nachfrage des STANDARD auch mit einem konkreten Vorschlag aufwarten: Uneinsichtige Vermieterinnen und Vermieter sollten den monatlichen Überschreitungsbetrag hochgerechnet auf drei Jahre als Strafe zahlen müssen. Bei einer gerichtlich festgestellten monatlichen Überschreitung von 100 Euro wären das beispielsweise 3600 Euro. Das Geld sollte dann nach Ansicht von Hanel-Torsch in den gemeinnützigen Wohnbau fließen.

Eine weitere Frage, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Umfrage telefonisch oder online gestellt wurde: "Wenn Sie am Ende des Monats umziehen müssten, könnten Sie Ihrer Ansicht nach zum selben Preis eine gleichwertige Wohnung bekommen?" Die Antwort war auch hier eindeutig: Mit Nein antworteten 85 Prozent der Befragten. Hanel-Torsch sieht deshalb den sogenannten Lock-in-Effekt vorliegen. Das heißt, wegen der hohen zu erwartenden Kosten – nicht nur für die Miete, sondern auch für den Umzug – würden viele Mieterinnen und Mieter in einer Wohnung bleiben, obwohl diese nicht mehr ihren Bedürfnissen entspreche. "Die Mehrkosten machen für viele einen eigentlich wünschenswerten Wohnungswechsel schwierig bis unmöglich."

Zahlungsschwierigkeiten befürchtet

Abfragen ließ die SPÖ-nahe Mietervereinigung aber noch mehr Dinge. Die Betroffenheit von Preissteigerungen (21 Prozent sahen sich "sehr", 36 Prozent "ziemlich betroffen“), die Belastung durch die Wohnkosten, die für 16 Prozent hoch ist und für weitere 48 Prozent „spürbar", sowie mögliche Zahlungsschwierigkeiten. Bei dieser Frage gaben immerhin 16 Prozent der Befragten an, in den nächsten drei Monaten Schwierigkeiten zu erwarten. 81 Prozent antworteten mit Nein, eine satte Mehrheit rechnet also nicht damit, in die finanzielle Bredouille zu geraten. Unter den Befragten waren aber eben nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Haus- und Wohnungseigentümerinnen.

Mietrecht mit Preisgrenzen ...

Im Detail wurden dann auch einige Ansätze für Reformen abgefragt. Da zeigte sich, dass 55 Prozent für die Abschaffung der Befristungen bei Mietverträgen wären (und 13 Prozent "auf keinen Fall" sagten) und 77 Prozent für "ein Mietrecht für alle", also ein einziges Regelwerk für sämtliche Mietrechtsverhältnisse. Denn das ist in Österreich bekanntlich nicht der Fall, obwohl die SPÖ schon vor zehn Jahren, damals noch in einer Koalition mit der ÖVP, einen Entwurf für ein "Universalmietrecht" vorlegte.

Von dieser Bezeichnung hat man sich in der Mietervereinigung mittlerweile ein Stück weit verabschiedet. Die grundsätzliche Forderung bleibt aber aufrecht – und natürlich sollte dieses neue Mietrecht nach Ansicht der Mietervereinigung auch "echte Preisgrenzen" enthalten.

... und Reform des Betriebskostenkatalogs

Eine ebenfalls langjährige Forderung der Mietervereinigung ließ sie in der Erhebung auch abfragen, nämlich die Reform des Betriebskostenkatalogs. Im Februar hatte sie ein "Ausmisten" des Katalogs gefordert, konkret sollten die drei Posten Grundsteuer, Versicherungsprämien und Verwaltungshonorare aus dem Betriebskostenkatalog entfernt werden.

70 Prozent der Befragten waren nun "auf jeden Fall" oder "eher schon" dafür, diese drei Posten aus dem Katalog zu entfernen. "Bei der Beauftragung der Hausverwaltung oder bei der Auswahl einer Versicherung haben Mieterinnen und Mieter kein Mitspracherecht, müssen aber dafür zahlen", kritisiert Hanel-Torsch. "Das ist ungerecht und dringend reformbedürftig", sagte die Wiener MVÖ-Vorsitzende in Richtung Politik.

Eventuell kommt sie ab Herbst aber auch selbst in die Position, an Veränderungen zu arbeiten. Hanel-Torsch wird auf der Wiener SPÖ-Landesliste auf Platz fünf für den Nationalrat kandidieren – ein auf dieser Position nicht ganz aussichtsloses Unterfangen. (mapu, 18.6.2024)