Jamal Musiala und Florian Wirtz haben Deutschland im Spiel gegen Schottland regelrecht verzückt. In Stuttgart werden sie sich der erhöhten Aufmerksamkeit entschlossener Ungarn erfreuen. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Stuttgart/Wien – Der Einstieg in Turnier gelang beim 5:1 gegen Schottland mit Bravour. Die Zuversicht von Millionen von Fans, dass Deutschland im Heimturnier eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Rolle spielen kann, wurde am vergangenen Freitag immens gestärkt.

Die allgemeine Laune stieg im Vorfeld der zweiten Partie am Mittwoch (21 Uhr) in Stuttgart gegen Ungarn aber so weit, dass sich Thomas Müller bemüßigt sah, darauf hinzuweisen, dass "dieses Emotions-Gedusel" die Mannschaft nicht durch das Turnier“ tragen werde. "Du musst die Spiele gewinnen", stellte der Routinier wahrheitsgemäß fest. Müller weiß, wovon er spricht. Nach fulminanten Auftakterfolgen bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 gab es jeweils im zweiten Spiel Rückschläge. In Südafrika setzte es eine Niederlage gegen Serbien, in Brasilien mühte sich die späteren Weltmeister zu einem Remis gegen Ghana.

Drei Enttäuschungen

Müllers Bärbeißigkeit war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die Deutschen zuletzt gegen Ungarn wenig zu bestellen hatten, ja unter Trainer Marco Rossi entwickelten sich die Magyaren zu einer Art Angstgegner. In den jüngsten drei Begegnungen mit der aktuellen Nummer 26 der Weltrangliste war kein Sieg zu bejubeln, das letzte Länderspiel ging im September 2022 im Rahmen der Nations League daheim mit 0:1 verloren.

Inzwischen sind die Deutschen aber in den Jungbrunnen gefallen. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist mehr als 20 Jahre jünger als seine Vorgänger Rudi Völler und Hansi Flick, vor allem aber hat er zwei Offensive, die gegen Schottland für einen einschlägigen Rekord gesorgt haben. Erstmals trafen bei einer EM für ein und dieselbe Mannschaft gleich zwei Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind.

Ungarns Kapitän Szoboszlai spricht von einem "Endspiel". IMAGO

Also drehte sich auch alles um das neue Traumduo, um Florian Wirtz und Jamal Musiala. Von "Teufeln auf freiem Fuß", schrieb das spanische Blatt AS nach ihren höllisch starken Auftritten in München gegen die Schotten. "Einen besseren Start konnten wir nicht haben", sagte Musiala, der Wirtz "im besten Spiel meines Lebens" sogar noch übertroffen hatte. "Wenn wir gut im Flow sind, dann läuft das", sagte der gebürtige Stuttgarter, der sich seine fußballerischen Grundlagen im Nachwuchs des FC Chelsea geholt hatte, ehe er im Sommer 2019 zum FC Bayern wechselte. Inzwischen ist der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers viermaliger deutscher Meister. Und obwohl Musiala in der U21 noch für England aufgelaufen war, hat er mittlerweile schon 30 Länderspiele für den Deutschen Fußball-Bund bestritten.

Das EM-Auftaktspiel von "Wusiala", wie das Duo Musiala und Wirtz genannt wird, war auch deshalb so überragend, weil Musiala auch Nagelsmanns Wunsch, wonach er "Zauberer auch in der Defensive" brauche, verinnerlich hat. Kein Spieler bestritt und gewann mehr Zweikämpfe (15/9).

Eingespielter Haufen

Diese Tugend, schwante Nagelsmann, könnte gegen die Ungarn besonders gefragt sein. "Das ist ein sehr eingespielter Haufen, der es sehr gut und geschlossen macht", sagte der Coach. "Ich habe einige Spieler aus Ungarn trainiert, ich weiß, was die können." Bei Leipzig waren das Willi Orban, Torhüter Peter Gulacsi und in Dominik Szoboszlai wie Gulacsi ein Ex-Salzburger, der allerdings mittlerweile beim FC Liverpool zum Superstar gereift ist.

Auf den 23-Jährigen kapriziert sich Nagelsmann, nachdem er die "vielen Freigeister", angesprochen hatte, die bei den Ungarn "unterwegs" seien. "Er turnt überall rum, ist mal Innenverteidiger, mal Zehner, mal Spitze. Er ist sehr schwer zu greifen, der Schlüsselspieler." Was Szoboszlai vermutlich zum Fall für liebevolle Begleitung durch Robert Andrich macht.

Auch Musiala und Andrichs Leverkusener Kollege Wirtz werden sich erhöhter Aufmerksamkeit beim Gegner erfreuen. Kapitän Szoboszlai sprach von einem "Endspiel" gegen Deutschland, nachdem er sich selbst und die Seinen angesichts des 1:3 gegen die Schweiz wütend eines Ausflugs in den "Kinderfußball" geziehen hatte.

Musiala könnte in Stuttgart deutlich weniger positive Vibes als in den vergangenen Tagen verspüren. Die Fans der Ungarn, sagte Gulacsi, seien "sehr kreativ, wenn es darum geht, an Karten zu kommen". Der Goalie sah auf Deutschland also ein Auswärtsspiel zukommen.

Schweiz auf Kurs

Für die Schweiz liegt am Mittwochabend (21.00 Uhr/live ServusTV) in Köln schon das Ticket für das Achtelfinale bereit. Mit einem Sieg über die im Eröffnungsspiel gegen Deutschland überforderten und enttäuschenden Schotten können die Eidgenossen den Einzug in die K.o.-Runde fixieren, falls Ungarn im Nachmittagsspiel gegen die EURO-Gastgeber nicht überrascht. Sechs Punkte würden aber wohl auch für den Aufstieg als einer der vier besten Gruppendritten reichen.

Für die Fans der Nati gab es im Auftaktmatch nichts zu meckern. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Schweizer sind mit einem ungefährdeten 3:1-Sieg gegen Ungarn in das Turnier gestartet und wollen nun die Aufstiegsfrage schon vor dem Duell mit Deutschland klären. Von der schwachen Leistung der Schotten zum Auftakt wollen sie sich aber nicht in Sicherheit wiegen lassen. "Sie werden um jeden Ball kämpfen – wir kennen den Geist der Mannschaft", meinte Mittelfeldspieler Vincent Sierro.

Schottland ist jedenfalls auf Wiedergutmachung aus und muss wohl punkten, um bei der zwölften Teilnahme an einer großen Endrunde die Chance auf den erstmaligen Aufstieg zu wahren.

Kroatien unter Zugzwang

Europameister Italien noch vor der Brust, aber kein Punkt auf dem Konto: Kroatien ist nach dem mit 0:3 gegen Spanien verpatzten Start in der schwierigen Gruppe B am Mittwochnachmittag (15 Uhr) in Hamburg gegen Außenseiter Albanien schwer gefordert. "Drei Punkte sind für uns das Wichtigste, das wird von uns erwartet. Wir rechnen auch mit nichts anderem", sagt Stürmer Andrej Kramaric.

Die Kroaten stehen nach dem verpatzten Start ordentlich unter Druck. EPA/CLEMENS BILAN

Teamchef Zlatko Dalic hatte sich nach dem lauwarmen Auftritt der Feurigen gegen Spanien bei den eigenen Fans entschuldigt: "Ich hoffe, dass wir nur einen schlechten Tag hatten." Gegen die Albaner plant der 57-Jährige dennoch keine großen Veränderungen an dem, "was wir vorher gut gemacht haben". Allerdings gingen schon drei der verwichenen fünf Pflichtspiele verloren, in der EM-Qualifikation hatte es Niederlagen gegen die Türkei und Wales gesetzt.

Chance für Susic

Spielmacher Luka Modric war angesichts der Lage in der zweiten Hälfte gegen Spanien geschont worden. Der 38-Jährige bleibt das Um und Auf, allerdings könnte der Salzburger Luka Sucic im Mittelfeld den Platz von Marcelo Brozovic übernehmen. Susic (21) würde auch den Altersschnitt drücken, der gegen Spanien bei 28,5 Jahren lag.

So oder so ist die Unterstützung der Fans ein Trumpf. Kramaric wähnt sich bei einer "Heim-EM. Es wäre eine Schande, das nicht zu nutzen." 50.000 Anhänger der Vatreni waren gegen Spanien im Berliner Olympiastadion, mehr als 100.000 sollen in der Stadt gewesen sein. Auch nach Hamburg reisten wieder Zehntausende.

Auch Albanien kann auf seine Fans setzen, die aber wegen der Vorfälle währende des Duells mit Italien (1:2) in Dortmund (Pyrotechnik, politische Botschaften), dem albanischen Verband ein Disziplinarverfahren beim europäischen Verband (Uefa) eingebrockt haben. (Sigi Lützow, APA, red, 19.6.2024)

Mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Spiel Deutschland - Ungarn am Mittwoch in Stuttgart:

Gruppe A, 2. Runde:

Deutschland - Ungarn (Stuttgart, 18.00 Uhr/live ORF 1 und ARD, SR Danny Makkelie/NED)

Deutschland: 1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 4 Tah, 18 Mittelstädt - 23 Andrich, 8 Kroos - 10 Musiala, 21 Gündogan, 17 Wirtz - 7 Havertz

Ungarn: 1 Gulacsi - 2 Lang, 6 Orban, 24 M. Dardai - 5 Fiola, 8 A. Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez - 20 Sallai, 10 Szoboszlai - 19 B. Varga

Schottland - Schweiz (Köln, 21.00 Uhr/live ServusTV und ARD, SR Ivan Kruzliak/SVK)

Schottland: 1 Gunn - 5 Hanley, 13 Hendry, 6 Tierney - 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 9 Shankland, 10 Adams, 7 McGinn

Es fehlt: 15 Porteous (gesperrt)

Schweiz: 1 Sommer - 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez - 2 Widmer, 8 Freuler, 10 Xhaka, 20 Aebischer - 19 Ndoye, 17 Vargas - 18 Duah

Fraglich: 6 Zakaria, 14 Zuber

Gruppe B, 2. Runde:

Kroatien - Albanien (Hamburg, 15.00 Uhr/live ORF 1 und RTL, SR Francois Letexier/FRA)

Kroatien: 1 Livakovic - 2 Stanisic, 6 Sutalo, 4 Gvardiol, 19 Sosa - 10 Modric, 25 Sucic, 8 Kovacic - 7 Majer, 16 Budimir, 9 Kramaric

Es fehlt: 13 Vlasic (Muskelverletzung)

Albanien: 23 Strakosha - 4 Hysaj, 5 Ajeti, 6 Djimsiti, 3 Mitaj - 21 Asllani, 10 Bajrami, 20 Ramadani - 14 Laci, 7 Manaj, 9 Asani