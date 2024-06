19.40 REPORTAGE

Re: Die Geheimnisse der hundertjährigen Sarden In den Dörfern an den Berghängen der Ostküste Sardiniens werden die Menschen so alt wie kaum woanders auf der Welt. Die Reportage spürt den Gründen nach.

Bis 20.15, Arte

20.15 JUSTIZDRAMA

Kindeswohl (USA/GB 2017, Richard Eyre) Ein 17-jähriger Leukämiekranker verweigert die lebensrettende Behandlung, weil seine Familie den Zeugen Jehovas angehört und die Maßnahmen aus religiösen Gründen ablehnt. Emma Thompson brilliert in Richard Eyres Adaption eines Romans von Ian ­McEwan als Familienrichterin, die gleichzeitig von Eheproblemen gebeutelt wird. Bis 21.55, Arte

Steht inmitten familiärer und beruflicher Herausforderungen: Emma Thompson als Richterin in "Kindeswohl", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Leonine Studios

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Up in the Air (USA 2009, Jason Reitman) Mit George Clooney als aalglattem Vielflieger, der schlechte Nachrichten, nämlich Kündigungen, überbringt. Für Turbulenzen sorgen eine nicht weniger abgebrühte Geschäftsfrau (Vera Farmiga) und eine überehrgeizige Kollegin (Anna Kendrick). Gekonnt als Tragikomödie in Szene gesetzt von Jason Reitman (Juno). Bis 22.30, Kabel eins

20.15 DOKUMENTATION

Anders krank – Warum wir Frauenmedizin brauchen Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, kämpfen häufiger mit Nebenwirkungen von Arzneien und leben mit unerkannten Krankheiten. Im Medizinsystem gelten Männer als Norm. Die Doku sucht nach den Ursachen für die Ungleichbehandlung.

Bis 21.05, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Hot Shots 2: Der zweite Versuch (USA 1993, Jim Abrahams) In Jim Abrahams’ Fortsetzung seines Parodieerfolgs mit Charlie Sheen bekommt vor allem die Rambo-Reihe ihr Fett ab. Bis 21.55, ATV 2

21.55 MUSIKDOKUS

Simon & Garfunkel Mit Songs wie The Boxer, Cecilia und El Condor Pasa gehört das im Frühsommer 1970 erschienene Album Bridge Over Troubled Water von Simon & Garfunkel zu den Meisterwerken des Duos. Die Doku Traumwandler des Pop erzählt seine Geschichte. Das legendäre Konzert im Central Park 1981, das eine Wiedervereinigung des Duos brachte, ist ab 22.50 zu sehen.

Bis 0.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Italien – Rückkehr in die Heimat Viele Italiener und Italienerinnen ziehen aus dem Ausland oder den Großstädten wieder zurück in ihre Heimat in den ärmeren Süden. Im Weltjournal+ folgt die Reportage Amore – Liebe auf Italienisch. Bis 23.55, ORF 2

23.10 SATIRE

Das schreckliche Mädchen (D 1990, Michael Verhoeven) Angespornt vom Erfolg bei einem Aufsatzwettbewerb, nimmt die Klosterschülerin Sonja (Lena Stolze) das Thema "Meine Stadt im Dritten Reich" in Angriff. Ihre bayerische Heimatstadt hat damit wenig Freude. Verhoevens Satire beruht auf einem wahren Fall. Bis 0.40, 3sat