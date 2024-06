US-Medienberichten zufolge wurde der 43-Jährige in Sag Harbor angehalten und in Gewahrsam genommen. Er hätte für nächste Woche Konzerttermine in New York geplant

Im März veröffentlichte Justin Timberlake sein neues Album "Everything I Thought It Was". Jordan Strauss/Invision/AP

Sag Harbor – Der US-Popsänger Justin Timberlake wurde wegen Trunkenheit am Steuer im Bundesstaat New York festgenommen. Das berichten mehrere US-Medien. Der 43-Jährige wurde am Montag in Sag Harbor angehalten und in Gewahrsam genommen, sagte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden gegenüber ABC News. Ein Justizbeamter bestätigte gegenüber Newsday, dass Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt wurde. Es wird erwartet, dass Timberlake am Dienstag zur Anklageerhebung vor Gericht erscheint.

Das ehemalige NSYNC-Mitglied ist seit April auf Tour und hat für die nächste Woche Konzerttermine in New York geplant. Erst im März veröffentlichte er sein neues Album Everything I Thought It Was. Der Sänger selbst hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert. (cwu, 18.6.2024)